Усик ответил на оскорбления радикалов из-за Лавры

Вы знаете, что у меня очень много единомышленников... Почему, какие-то радикально настроенные люди, должны идти куда-то и что-то забирать? Где в это время будет полиция? Где вообще закон? На чьей стороне он будет?

Работать и работать ... и молиться. И тогда все получится,