Альфред Кох предсказал воссоединение Украины с Россией
После того как Киев начал публиковать обвинения в адрес Москвы, заявляя о ее причастности к массовым протестов «желтых жилетов» во Франции, неожиданно прозвучало заявление бывшего российского вице-премьера, ярого врага Владимира Путина, оппозиционера Альфреда Коха, в котором он «в пух и прах» раскритиковал майданные власти.
Такого от сподвижника Коха, чьи антипутинские высказывания постоянно публиковали украинские СМИ, в Киеве определенно не ожидали.
Не так давно Кох нанес не менее чувствительный удар в предисловии книги известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, в которой последний собрал интервью с различными видными политиками, экспертами и пр. В частности Альфред Рейнгольдович написал, что последние иллюзии у него относительно Украины рассеялись.
Он напомнил, что живет в Европе и может с уверенностью сказать, что киевские власти «своим нытьем и неизлечимыми проблемами» достали всех. Людей раздражают постоянные «дай»: дай на реформы, которых нет, дай на экономику, в которой ничего не меняется, дай на армию, которая по-прежнему выживает за счет волонтеров.
По мнению Коха, украинские власти и Майдан в клоунаду превратили, растоптав все его «пресловутые идеалы» и наплевав на них, ведь до сих пор даже настоящие убийцы «Небесной сотни» не найдены.
А что касается Донбасса, то, по словам Коха, Киеву она на руку, так как на нее можно списать всё – это «и повод, и причина, и отмазка, и способ нажиться».
Такого от сподвижника Коха, чьи антипутинские высказывания постоянно публиковали украинские СМИ, в Киеве определенно не ожидали.
Если вы верите, что «желтые жилеты» можно организовать из-за рубежа (то есть на протяжении недель мотивировать и выводить на улицы десятки тысяч демонстрантов по всей Франции, руководя этим процессом из Москвы), то тогда вы, как честные люди, должны признать, что и Майдан в 2014 году в Киеве организовал Госдеп,цитирует блог Дианы Михайловой политика, проживающего в настоящее время в Германии.
Не так давно Кох нанес не менее чувствительный удар в предисловии книги известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, в которой последний собрал интервью с различными видными политиками, экспертами и пр. В частности Альфред Рейнгольдович написал, что последние иллюзии у него относительно Украины рассеялись.
Вы, украинцы, удивительный народ. Вас можно только хвалить и, упаси Бог, критиковать. Только с придыханием! Только восхищение!пишет Кох отмечая, что после этих слов его автоматически зачислят в «доблестную» команду Кремля.
Он напомнил, что живет в Европе и может с уверенностью сказать, что киевские власти «своим нытьем и неизлечимыми проблемами» достали всех. Людей раздражают постоянные «дай»: дай на реформы, которых нет, дай на экономику, в которой ничего не меняется, дай на армию, которая по-прежнему выживает за счет волонтеров.
По мнению Коха, украинские власти и Майдан в клоунаду превратили, растоптав все его «пресловутые идеалы» и наплевав на них, ведь до сих пор даже настоящие убийцы «Небесной сотни» не найдены.
Вы зачем выходили на Майдан? Чтобы к власти вместо старых дебилов и воров пришли новые? Так вот, когда вы осточертеете Европе и США настолько, что авансы закончатся, тогда Украина под крылышко к Путину и нырнет, потому что альтернативы уже не будет,заявил политик.
А что касается Донбасса, то, по словам Коха, Киеву она на руку, так как на нее можно списать всё – это «и повод, и причина, и отмазка, и способ нажиться».
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