Российская армия в 2018 году получила 35 образцов новейшего оружия и техники

По 21 образцу вооружения и техники только вчера и позавчера доложили о том, что завершили государственные испытания, по 290 образцам вооружений... ведем работу на испытаниях и тоже выходим на завершение

Российская армия за 2018 год получила в войсковую эксплуатацию 35 новых образцов вооружений и военной техники, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в интервью телеканалу "Россия-24".По словам генерала, вооруженные силы РФ за этот год получили 35 новых образцов вооружения и техники, еще 21 образец закончил государственные испытания. Кроме этого, в настоящее время российская армия ведет испытания еще 290 образцов нового оружия и техники, добавил он, но не стал раскрывать названия конкретных образцов, поступление которых в ВС России ожидается в ближайшее время.Всего в 2018 году в вооруженные силы России поступило более 5 тыс. единиц новой военной техники, сообщил Булгаков. Вся техника была введена в войска, подготовлены кадры для ее эксплуатации. Кроме того, в войска поставлено более 8 миллионов "наименований вещевого имущества", более 700 тысяч тонн продовольствия и 2,5 миллиона тонн горючего.На сегодняшний день коэффициент исправности техники в российской армии составляет 94%, добавил генерал.