Британские полицейские рассказали об обнаружении отравленных Скрипалей
Сержант полиции Трейси Холлоуэй и констебль Алекс Коллинс из Солсбери, первыми увидевшими отравленных Скрипалей, поделились с газетой Guardian воспоминаниями того дня.
Они рассказали, что 4 марта заступили на дежурство за час с лишним до того, как полиция получила сообщение о молодой женщине (Юлии Скрипаль) и пожилом мужчине (Сергее Скрипале), которым стало плохо на улице. Стражи порядка прибыли на место происшествия за две минуты. Состояние пострадавших им показалось странным.
Юлия лежала на боку прямо на земле, и какой-то мужчина (прохожий, оказавшийся врачом) оказывал ей помощь, освобождая дыхательные пути.
Сергей Скрипаль неподвижно сидел на скамейке в кататоническом ступоре, глядя прямо перед собой. Он дышал, но на звуки и обращения к нему не реагировал.
При этом Холлоуэй отметила, что Скрипаль фактически застыл в своей позе, и не изменил ее даже тогда, когда подоспевшие медики пытались уложить его на носилки.
Коллинс сообщил также, что досматривал Скрипалей в перчатках, тогда как его напарница Холлоуэй, пыталась найти документы в их одежде голыми руками.
Обнаруженные вещи озадачили правоохранителей.
После этого полицейские огородили место происшествия и вызвали специалистов, в том числе экспертов.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлии обнаружили в Солсбери четвертого марта. Как позже заявили британские власти, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.
Они рассказали, что 4 марта заступили на дежурство за час с лишним до того, как полиция получила сообщение о молодой женщине (Юлии Скрипаль) и пожилом мужчине (Сергее Скрипале), которым стало плохо на улице. Стражи порядка прибыли на место происшествия за две минуты. Состояние пострадавших им показалось странным.
Юлия лежала на боку прямо на земле, и какой-то мужчина (прохожий, оказавшийся врачом) оказывал ей помощь, освобождая дыхательные пути.
Сергей Скрипаль неподвижно сидел на скамейке в кататоническом ступоре, глядя прямо перед собой. Он дышал, но на звуки и обращения к нему не реагировал.
Мы сразу подумали о наркотиках,сказал констебль.
При этом Холлоуэй отметила, что Скрипаль фактически застыл в своей позе, и не изменил ее даже тогда, когда подоспевшие медики пытались уложить его на носилки.
Коллинс сообщил также, что досматривал Скрипалей в перчатках, тогда как его напарница Холлоуэй, пыталась найти документы в их одежде голыми руками.
Обнаруженные вещи озадачили правоохранителей.
Мы осмотрели их кошельки, чтобы найти хоть какие-то документы, удостоверяющие личность. Документов не было, но был телефон с русскоязычным интерфейсом. Имена были незнакомы. Всё это было странным, неправильным, что ли… Это было не совсем нормально,рассказал Коллинс.
После этого полицейские огородили место происшествия и вызвали специалистов, в том числе экспертов.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлии обнаружили в Солсбери четвертого марта. Как позже заявили британские власти, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.
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