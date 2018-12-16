Лондон ведёт переговоры о создании новой военной базы на Ближнем Востоке
Вчера в ближневосточные СМИ просочилась информация о том, что правительство Великобритании под шумок Брексита ведёт переговоры с властями Кувейта о создании новой военной базы в зоне Персидского (Арабского залива) на территории данной страны.
В частности, кувейтские издания «Al-Rai al-Aam» и «Al-Qabas» сообщают о том, что между официальными лицами обеих стран в минувший четверг были успешно проведены двухсторонние переговоры и с начала следующей недели принятый план по созданию британской военной базы будет постепенно воплощаться в реальность.
Несмотря на то, что официальные власти как в Лондоне, так и в Аль-Кувейте пока отказываются от комментариев, одним из подтверждений факта заключения соглашения являются слова Майкла Дэвенпорта, британского посла в Кувейте, который в минувшем октябре заявил, что «запланированная на декабрь 2018 года встреча будет посвящена оперативным и логистическим аспектам присутствия британских экспедиционных сил в Кувейте».
По предварительной информации, пока речь не идёт о развёртывании на новой базе какого-то крупного военного контингента. Однако даже несмотря на декларируемую ограниченность сил и якобы временный характер базы, приобретение Великобританией новой геостратегической опорной точки в зоне Персидского (Арабского) залива – крайне важный шаг, имеющий значительные последствия и прямо свидетельствующей о попытках Лондона резко увеличить своё влияние на Ближнем Востоке.
Напомним, что база на территории Кувейта будет уже второй британской военной базой в этом регионе – уже относительно долгое время военные контингенты Великобритании размещаются на территории Омана. Там в данное время (по крайней мере, по состоянию на ноябрь 2018 года и по оценке кувейтских СМИ) размещается около 2000 военнослужащих из Великобритании и стран Британского Содружества. Однако их численность постоянно растёт и, согласно недавнему заявлению британского министра обороны Гэвина Уильямсона, будет увеличена к марту 2019 года до 5500 человек.
В частности, кувейтские издания «Al-Rai al-Aam» и «Al-Qabas» сообщают о том, что между официальными лицами обеих стран в минувший четверг были успешно проведены двухсторонние переговоры и с начала следующей недели принятый план по созданию британской военной базы будет постепенно воплощаться в реальность.
Несмотря на то, что официальные власти как в Лондоне, так и в Аль-Кувейте пока отказываются от комментариев, одним из подтверждений факта заключения соглашения являются слова Майкла Дэвенпорта, британского посла в Кувейте, который в минувшем октябре заявил, что «запланированная на декабрь 2018 года встреча будет посвящена оперативным и логистическим аспектам присутствия британских экспедиционных сил в Кувейте».
Британские военнослужащие направляются к месту базирования. Источник фото: newzz.in.ua
По предварительной информации, пока речь не идёт о развёртывании на новой базе какого-то крупного военного контингента. Однако даже несмотря на декларируемую ограниченность сил и якобы временный характер базы, приобретение Великобританией новой геостратегической опорной точки в зоне Персидского (Арабского) залива – крайне важный шаг, имеющий значительные последствия и прямо свидетельствующей о попытках Лондона резко увеличить своё влияние на Ближнем Востоке.
Напомним, что база на территории Кувейта будет уже второй британской военной базой в этом регионе – уже относительно долгое время военные контингенты Великобритании размещаются на территории Омана. Там в данное время (по крайней мере, по состоянию на ноябрь 2018 года и по оценке кувейтских СМИ) размещается около 2000 военнослужащих из Великобритании и стран Британского Содружества. Однако их численность постоянно растёт и, согласно недавнему заявлению британского министра обороны Гэвина Уильямсона, будет увеличена к марту 2019 года до 5500 человек.
- Использованы фотографии:
- newzz.in.ua
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter