Школьники разработали элемент крыла для композитного самолёта Т-500
Корпорация Ростех предложила участникам Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ» разработать элемент крыла для композитного самолета Т-500. В итоге школьники нашли оригинальное решение и создали изделие из термопластика, сообщает пресс-служба компании.
Разработка получила высокую оценку и будет использована в производстве новых воздушных судов.
Согласно информации, планер Т-500 в 5 раз легче традиционного алюминиевого. Школьники смогли улучшить конструкцию самолета, еще больше снизив его вес и повысив прочность крыла.
Отмечается, что сегодня на изготовление некоторых элементов крыла уходит около 35 часов. Применение же предложенных школьниками термопластов позволяет ускорить процесс в 2-3 раза и делает его более экологичным. Речь идет об оригинальной конструкции стенки лонжеронов самолета.
По словам исполнительного директора корпорации Олега Евтушенко, «детям была предоставлена полная творческая свобода, и в итоге они предложили по-настоящему новаторскую идею: придуманное ими решение будет использоваться в серийном производстве».
Ребятам, справившимися с заданием, будет вручен сертификат на целевое обучение в МАИ, а также сделано предложение пройти стажировку на предприятии «Технология (входит в Ростех).
Форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» проводится с 2013 года в Ярославле и является инициативой Владимира Путина. Каждый год он собирает около 500 школьников, мотивированных на инженерно-техническое и естественно-научное развитие. Ростех выступает стратегическим партнером мероприятий с 2016 года.
Разработка получила высокую оценку и будет использована в производстве новых воздушных судов.
Согласно информации, планер Т-500 в 5 раз легче традиционного алюминиевого. Школьники смогли улучшить конструкцию самолета, еще больше снизив его вес и повысив прочность крыла.
Отмечается, что сегодня на изготовление некоторых элементов крыла уходит около 35 часов. Применение же предложенных школьниками термопластов позволяет ускорить процесс в 2-3 раза и делает его более экологичным. Речь идет об оригинальной конструкции стенки лонжеронов самолета.
По словам исполнительного директора корпорации Олега Евтушенко, «детям была предоставлена полная творческая свобода, и в итоге они предложили по-настоящему новаторскую идею: придуманное ими решение будет использоваться в серийном производстве».
Ребятам, справившимися с заданием, будет вручен сертификат на целевое обучение в МАИ, а также сделано предложение пройти стажировку на предприятии «Технология (входит в Ростех).
Форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» проводится с 2013 года в Ярославле и является инициативой Владимира Путина. Каждый год он собирает около 500 школьников, мотивированных на инженерно-техническое и естественно-научное развитие. Ростех выступает стратегическим партнером мероприятий с 2016 года.
- Использованы фотографии:
- ОНПП "Технология"
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