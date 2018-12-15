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В Житомирской области разбился истребитель Су-27 ВВС Украины

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В Житомирской области Украины при посадке разбился многоцелевой истребитель Су-27, пилот погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Житомирской области разбился истребитель Су-27 ВВС Украины



Согласно опубликованной Генштабом Украины информации на своей странице в Фейсбуке, истребитель ВВС Украины Су-27 выполнял плановый полет. Примерно в 15-00 местн. времени при заходе на посадку истребитель разбился, пилот погиб на месте.

На данный момент причины случившегося не установлены. Будет создана комиссия, которая займется выяснением всех обстоятельств и причин происшествия.

Другой информации по данному инциденту украинский Генштаб не предоставил.

Напомним, что за последнее время это уже вторая авария в украинских ВВС. В октябре во время международных учений "Чистое небо" в Винницкой области разбился многоцелевой истребитель-спарка Су-27УБ. Тогда погибли украинский и американский пилоты.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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Су-27УБ ВВС Украины разбился в Винницкой области во время учений
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