Полторак: Российские "Искандеры" угрожают столице Украины

Российское военное командование передислоцировало дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" ближе к украинской границе и теперь в радиус поражения ракетных комплексов входит Киев, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает издание УНН.По словам главы украинского военного ведомства, Россия передислоцировала "Искандеры" к украинской границе, чтобы создать реальную угрозу столице Украины - Киеву, так как он теперь входит в радиус поражения ракет российского комплекса. Данные ОТРК принадлежат бригаде Южного военного округа, которая дислоцировалась в районе Краснодара, заявил Полторак, теперь один дивизион бригады переброшен в район границы. Со старого места дислокации "Искандеры" до Киева не доставали, а с нового даже перекрывают его по дальности. Это создает угрозу Киеву, добавил он.Украинский министр обороны сообщил, что за последние несколько недель Россия значительно нарастила свою группировку на украинской границе. По данным Минобороны Украины, российская группировка усилена на три батальона тактической группы, в том числе батальоны, "которые участвовали в агрессии против Украины в 2014-2015 годах". Число танков на границе возросло еще на 300 единиц, добавил Полторак.