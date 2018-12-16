Британские полицейские рассказали об обнаружении отравленных Скрипалей

Мы сразу подумали о наркотиках,

Мы осмотрели их кошельки, чтобы найти хоть какие-то документы, удостоверяющие личность. Документов не было, но был телефон с русскоязычным интерфейсом. Имена были незнакомы. Всё это было странным, неправильным, что ли… Это было не совсем нормально,