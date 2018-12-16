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В Сети высмеяли «открытую повозку» Нацгвардии Украины

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Пользователи соцсетей высмеяли новый, созданный волонтерами, автомобиль, который планируется принять на вооружение Нацгвардии Украины, пишет РИА Новости.




Видео испытаний багги было выложено на официальном YouTube-канале силового ведомства. В пояснении сказано, что машина демонстрирует хорошие результаты даже по сравнению с американским Хаммером.

Пользователей удивило такое сравнение. «Хотели сделать Humvee, а получился велосипед», отметил один из них.

«Ностальгия по кружку при дворце пионеров», – заметил другой пользователь.

Не знаешь, плакать или смеяться. По сравнению с ним даже наш «козел» кажется «гелендвагеном». Эта открытая повозка – хорошая мишень для снайперов ЛНР и ДНР. Очень удивила незащищенная канистра с бензином. Наверное, там защита солдат и канистры – дополнительные опции. Надо очень не любить своих бойцов, чтобы создать такое,
говорится в одном из комментариев.

Багги без брони – «хорошее средство для перевозки пушечного мяса». Отличная забота о личном составе, пишет комментатор.

Еще один пользователь отмечает, что на обычный багги поставили пулемет и посадили внутрь 5 смертников. Только зачем им пулемет, если водителя расстреляют раньше? В чем суть этого «дуршлага»?

Наверное, они играют роль «бегущей мишени», предположил очередной пользователь.



Как ранее сообщалось на сайте Нацгвардии Украины, багги, создан волонтерами из трубчатого каркаса и оснащен дизельным двигателем. Скорость автомобиля на шоссе – до 145 км/час, на грунтовой дороге – до 110 км/час. Добровольцы создавали его специально для «фронта», то есть для участия в операции, проводимой Киевом в Донбассе.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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