Литва получила две самоходные гаубицы PzH2000

Литовская армия пополнилась самоходными гаубицами. Две модернизированные самоходки PzH2000, приобретенные у Германии, поступили в артиллерийский батальон в Рукле, сообщает министерство обороны Литвы.По словам замминистра обороны Литвы Гедримаса Йеглинскаса, литовская армия получила полностью модернизированные самоходные бронированные тяжелые гусеничные гаубицы, которые укрепят оборонный потенциал вооруженных сил.Контракт на приобретение 21 самоходной гаубицы PzH 2000 из наличия Бундесвера, Литва подписала в 2015 году. Стоимость контракта - 58,3 млн евро. Из них 16 гаубиц должны быть использованы в качестве линейных, две - в качестве учебных и три - в качестве источника запасных частей. Соглашение также включает поставку из наличия Бундесвера шести бронированных ремонтно-эвакуационных машин BPz 2 Standard (на базе танка Leopard 1) и 26 бронированных командно-штабных машин М577А2, а также боеприпасов, запчастей, учебного оборудования и проведение подготовки личного состава. Передаваемые гаубицы перед поставкой проходят обновление всех систем по управлению гаубицами, стрельбой и программного обеспечения.До сих пор на вооружении батальона находились 105-миллмитровые гаубицы, которые могли поражать цели на дистанции около 11 километров. Новые гаубицы PzH2000 позволят батальону увеличить огневую дистанцию до 40 километров.