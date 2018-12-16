Порошенко: Новая церковь Украины - церковь без Путина

Поздравляем Украину с историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви.

По первым поздравлениям, поступившим в адрес Киева по поводу так называемого томоса, становится предельно ясно, для кого было наиболее важно углубление церковного раскола на Украине. Поздравление пришло изпосольства. Из публикации дипмиссии США во главе с Мари Йованович:Теперь, как заявлено, «новая» церковь будет носить два имени: либо православная церковь Украины (ПЦУ), либо Украинская православная церковь (УПЦ).Вся проблема для тех, кто поддержал церковный раскол, в том, что на Украине есть только одна каноническая Украинская православная церковь, и к этой церкви действо с притязаниями на «восточное папство» со стороны так называемого вселенского патриарха Варфоломея не имеет никакого отношения.Между тем, президент Украины, который уже не скрывает своего вмешательство в церковные дела, продолжает объявлять томос своей «заслугой для народа Украины». Человек, который уже территориально расколол Украину как минимум на две части (в том числе и введением военного положения в части регионов), теперь пытается внести раскол и в души украинцев. Чтобы оправдать своё вмешательство в религиозные дела, Порошенко заявил, что «новая» украинская церковь – «церковь без Путина». А далее украинский президент "церковью-матерью" назвал стамбульскую церковь, которую и возглавляет Варфоломей.Кульминацией действа стало коллективное исполнение гимна Украины священниками-раскольниками, отдельные из которых, прикладывая руку к сердцу, не удосужились снять перчатку...