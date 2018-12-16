Усик ответил на оскорбления радикалов из-за Лавры
В пятницу абсолютный чемпион мира по Боксу Александр Усик получил из рук митрополита Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Онуфрия орден преподобного Ильи Муромца 1 степени, сообщает пресс-служба УПЦ.
Орден вручен боксеру на Шестой Церемонии награждения «Дети Украины – будущее нации» за большой вклад в развитие движения. В ходе мероприятия он прокомментировал агрессивные высказывания в свой адрес со стороны радикалов после того как заявил о намерении встать на защиту Киево-Печерской лавры.
При этом он подтвердил, что, безусловно, встанет «на сторону своего дома, своей веры».
В своем выступлении перед подростками Усик отметил также, что талант – это громкое слово. Прежде всего, необходимо трудиться: один процент таланта и 99 процентов – кропотливая работа. Это касается любой деятельности, которую человек для себя выбрал.
Получая из рук митрополита орден, Усик призвал присутствующих «любить друг друга, прощать и уважать».
Напомним, в четверг боксер заявил, что встанет на сторону монахов, если раскольники «пойдут захватывать Лавру». Эти слова вызвали бурю возмущения в соцсетях со стороны украинских радикалов. На Усика обрушилась волна жесткой критики и угроз.
Орден вручен боксеру на Шестой Церемонии награждения «Дети Украины – будущее нации» за большой вклад в развитие движения. В ходе мероприятия он прокомментировал агрессивные высказывания в свой адрес со стороны радикалов после того как заявил о намерении встать на защиту Киево-Печерской лавры.
Вы знаете, что у меня очень много единомышленников... Почему, какие-то радикально настроенные люди, должны идти куда-то и что-то забирать? Где в это время будет полиция? Где вообще закон? На чьей стороне он будет?сказал Усик.
При этом он подтвердил, что, безусловно, встанет «на сторону своего дома, своей веры».
В своем выступлении перед подростками Усик отметил также, что талант – это громкое слово. Прежде всего, необходимо трудиться: один процент таланта и 99 процентов – кропотливая работа. Это касается любой деятельности, которую человек для себя выбрал.
Работать и работать ... и молиться. И тогда все получится,добавил он.
Получая из рук митрополита орден, Усик призвал присутствующих «любить друг друга, прощать и уважать».
Напомним, в четверг боксер заявил, что встанет на сторону монахов, если раскольники «пойдут захватывать Лавру». Эти слова вызвали бурю возмущения в соцсетях со стороны украинских радикалов. На Усика обрушилась волна жесткой критики и угроз.
- Использованы фотографии:
- УПЦ, http://news.church.ua
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter