Конец «русского черногорца». Последний бой корпуса генерал-лейтенанта Бакича. Ч. 1
Судьба полковника русской императорской армии (генерала армии верховного правителя адмирала А. В. Колчака) А. С. Бакича может стать темой для приключенческого романа.
Уроженец Черногории Андрей Степанович Бакич после покушения в молодости на короля Милана Обреновича очутился в России – и с 1900 г. (60-й пехотный Замосцкий полк) его судьба оказалась связана с Россией и русской армией. В его активе – Одесское юнкерское училище, служба в рядах сибирских стрелков и даже работа коммивояжером в «Русско-монгольском торговом товариществе».
А. С. Бакич – участник Первой мировой войны. Он сражался под Лодзью, на Равке, на Рижском фронте. За боевые отличия получает чин капитана и 5 боевых наград: ордена Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й степени с мечами, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Георгиевское оружие и орден Св. Георгия 4-й степени (за отражение газовой атаки 29 – 31 мая 1915 г.). Февральский переворот 1917 г. полковник А. С. Бакич встретил командиром 55-го Сибирского стрелкового полка.
Успел послужить в Красной Армии (являясь весной 1918 г. начальником гарнизона г. Самара), в армии КОМУЧа (начальник 2-й Сызранской стрелковой дивизии, командующий Бузулукской группой Юго-Западной армии). В армии Верховного Правителя занимал высокие должности командира 4-го Оренбургского армейского корпуса, командующего северным фронтом Отдельной Семиреченской армии. С 1919 г. его судьба оказалась связана с Оренбургским казачьим войском (сам он был зачислен в почетные казаки) – и с 6 января 1920 г. являлся начальником отряда атамана А. И. Дутова.
Мы хотим рассказать о событиях, произошедших чуть позднее – и ставших началом конца этого незаурядного офицера.
Весной 1920 г. остатки дутовской армии отошли в Синь-Цзяньскую провинцию, расположившись в районе г. Чугучак. Из этих войск сформировали корпус (состав - 1-я и 2-я Оренбургские казачьи дивизии и Сызранская пехотная (в сущности – смешанная) дивизия. Командование корпусом находилось в руках генералов Бакича и Смалина (начальник штаба).
Но китайские власти, желая избавиться от чужеродного формирования на своей территории, «пригласили» войска советского Туркестанского фронта (при поддержке кавалерийского (74-го) и стрелкового (из 2 батальонов) полков Семипалатинской группы войск) - которые осенью 1920 г. перешли в наступление. Бакич вывел свои войска из боя, перейдя из района г. Чугучак в район г. Шара-Сумэ – на северо-восток.
И расположился в данном районе – пополняясь беженцами из Советской России. Причем соединение Бакича усиливалось и целыми воинскими частями и даже соединениями, переходящими китайскую границу. Среди последних – токаревская Сибирская народная дивизия.
"Китайский исход". Сибирские казаки на территории Поднебесной.
С одной стороны – усиление войск Бакича, а с другой - очередная просьба китайских властей освободить их территорию от ненужных военных формирований, - все это вынудило советское командование озадачиться ликвидацией корпуса Бакича.
В начале августа 1921 г. проведение соответствующей операции было возложено на командующего Семипалатинской группой войск - начдива 13-й Сибирской кавалерийской дивизии (командование дивизии - и. о. начдива Собенников, военкомдив Евсеев, начштаба Пеков). Была поставлена задача разгромить корпус генерала Бакича, не допуская его перехода на советскую территорию.
П. П. Собенников.
Н. Ф. Евсеев.
Штабом 13-й Сибирской кавалерийской общая численность противника оценивалась в 10000 человек: главные силы корпуса справедливо определялись в районе г. Шара-Сумэ, группа генерала Степанова и Сибирская народная дивизия - в г. Бурчум, отдельный отряд - в долине Ченкур.
Корпус Бакича выглядел следующим образом.
