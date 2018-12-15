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Россия закрыла участок Средиземного моря в связи с учениями

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Россия в очередной раз закрывает часть Восточного Средиземноморья в связи с проведением учений Военно-морского флота России, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Россия закрыла участок Средиземного моря в связи с учениями



Согласно опубликованной информации, участок Средиземного моря, прилегающий к Сирии, закрывается для полетов гражданских самолетов и прохода морских судов. Сообщается, что в данном районе пройдут учения кораблей Военно-морского флота России. Уведомления о ракетных пусках не поступало. Также в сообщении приводятся координаты закрытого района в международных водах Средиземного моря.

Район закрыт на один день, учения закончатся в субботу вечером.

Самые крупные учения в Средиземном море пошли с 1 по 8 сентября 2018 года. В них принимали участие 26 надводных кораблей, 2-е подводные лодки, а также бомбардировочная и истребительная авиация. В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, в составе которой до 10 боевых кораблей и судов обеспечения.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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