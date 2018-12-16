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Британские полицейские рассказали об обнаружении отравленных Скрипалей

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Сержант полиции Трейси Холлоуэй и констебль Алекс Коллинс из Солсбери, первыми увидевшими отравленных Скрипалей, поделились с газетой Guardian воспоминаниями того дня.

Британские полицейские рассказали об обнаружении отравленных Скрипалей



Они рассказали, что 4 марта заступили на дежурство за час с лишним до того, как полиция получила сообщение о молодой женщине (Юлии Скрипаль) и пожилом мужчине (Сергее Скрипале), которым стало плохо на улице. Стражи порядка прибыли на место происшествия за две минуты. Состояние пострадавших им показалось странным.

Юлия лежала на боку прямо на земле, и какой-то мужчина (прохожий, оказавшийся врачом) оказывал ей помощь, освобождая дыхательные пути.

Сергей Скрипаль неподвижно сидел на скамейке в кататоническом ступоре, глядя прямо перед собой. Он дышал, но на звуки и обращения к нему не реагировал.

Мы сразу подумали о наркотиках,
сказал констебль.

При этом Холлоуэй отметила, что Скрипаль фактически застыл в своей позе, и не изменил ее даже тогда, когда подоспевшие медики пытались уложить его на носилки.

Коллинс сообщил также, что досматривал Скрипалей в перчатках, тогда как его напарница Холлоуэй, пыталась найти документы в их одежде голыми руками.

Обнаруженные вещи озадачили правоохранителей.

Мы осмотрели их кошельки, чтобы найти хоть какие-то документы, удостоверяющие личность. Документов не было, но был телефон с русскоязычным интерфейсом. Имена были незнакомы. Всё это было странным, неправильным, что ли… Это было не совсем нормально,
рассказал Коллинс.

После этого полицейские огородили место происшествия и вызвали специалистов, в том числе экспертов.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлии обнаружили в Солсбери четвертого марта. Как позже заявили британские власти, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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