Главные силы:
а) 1-я Оренбургская казачья дивизия (начдив генерал Степанов, начштаба Генерального штаба полковник Евстратов; 1-й, 4-й и 33-й Оренбургские казачьи и Атаманский полки - всего до 1500 сабель);
б) 2-я Оренбургская казачья дивизия (начдив генерал Шеметов, начштаба Генерального штаба полковник Шмидт; Оренбургский казачий им. Дутова, 14-й, 15-й и 16-й Оренбургские казачьи полки – также до 1500 сабель);
в) Сызранская пехотная дивизия (начдив генерал Ждановский, 1-й и 2-й Сызранские пехотные полки, 3-й Башкирский конный полк и артиллерийский дивизион).
Строевые соединения, штаб, конвой Бакича, корпусные учреждения и масса беженцев находились в районе г. Шара-Сумэ. Сильный отряд численностью до 500 сабель, находившийся в районе долины Ченкур, прикрывал главные силы корпуса с северо-запада и запада.
В районе г. Бурчум находилась Сибирская народная дивизия численностью 500 сабель и т. н. «боевые» сотни - из самых боеспособных бойцов Оренбургских казачьих дивизий. Отряд находился под общим командованием начдива 1-й Оренбургской генерала Степанова и имел сторожевые части по р. Каба: до 2 казачьих сотен на подступах к г. Бурчум с юго-запада и отряд полковника Колокольцева (до 50 сабель).
Со стороны красных силы были следующими. Государственную границу охраняли 73-й кавполк (район севернее г. Буран (д. Алексеевка)) и 3 батальона погранохраны. Штаб 13-й Сибирской кавдивизии с частями и учреждениями находился в г. Семипалатинск, 1-я (без 73-го кавполка), 2-я и 3-я бригады и конно-артиллерийский дивизион находились в 150 - 200 км юго-восточнее города.
План действий 13-й Сибирской кавдивизии состоял в том, чтобы, приняв во внимание превосходящие силы и группировку противника, специфику местности, разгромить корпус Бакича по частям - группу за группой.
Первый удар – по группе генерала Степанова в районе Бурчума - прикрывшись слева (с севера) от возможного удара со стороны отряда генерала Попова, находившегося в долине Ченкур.
Затем, в зависимости от обстановки решили атаковать главные силы корпуса Бакича, находившиеся в районе Камень, Шара-Сумэ.
В деталях план выполнения первого этапа операции представлялся в следующем виде:
а) Справа в направлении г. Кендерлык, Майкопчегай, г. Бурчум наступает отряд силой в 2 сотни с 8-ю станковыми пулеметами 75-го Оренбугского казачьего им. Степана Разина полка под командованием военкома полка М. В. Самокрутова. Вследствие изолированности действий этого отряда было обращено особое внимание на подбор личного состава, в частности, начальником отряда был выбран Самокрутов - отважный, инициативный командир, пользовавшийся громадным авторитетом и обладавший исключительными личными боевыми качествами, а также способный к самостоятельной и ответственной боевой деятельности. Задача отряда - атаковать Бурчумскую группу противника в лоб с юго-запада.
б) Главные силы дивизии: бригада - 73-й кавполк (командир полка Максимов, военком Рыбинский); 74-й кавполк (командир полка Гончаров, военком Старев), 1-я конная батарея; командир бригады - К. И. Новик. С этой же колонной должен был двигаться дивизион под командой помощника комполка-74 Валиулиса. Отряд предназначался для обеспечения главных сил дивизии с севера - со стороны долины Ченкур.
Схема 1.
Штаб дивизии должен был следовать в голове колонны главных сил дивизии.
Задача главных сил дивизии - атака Бурчумской группы противника с запада и севера (одновременно с отрядом Самокрутова).
Кроме того, предполагалось подтянуть (на пароходе по р. Кара-Ирцис из района г. Буран) роту погранотряда и необходимые предметы довольствия и снабжения.
Общая численность частей 13-й Сибирской кавдивизии, привлекавшихся к операции, не превышала 1400 человек.
Для содействия наступлению частей 13-й Сибирской кавдивизии (с целью отрезать противнику на первом этапе действий под Бурчумом пути отхода на восток) привлекался отряд китайских войск полковника О-Ин силой до 4000 человек. Китайцы поступили в оперативное подчинение начдиву 13-й Сибирской кавалерийской. Однако на этих 4000 китайцев особых надежд не возлагалось – да и пожалуй сам факт их существования оставался под большим сомнением, Приходилось рассчитывать, главным образом, на собственные силы.
Схема 2.
