Солженицын - патриот или предатель?

Мы представили себе, сколько истерики будет в наших СМИ по поводу «дорогого нашего родного светоча патриотизма и всего русского народа, русской словесности и литературы, что решили в эту бочку мёда всё-таки добавить другой субстанции.

Споры вокруг личности Александра Солженицына и его роли в России и для России продолжаются. Солженицын - национальный патриот и государственник, или Солженицын - предатель и приспособленец, интересы народа для которого были инструментом для самопродвижения?Канал «День ТВ», на который был приглашён известный автор Олег Матвейчев, представил его книгу «Ватник Солженицына», вышедшую к 100-летнему юбилею писателя. Олег Матвейчев:Олег Матвейчев отмечает, что книга вышла с той целью, чтобы у людей была возможность задуматься на тем, кого славят, и что это вообще за человек – Александр Солженицын.В книге приводятся выдержки из публикаций Солженицына, включая его достаточно известные высказывания из «труда» «Как нам обустроить Россию». Здесь нужно напомнить, что Солженицын убрал знак вопроса в этом предложении, фактически дав понять, что это вовсе не вопрос, а своеобразная директива к действию.Так, приводится выдержка, когда Солженицын сообщает о том, что отдельные советские республики Прибалтики, Закавказья, Средней Азии «непременно бесповоротно будут отделены», добавляя, что если к тому будет народная воля на Украине и Белоруссии, то «и с Богом».Олег Матвейчев отмечает немаловажную деталь, касающуюся того, что Солженицын фактически берёг себя от смерти на фронте. Это автор называет «моральным самострелом» Солженицына, когда тот даже абсолютно незнакомым людям писал или в устных беседах сообщал о своих критических мыслях в адрес Сталина.В этой же теме представляем и другой ролик «День ТВ», посвящённый солженицынской тематике и тому, к чему может привести установка памятников в России тем, отношения народа к которым сложно назвать однозначным. Речь в первую очередь идёт об открытии памятника Солженицыну в Москве. Ролик носит название "Памятники предателям - путь к капитуляции!"