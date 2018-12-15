Джон Хербст: Цель санкций - лишить Россию сильной армии и флота

Соединенные Штаты вводят ограничительные меры в отношении России только лишь за тем, чтобы ослабить ее экономически, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, выступивший в эфире украинского телеканала "Прямой".Целью антироссийских экономических санкций является экономическое ослабление России, что влечет за собой лишение ее сильной армии и флота. Слабая экономика не может поддерживать сильную армию и флот, а ослабление военной составляющей России отвечает интересам Соединенных Штатов, заявил бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.Вашингтон не хочет, чтобы у него появился сильный соперник, поэтому продолжает вводить антироссийские санкции, чтобы "агрессивная держава" не могла мешать американцам проводить свою политику, добавил Хербст. При этом он сослался на данные МВФ, согласно которым ВВП (валовой внутренний продукт) России ежегодно теряет "больше процента в год". По его словам, "кремлевские шефы" не хотят менять свою политику и идти на встречу американской демократии, поэтому Вашингтон не прекратит введения новых санкций и ужесточения уже введенных ограничительных мер против России.Напомним, что недавно спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность введения дополнительных антироссийских санкций из-за действий России в Керченском проливе.