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Усик ответил на оскорбления радикалов из-за Лавры

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В пятницу абсолютный чемпион мира по Боксу Александр Усик получил из рук митрополита Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Онуфрия орден преподобного Ильи Муромца 1 степени, сообщает пресс-служба УПЦ.

Усик ответил на оскорбления радикалов из-за Лавры



Орден вручен боксеру на Шестой Церемонии награждения «Дети Украины – будущее нации» за большой вклад в развитие движения. В ходе мероприятия он прокомментировал агрессивные высказывания в свой адрес со стороны радикалов после того как заявил о намерении встать на защиту Киево-Печерской лавры.

Вы знаете, что у меня очень много единомышленников... Почему, какие-то радикально настроенные люди, должны идти куда-то и что-то забирать? Где в это время будет полиция? Где вообще закон? На чьей стороне он будет?
сказал Усик.

При этом он подтвердил, что, безусловно, встанет «на сторону своего дома, своей веры».

В своем выступлении перед подростками Усик отметил также, что талант – это громкое слово. Прежде всего, необходимо трудиться: один процент таланта и 99 процентов – кропотливая работа. Это касается любой деятельности, которую человек для себя выбрал.

Работать и работать ... и молиться. И тогда все получится,
добавил он.

Получая из рук митрополита орден, Усик призвал присутствующих «любить друг друга, прощать и уважать».

Напомним, в четверг боксер заявил, что встанет на сторону монахов, если раскольники «пойдут захватывать Лавру». Эти слова вызвали бурю возмущения в соцсетях со стороны украинских радикалов. На Усика обрушилась волна жесткой критики и угроз.
Использованы фотографии:
УПЦ, http://news.church.ua
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