После выработки плана действий были приняты энергичные меры переброски войск в районы сосредоточения - от которых войска располагались на удалении 600 - 800 км.
Окончание следует...
Уроженец Черногории Андрей Степанович Бакич после покушения в молодости на короля Милана Обреновича очутился в России – и с 1900 г. (60-й пехотный Замосцкий полк) его судьба оказалась связана с Россией и русской армией. В его активе – Одесское юнкерское училище, служба в рядах сибирских стрелков и даже работа коммивояжером в «Русско-монгольском торговом товариществе».
А. С. Бакич – участник Первой мировой войны. Он сражался под Лодзью, на Равке, на Рижском фронте. За боевые отличия получает чин капитана и 5 боевых наград: ордена Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й степени с мечами, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Георгиевское оружие и орден Св. Георгия 4-й степени (за отражение газовой атаки 29 – 31 мая 1915 г.). Февральский переворот 1917 г. полковник А. С. Бакич встретил командиром 55-го Сибирского стрелкового полка.
Успел послужить в Красной Армии (являясь весной 1918 г. начальником гарнизона г. Самара), в армии КОМУЧа (начальник 2-й Сызранской стрелковой дивизии, командующий Бузулукской группой Юго-Западной армии). В армии Верховного Правителя занимал высокие должности командира 4-го Оренбургского армейского корпуса, командующего северным фронтом Отдельной Семиреченской армии. С 1919 г. его судьба оказалась связана с Оренбургским казачьим войском (сам он был зачислен в почетные казаки) – и с 6 января 1920 г. являлся начальником отряда атамана А. И. Дутова.
Мы хотим рассказать о событиях, произошедших чуть позднее – и ставших началом конца этого незаурядного офицера.
Весной 1920 г. остатки дутовской армии отошли в Синь-Цзяньскую провинцию, расположившись в районе г. Чугучак. Из этих войск сформировали корпус (состав - 1-я и 2-я Оренбургские казачьи дивизии и Сызранская пехотная (в сущности – смешанная) дивизия. Командование корпусом находилось в руках генералов Бакича и Смалина (начальник штаба).
Но китайские власти, желая избавиться от чужеродного формирования на своей территории, «пригласили» войска советского Туркестанского фронта (при поддержке кавалерийского (74-го) и стрелкового (из 2 батальонов) полков Семипалатинской группы войск) - которые осенью 1920 г. перешли в наступление. Бакич вывел свои войска из боя, перейдя из района г. Чугучак в район г. Шара-Сумэ – на северо-восток.
И расположился в данном районе – пополняясь беженцами из Советской России. Причем соединение Бакича усиливалось и целыми воинскими частями и даже соединениями, переходящими китайскую границу. Среди последних – токаревская Сибирская народная дивизия.
"Китайский исход". Сибирские казаки на территории Поднебесной.
С одной стороны – усиление войск Бакича, а с другой - очередная просьба китайских властей освободить их территорию от ненужных военных формирований, - все это вынудило советское командование озадачиться ликвидацией корпуса Бакича.
В начале августа 1921 г. проведение соответствующей операции было возложено на командующего Семипалатинской группой войск - начдива 13-й Сибирской кавалерийской дивизии (командование дивизии - и. о. начдива Собенников, военкомдив Евсеев, начштаба Пеков). Была поставлена задача разгромить корпус генерала Бакича, не допуская его перехода на советскую территорию.
П. П. Собенников.
Н. Ф. Евсеев.
Штабом 13-й Сибирской кавалерийской общая численность противника оценивалась в 10000 человек: главные силы корпуса справедливо определялись в районе г. Шара-Сумэ, группа генерала Степанова и Сибирская народная дивизия - в г. Бурчум, отдельный отряд - в долине Ченкур.
Корпус Бакича выглядел следующим образом.
Главные силы:
а) 1-я Оренбургская казачья дивизия (начдив генерал Степанов, начштаба Генерального штаба полковник Евстратов; 1-й, 4-й и 33-й Оренбургские казачьи и Атаманский полки - всего до 1500 сабель);
б) 2-я Оренбургская казачья дивизия (начдив генерал Шеметов, начштаба Генерального штаба полковник Шмидт; Оренбургский казачий им. Дутова, 14-й, 15-й и 16-й Оренбургские казачьи полки – также до 1500 сабель);
в) Сызранская пехотная дивизия (начдив генерал Ждановский, 1-й и 2-й Сызранские пехотные полки, 3-й Башкирский конный полк и артиллерийский дивизион).
