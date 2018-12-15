В Финляндии прошли "водные" испытания минометной системы NEMO
В Финляндии провели успешные "водные" испытания тяжёлого мобильного миномёта NEMO (NEw MOrtar) производства компании Patria. Установленный на транспортном судне "миномет в контейнере" успешно отстрелялся по наземной цели, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com.
Финская компания Patria, разработавшая миномет NEMO, "водными" испытаниями завершила полный цикл тестов боевой системы Patria NEMO Container. Установленная на судне установка с минометом успешно отстрелялась по береговым мишеням, в том числе и на ходу. По заявлению разработчиков, теперь миномет можно использовать в качестве быстромонтируемой системы на кораблях для обеспечения огневой поддержки подразделений амфибийных сил.
Система NEMO представляет собой 20-футовый (6 метровый) контейнер и может устанавливаться на кораблях и судах, на автомобилях либо на земле. В контейнере размещается автоматизированная башенная установка с минометом NEMO, расчет из трех человек (командир-оператор и два заряжающих — последние подают мины из главного магазина в автомат заряжания миномета), система управления огнем и боекомплект из 100 мин. Дальность стрельбы 10 км, скорострельность - 10 выстрелов в минуту.
Контейнер оснащен автономным приводом и системами кондиционирования и защиты от ОМП. Масса системы пустой составляет 10 тонн, с расчетом и боекомплектом — 12 тонн. Защита контейнера в базовом варианте соответствует уровню STANAG Level 1, с дополнительной керамической защитой - STANAG Level 4.
Система разработана по заказу Объединенных Арабских эмиратов.
Финская компания Patria, разработавшая миномет NEMO, "водными" испытаниями завершила полный цикл тестов боевой системы Patria NEMO Container. Установленная на судне установка с минометом успешно отстрелялась по береговым мишеням, в том числе и на ходу. По заявлению разработчиков, теперь миномет можно использовать в качестве быстромонтируемой системы на кораблях для обеспечения огневой поддержки подразделений амфибийных сил.
Система NEMO представляет собой 20-футовый (6 метровый) контейнер и может устанавливаться на кораблях и судах, на автомобилях либо на земле. В контейнере размещается автоматизированная башенная установка с минометом NEMO, расчет из трех человек (командир-оператор и два заряжающих — последние подают мины из главного магазина в автомат заряжания миномета), система управления огнем и боекомплект из 100 мин. Дальность стрельбы 10 км, скорострельность - 10 выстрелов в минуту.
Контейнер оснащен автономным приводом и системами кондиционирования и защиты от ОМП. Масса системы пустой составляет 10 тонн, с расчетом и боекомплектом — 12 тонн. Защита контейнера в базовом варианте соответствует уровню STANAG Level 1, с дополнительной керамической защитой - STANAG Level 4.
Система разработана по заказу Объединенных Арабских эмиратов.
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- Patria
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