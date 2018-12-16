В США предрекли поражение своим АУГ в случае войны против России

Авиакрыло АУГ модернизировалось, но дальность действия новых самолётов такова, что она сильно уступает дальности ракет не только России, но и Китая.

Военно-морским силам, а точнее их части - авианосным группам - США предрекают поражение в случае крупномасштабной войны с Россией. Этот вывод опубликован в американском издании The National Interest, а пришли к такому выводу представители Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне. Заявления, сделанные в формате доклада, в действительности вызывают определённое недоумение, в первую очередь в связи с тем, что в самих же США флот называется мощнейшим в мире.США усомнились в превосходстве?.. Или просто нужно больше денег из бюджета?Так, докладчики заявляют, что авианосные ударные группы (АУГ) ВМС Соединённых Штатов не обладают достаточной живучестью и дальностью при решении оперативных задач. Отмечается, что не предусмотрена специализация под существующее современное вооружение противника. При этом противником изначально объявлена Россия. Также в списке противников – Китай.Из материала:Отмечается, что Москва и Пекин обладают и вооружениями, которые способны уничтожить не только самолёты АУГ, но и сами авианосцы.Что в итоге предлагается?Речь идёт о предложении сократить число авианосных ударных групп с 10 до 8 в связи с экономической нецелесообразностью использования, либо повысить интенсивность разработки перспективных палубных истребителей и ударных (палубных) беспилотников. По планам ввод в строй такой авиационной техники планируется к 2040 году.Ранее китайские СМИ публиковали предположение о том, что уже до конца года в море могут выйти модернизированный авианосец «Ляонин» (изначально - советский проект) и «Тип 001А» (китайская разработка). Официально эта информация не подтверждена.