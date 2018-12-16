Китайские эксперты: МиГ-35 готов к современной войне

Российский истребитель МиГ-35 готов к современной войне.

В китайских СМИ вышел материал, который посвящён новейшим российским истребителям поколения 4++. Речь идёт о многоцелевых истребителях МиГ-35, о характеристиках которых и размышляют китайские военные эксперты. Изучив публикации производителя и Минобороны РФ о лётных испытаниях МиГ-35 и тестах бортовых радиоэлектронных систем самолёта, в Китае (sina.com.cn) заявили буквально следующее:Отмечается, что в конструкции фюзеляжа истребителя 4++ применены технологии, которые в большей степени относятся к самолётам пятого поколения.Также акцент делается на тяге двигателей, которыми оснащён МиГ-35. Общая тяга двух двигателей самолёта составляет 18 тонн. Это на три тонны больше массы «пустого» истребителя и сопоставимо с нормальной взлётной массой – 18,5 т. Соответственно, длина разбега самолёта существенно уменьшается, что, кстати, недавно было продемонстрировано на кадрах телеканала «Звезда».В СМИ КНР отмечается такой важный момент, как наличие учебно-боевой модификации. В частности, использование МиГ-35УБ позволит российским лётчикам в короткие сроки получать навыки по управлению сверхманевременными истребителями, что и является особенно актуальным в случае современного воздушного боя. Так, речь идёт о лётном опыте, который может позволить применять весь функционал боевой машины для того, чтобы она не оказалась поражена ракетой противника (как «земля-воздух», так и «воздух-воздух»). В помощь не только упомянутая сверхманевренность, но и БРЭО МиГ-35.