Строевые соединения, штаб, конвой Бакича, корпусные учреждения и масса беженцев находились в районе г. Шара-Сумэ. Сильный отряд численностью до 500 сабель, находившийся в районе долины Ченкур, прикрывал главные силы корпуса с северо-запада и запада.
В районе г. Бурчум находилась Сибирская народная дивизия численностью 500 сабель и т. н. «боевые» сотни - из самых боеспособных бойцов Оренбургских казачьих дивизий. Отряд находился под общим командованием начдива 1-й Оренбургской генерала Степанова и имел сторожевые части по р. Каба: до 2 казачьих сотен на подступах к г. Бурчум с юго-запада и отряд полковника Колокольцева (до 50 сабель).
Со стороны красных силы были следующими. Государственную границу охраняли 73-й кавполк (район севернее г. Буран (д. Алексеевка)) и 3 батальона погранохраны. Штаб 13-й Сибирской кавдивизии с частями и учреждениями находился в г. Семипалатинск, 1-я (без 73-го кавполка), 2-я и 3-я бригады и конно-артиллерийский дивизион находились в 150 - 200 км юго-восточнее города.
План действий 13-й Сибирской кавдивизии состоял в том, чтобы, приняв во внимание превосходящие силы и группировку противника, специфику местности, разгромить корпус Бакича по частям - группу за группой.
Первый удар – по группе генерала Степанова в районе Бурчума - прикрывшись слева (с севера) от возможного удара со стороны отряда генерала Попова, находившегося в долине Ченкур.
Затем, в зависимости от обстановки решили атаковать главные силы корпуса Бакича, находившиеся в районе Камень, Шара-Сумэ.
В деталях план выполнения первого этапа операции представлялся в следующем виде:
а) Справа в направлении г. Кендерлык, Майкопчегай, г. Бурчум наступает отряд силой в 2 сотни с 8-ю станковыми пулеметами 75-го Оренбугского казачьего им. Степана Разина полка под командованием военкома полка М. В. Самокрутова. Вследствие изолированности действий этого отряда было обращено особое внимание на подбор личного состава, в частности, начальником отряда был выбран Самокрутов - отважный, инициативный командир, пользовавшийся громадным авторитетом и обладавший исключительными личными боевыми качествами, а также способный к самостоятельной и ответственной боевой деятельности. Задача отряда - атаковать Бурчумскую группу противника в лоб с юго-запада.
б) Главные силы дивизии: бригада - 73-й кавполк (командир полка Максимов, военком Рыбинский); 74-й кавполк (командир полка Гончаров, военком Старев), 1-я конная батарея; командир бригады - К. И. Новик. С этой же колонной должен был двигаться дивизион под командой помощника комполка-74 Валиулиса. Отряд предназначался для обеспечения главных сил дивизии с севера - со стороны долины Ченкур.
Схема 1.
Штаб дивизии должен был следовать в голове колонны главных сил дивизии.
Задача главных сил дивизии - атака Бурчумской группы противника с запада и севера (одновременно с отрядом Самокрутова).
Кроме того, предполагалось подтянуть (на пароходе по р. Кара-Ирцис из района г. Буран) роту погранотряда и необходимые предметы довольствия и снабжения.
Общая численность частей 13-й Сибирской кавдивизии, привлекавшихся к операции, не превышала 1400 человек.
Для содействия наступлению частей 13-й Сибирской кавдивизии (с целью отрезать противнику на первом этапе действий под Бурчумом пути отхода на восток) привлекался отряд китайских войск полковника О-Ин силой до 4000 человек. Китайцы поступили в оперативное подчинение начдиву 13-й Сибирской кавалерийской. Однако на этих 4000 китайцев особых надежд не возлагалось – да и пожалуй сам факт их существования оставался под большим сомнением, Приходилось рассчитывать, главным образом, на собственные силы.
Схема 2.
После выработки плана действий были приняты энергичные меры переброски войск в районы сосредоточения - от которых войска располагались на удалении 600 - 800 км.
Окончание следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
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