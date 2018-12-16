В Сети высмеяли «открытую повозку» Нацгвардии Украины

Не знаешь, плакать или смеяться. По сравнению с ним даже наш «козел» кажется «гелендвагеном». Эта открытая повозка – хорошая мишень для снайперов ЛНР и ДНР. Очень удивила незащищенная канистра с бензином. Наверное, там защита солдат и канистры – дополнительные опции. Надо очень не любить своих бойцов, чтобы создать такое,

Пользователи соцсетей высмеяли новый, созданный волонтерами, автомобиль, который планируется принять на вооружение Нацгвардии Украины, пишет РИА Новости Видео испытаний багги было выложено на официальном YouTube-канале силового ведомства. В пояснении сказано, что машина демонстрирует хорошие результаты даже по сравнению с американским Хаммером.Пользователей удивило такое сравнение. «Хотели сделать Humvee, а получился велосипед», отметил один из них.«Ностальгия по кружку при дворце пионеров», – заметил другой пользователь.говорится в одном из комментариев.Багги без брони – «хорошее средство для перевозки пушечного мяса». Отличная забота о личном составе, пишет комментатор.Еще один пользователь отмечает, что на обычный багги поставили пулемет и посадили внутрь 5 смертников. Только зачем им пулемет, если водителя расстреляют раньше? В чем суть этого «дуршлага»?Наверное, они играют роль «бегущей мишени», предположил очередной пользователь.Как ранее сообщалось на сайте Нацгвардии Украины, багги, создан волонтерами из трубчатого каркаса и оснащен дизельным двигателем. Скорость автомобиля на шоссе – до 145 км/час, на грунтовой дороге – до 110 км/час. Добровольцы создавали его специально для «фронта», то есть для участия в операции, проводимой Киевом в Донбассе.