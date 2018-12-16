Ожесточённый бой в Сомали со множеством жертв
Официальное правительство Сомали в минувший четверг неожиданно арестовало бывшего регионального лидера террористической джихадистской группировки «Аш-Шабаб» (*запрещена в РФ) Ксаригу Муваддина Рубоу Абу-Мансура, который официально заявил своё участие в местной выборной кампании, проходящей в одной из провинций юго-запада страны.
Несмотря на то, что он с 2007 года был одним из основателей экстремистского исламистского движения «Аш-Шабаб», Абу-Мансур публично заявил отказ от вооружённого джихада (как оказалось, временный) и на словах в августе 2017 года признал официальное правительство Сомали, равно как и легитимность демократических выборных процедур.
В опубликованном в связи с конфликтом сообщении министерства безопасности Сомали говорится о том, что причиной его ареста явилось нарушение условий участия в выборах, в том числе контрабандный ввоз партии оружия и проведение тайной мобилизации «добровольцев джихада» с целью сорвать вооружённым путём выборы в случае проигрыша его кандидатуры.
Как сообщает информационный портал "Africa News", при аресте столь одиозной фигуры были задействован не только отряд местных сил безопасности, но и подразделение из состава миротворческих сил.
В ответ на это собравшиеся сторонники лидера джихадистов безуспешно попытались отбить у полиции своего кандидата с помощью палок и камней. И в пятницу, 14 декабря 2018 года, была предпринята уже вооружённая попытка его освобождения, которая перетекла в боестолкновения в ряде районов Байдоа, что и привело к множеству жертв.
Среди погибших даже оказался депутат местного законодательного собрания Абдишакур Буле, который попал под перекрёстный огонь, пытаясь обсудить возможность мирного решения сложившейся ситуации.
Относительный порядок удалось навести лишь в минувшую субботу, и только после прибытия туда дополнительных сил миротворческого контингента с тяжёлой бронетехникой.
Несмотря на то, что он с 2007 года был одним из основателей экстремистского исламистского движения «Аш-Шабаб», Абу-Мансур публично заявил отказ от вооружённого джихада (как оказалось, временный) и на словах в августе 2017 года признал официальное правительство Сомали, равно как и легитимность демократических выборных процедур.
В опубликованном в связи с конфликтом сообщении министерства безопасности Сомали говорится о том, что причиной его ареста явилось нарушение условий участия в выборах, в том числе контрабандный ввоз партии оружия и проведение тайной мобилизации «добровольцев джихада» с целью сорвать вооружённым путём выборы в случае проигрыша его кандидатуры.
Как сообщает информационный портал "Africa News", при аресте столь одиозной фигуры были задействован не только отряд местных сил безопасности, но и подразделение из состава миротворческих сил.
Собственно бывший лидер сомалийских джихадистов, арест которого спровоцировал боестолкновения в Сомали
В ответ на это собравшиеся сторонники лидера джихадистов безуспешно попытались отбить у полиции своего кандидата с помощью палок и камней. И в пятницу, 14 декабря 2018 года, была предпринята уже вооружённая попытка его освобождения, которая перетекла в боестолкновения в ряде районов Байдоа, что и привело к множеству жертв.
Среди погибших даже оказался депутат местного законодательного собрания Абдишакур Буле, который попал под перекрёстный огонь, пытаясь обсудить возможность мирного решения сложившейся ситуации.
Относительный порядок удалось навести лишь в минувшую субботу, и только после прибытия туда дополнительных сил миротворческого контингента с тяжёлой бронетехникой.
- Использованы фотографии:
- Africanews.com
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