На Украине создана новая поместная православная церковь

На Украине создали новую церковную структуру - Автокефальную поместную православную церковь. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко. Главу новой церкви сегодня избирали на прошедшем в Киеве "объединительном соборе".Как сообщает украинское издание "Лига.нет", главой новой церковной структуры был избран представитель неканонической (раскольнической) православной церкви Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Сергей Думенко), хотя официального объявления итогов голосования пока нет. Именно его выбрали во время "объединительного собора". Теперь же, как сообщалось ранее, Епифаний должен получить томос об автокефалии поместной украинской православной церкви.В прошедшем соборе участвовали представители раскольнической православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Также присутствовали два митрополита канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Как заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион, в Киеве прошел "лжесобор" раскольников, имена которых будут стерты из истории канонической церкви. Русская православная церковь не признает создания новой церкви, заявили в Москве.Участвовал в соборе и президент Украины Петр Порошенко, хотя по конституции Украины светская власть не может принимать участие в церковной жизни. Он поздравил жителей Украины с созданием новой церкви. По словам Порошенко, теперь Украина не будет зависеть от "московских попов".Напомним, что "объединительный собор" был проведен по инициативе Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в целях создания "объединенной" церкви Украины, поскольку только она может получить томос.– это своеобразный церковный указ. В этом документе содержится решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии. Документ написан в торжественной манере.— статус поместной церкви, предполагающий её административную независимость от других поместных церквей.