Ракеты управляемые, к сожалению, не установлены на МБАК. Это основная проблема (…) На боевых модулях установлены направляющие для этих ракет, но, к сожалению, на Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель.

Сергей Белозубенко, находящийся в должности главного конструктора предприятия «Кузница на Рыбальском» (Украина), пожаловался на то, что на малых артиллерийских бронекатерах (МБАК) не установлены управляемые ракеты. Речь идёт о малых бронекатерах проекта «Гюрза-М», на которые делает своеобразную ставку командование военно-морских сил Украины.Главный конструктор украинского предприятия:Отмечено, что в распоряжении ВСУ нет системы с автоматическим наведением на морскую цель.Ранее сообщалось, что «Кузница на Рыбальском» (ранее – «Ленинская кузница» - предприятие Петра Порошенко) ведёт строительство лишь одного МБАК проекта «Гюрза-М», хотя до этого в Киеве утверждали, что завод работает над реализацией ещё и заказа на два десантных катера «Кентавр-ЛК». Белозубенко отметил, что кроме упомянутой «Гюрзы-М» на заводе ничего для ВМС ВСУ не строится.Напомним, что киевское командование неоднократно заявляло, что "москитный флот" должен стать основой ВМСУ. При этом ставка делалась именно на управляемые ракеты, которыми должны вооружаться катера. Но после известного нарушения российской границы число МБАК у Украины поубавилось, а теперь выясняется, что, мягко говоря, не всё в порядке и с ракетной оснащённостью.