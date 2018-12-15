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В Финляндии прошли "водные" испытания минометной системы NEMO

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В Финляндии провели успешные "водные" испытания тяжёлого мобильного миномёта NEMO (NEw MOrtar) производства компании Patria. Установленный на транспортном судне "миномет в контейнере" успешно отстрелялся по наземной цели, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com.

В Финляндии прошли "водные" испытания минометной системы NEMO



Финская компания Patria, разработавшая миномет NEMO, "водными" испытаниями завершила полный цикл тестов боевой системы Patria NEMO Container. Установленная на судне установка с минометом успешно отстрелялась по береговым мишеням, в том числе и на ходу. По заявлению разработчиков, теперь миномет можно использовать в качестве быстромонтируемой системы на кораблях для обеспечения огневой поддержки подразделений амфибийных сил.

Система NEMO представляет собой 20-футовый (6 метровый) контейнер и может устанавливаться на кораблях и судах, на автомобилях либо на земле. В контейнере размещается автоматизированная башенная установка с минометом NEMO, расчет из трех человек (командир-оператор и два заряжающих — последние подают мины из главного магазина в автомат заряжания миномета), система управления огнем и боекомплект из 100 мин. Дальность стрельбы 10 км, скорострельность - 10 выстрелов в минуту.

Контейнер оснащен автономным приводом и системами кондиционирования и защиты от ОМП. Масса системы пустой составляет 10 тонн, с расчетом и боекомплектом — 12 тонн. Защита контейнера в базовом варианте соответствует уровню STANAG Level 1, с дополнительной керамической защитой - STANAG Level 4.

Система разработана по заказу Объединенных Арабских эмиратов.


Использованы фотографии:
Patria
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