Кроме стрелкового оружия и ручных гранатометов наёмники применили запрещённое Минскими договоренностями вооружения, а именно, миномётные мины калибра 82 мм, которых было выпущено 30 единиц.

Украинское военное командование сделало публикацию о ситуации на Донбассе. При этом обратил на себя внимание тот факт, что впервые за достаточно продолжительный период времени в штабе ООС вспомнили о Минских соглашениях. В материале пресс-службы так называемой «Операции объединённых сил» заявлено, что против украинских силовиков было применено не только стрелковое оружие , но и миномёты. Это сообщение прозвучало после заявлений украинских военнослужащих о том, что они убили троих представителей армии ДНР, осуществив обстрел сопредельной территории.Из заявления:О Минских договорённостях ВСУ вспомнили на фоне собственных же публикаций о том, что бронетехника 72-й бригады подведена фактически вплотную к «серой зоне». Это лишнее подтверждение того факта, что о соглашениях, достигнутых в Минске, киевские силовики вспоминают только в том момент, когда это им выгодно. Нахождение своей тяжелой техники фактически в сотне метров от полосы разграничения нарушением, судя по всему, не считают.На этом фоне из Донецка приходят сообщения о том, что помощник американского военного атташе посольства на Украине подполковник Эрик Адамс в Мариуполе провёл закрытое совещание с командирами украинских бригад и артиллерийских подразделений. Об этом со ссылкой на разведку ДНР сообщил глава пресс-службы Управления НМ республики Даниил Безсонов.По заявлению Безсонова, нельзя исключать, что украинские офицеры получили директивы по осуществлению вооружённой провокации, сопряжённой с задействованием штурмовых отрядов ВСУ.