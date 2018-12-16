Порошенко: Новая церковь Украины - церковь без Путина
По первым поздравлениям, поступившим в адрес Киева по поводу так называемого томоса, становится предельно ясно, для кого было наиболее важно углубление церковного раскола на Украине. Поздравление пришло из американского посольства. Из публикации дипмиссии США во главе с Мари Йованович:
Теперь, как заявлено, «новая» церковь будет носить два имени: либо православная церковь Украины (ПЦУ), либо Украинская православная церковь (УПЦ).
Вся проблема для тех, кто поддержал церковный раскол, в том, что на Украине есть только одна каноническая Украинская православная церковь, и к этой церкви действо с притязаниями на «восточное папство» со стороны так называемого вселенского патриарха Варфоломея не имеет никакого отношения.
Между тем, президент Украины, который уже не скрывает своего вмешательство в церковные дела, продолжает объявлять томос своей «заслугой для народа Украины». Человек, который уже территориально расколол Украину как минимум на две части (в том числе и введением военного положения в части регионов), теперь пытается внести раскол и в души украинцев. Чтобы оправдать своё вмешательство в религиозные дела, Порошенко заявил, что «новая» украинская церковь – «церковь без Путина». А далее украинский президент "церковью-матерью" назвал стамбульскую церковь, которую и возглавляет Варфоломей.
Кульминацией действа стало коллективное исполнение гимна Украины священниками-раскольниками, отдельные из которых, прикладывая руку к сердцу, не удосужились снять перчатку...
Поздравляем Украину с историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви.
Теперь, как заявлено, «новая» церковь будет носить два имени: либо православная церковь Украины (ПЦУ), либо Украинская православная церковь (УПЦ).
Вся проблема для тех, кто поддержал церковный раскол, в том, что на Украине есть только одна каноническая Украинская православная церковь, и к этой церкви действо с притязаниями на «восточное папство» со стороны так называемого вселенского патриарха Варфоломея не имеет никакого отношения.
Между тем, президент Украины, который уже не скрывает своего вмешательство в церковные дела, продолжает объявлять томос своей «заслугой для народа Украины». Человек, который уже территориально расколол Украину как минимум на две части (в том числе и введением военного положения в части регионов), теперь пытается внести раскол и в души украинцев. Чтобы оправдать своё вмешательство в религиозные дела, Порошенко заявил, что «новая» украинская церковь – «церковь без Путина». А далее украинский президент "церковью-матерью" назвал стамбульскую церковь, которую и возглавляет Варфоломей.
Кульминацией действа стало коллективное исполнение гимна Украины священниками-раскольниками, отдельные из которых, прикладывая руку к сердцу, не удосужились снять перчатку...
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/petroporoshenko
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