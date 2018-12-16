Альфред Кох предсказал воссоединение Украины с Россией

Если вы верите, что «желтые жилеты» можно организовать из-за рубежа (то есть на протяжении недель мотивировать и выводить на улицы десятки тысяч демонстрантов по всей Франции, руководя этим процессом из Москвы), то тогда вы, как честные люди, должны признать, что и Майдан в 2014 году в Киеве организовал Госдеп,

Вы, украинцы, удивительный народ. Вас можно только хвалить и, упаси Бог, критиковать. Только с придыханием! Только восхищение!

Вы зачем выходили на Майдан? Чтобы к власти вместо старых дебилов и воров пришли новые? Так вот, когда вы осточертеете Европе и США настолько, что авансы закончатся, тогда Украина под крылышко к Путину и нырнет, потому что альтернативы уже не будет,