Танкисты в голубых беретах
Лучше иметь десять человек под рукой, чем десять тысяч в отсутствии.
Тамерлан
Dulce et decorum est pro patria mori.
Гораций
Тамерлан
Dulce et decorum est pro patria mori.
Гораций
Как стало известно в последнее время, те самые подразделения ВДВ решено-таки оснастить танками, что не может не вызывать целую серию вопросов. Начать хотелось бы именно с танков. Появившись в конце Первой мировой на Западном фронте, в течение 20-го века они прошли достаточно длинный и интересный путь развития и навсегда изменили поле боя и тактику сухопутных войск.
Надо сказать, что именно удары танковых армий/корпусов в ходе Второй мировой привели (уже после войны) к непрерывному и дорогостоящему развитию противотанковых средств. Споры за танк/против танка ведутся непрерывно практически с самого момента его появления на поле боя, в любом случае в конце ПМВ на поле боя появился новый полноценный род войск и война уже никогда не была такой, как прежде. Всё это хорошо, замечательно и даже здорово.
Примерно в то же время (30-е годы) возник ещё один род войск (по крайней мере в СССР это было так) — ВДВ. И развивался он вполне активно и самостоятельно. Безусловно, в ходе ВМВ успешных десантных операций было далеко не так много, как успешных танковых ударов. Их просто-напросто сложнее организовать «технологически», и тем не менее они имели место быть.
В том, что советские ВДВ не сильно засветились в ходе успешных массовых высадок в ходе той войны, играли роль два фактора. Практически до конца войны у немцев весьма неплохо действовала истребительная авиация, и пытаться организовать в таких условиях воздушный десант было откровенным самоубийством. Немецкая ПВО тоже славилась на весь мир своей организованностью и эффективностью. Что тоже создавало проблемы при подлёте в зону высадки и самой высадке. Ну, и второй фактор: организованность Красной Армии, особенно в 1941-42, оставляла желать много лучшего.
Вообще, если кто не помнит, то те самые стремительные танковые удары в глубину обороны противника стали у советских танкистов получаться очень даже не сразу. До Сталинграда в большинстве случаев они получались не очень хорошо. У гудерианов получалось, а у наших не очень. Технология ведения военных действий, ни больше ни меньше. Мало иметь самые крупные в мире танковые войска, надо уметь их применять на поле боя. Да, если бы «умели», то весь 41-ый год мог сложиться для РККА совсем иначе.
Но научились (много позже), хотя даже на Курской дуге действия советских танкистов сложно назвать близкими к идеалу. Мало иметь оружие (род войск) и быть храбрым, надо уметь это оружие использовать. Десантникам тут просто меньше повезло. Технология их применения ещё сложней и головоломней чем танковых подразделений, а в ходе той самой чудовищной войны на выживание было не до «изысков». Поэтому в классическом «парашютном» варианте советские десантники своего веского слова не сказали. Хотя и могли.
Действительно, когда раз за разом рушится оборона и армии попадают в окружение или просто бегут, бросая танки и артиллерию, то тут уж не до десантных выкрутасов. Судьба десантников чем-то отдалённо напоминает судьбу самозарядных винтовок, массово разрабатываемых в СССР до войны. Потом уже было не до них, воевали гораздо более простым и дешёвым оружием. А советские десантники воевали в «пешем порядке», что, безусловно, обессмысливало всю затею с прыжками и парашютами.
Но те, кто критикует, ВДВ за «ненужность» в ходе войны, как-то мило забывают о гигантских, чудовищных проблемах при применении советской авиации вообще, например, в ходе той же самой войны. Там тоже очень многое было невесело и совсем не здорово, начиная с реального радиуса действия этой самой авиации (большей частью она действовала в ближнем тылу противника или «висела» над линией фронта). Проблем было море. И что, если бы с первых дней войны авиацию применяли грамотно, то… да тогда бы (в связке с грамотно применяемыми танками) она полностью меняла бы ход сражений. Но не срослось.
На ярком фоне всего этого военно-технического безобразия обвинять в чём-то именно и конкретно ВДВ было бы достаточно странно… Они могли бы очень ярко себя проявить на громадных пространствах Восточной Европы, но в ходе совсем другой войны. Десант — это как бы и крупное наступление, и господство в воздухе, и великолепная организация, а ни того, ни другого, ни третьего у Красной Армии не было первые два года войны. От слова совсем. А потом: грамотная, хорошо прикрытая средствами ПВО армия противника (совсем не склонная к панике) и асы Люфтваффе в воздухе. И качество руководства Красной Армии продолжает хромать на обе лапы, и даже со связью проблемы чуть не до конца войны.
То есть оно могло быть, но оно не стало. Могла массовая высадка десантников на Восточном фронте что-то дать немцам? Да как сказать… с одной стороны, могла! И ещё как! Особенно в 1941/42, в момент крупных наступлений. С другой стороны, ресурсы Германии были крайне ограничены, и они очень многого добивались связкой «танки-авиация». Но не хватало у них ни танковых двигателей, ни авиабензина. Разводить в таковой ситуации ещё толпы десантников и стада военно-транспортных самолётов было бы не самым умным ходом.
Да и пусть Красная Армия зачастую не умела грамотно бороться с танками противника, но уж перебить подразделение лёгкой пехоты у себя в тылу для неё вполне было «по зубам». Хотя, конечно, панических настроений никто не отменял. Но для создания относительно массовых ВДВ немцам пришлось бы у кого-то другого необходимые ресурсы забирать. Было бы это решение правильным? Сомневаюсь.
Десант — это внезапность, это крупное наступление, это захват стратегической инициативы. Именно поэтому особых шансов проявить себя в 1941-м у советских ВДВ не было никаких. Кстати, советские танковые войска в 1941-м себя тоже не очень проявили. Как, впрочем, и «сталинские соколы». Так могли бы советские десантники быть тогда полезны? Из категории «бреда» приходит в голову, например, внезапный удар советскими ВДВ в середине июня 1941-го по… Румынии. В тот момент, когда уже понятно, что Вермахт идёт на восток с решительными целями. Ситуацию бы это не спасло, и Вермахт бы это не остановило… но по ходу пьесы немцам бы пришлось менять все свои планы. Перестраиваться на ходу. Это могло бы их «сбить с темпа». Заставить импровизировать. А немцы этого очень не любят.
То есть реально эффективное применение ВДВ — внезапное, решительное и инициативное. Среагировать на внезапный советский десант (без объявления войны!) над Румынией вряд ли бы кто успел. Безусловно, войны бы они не выиграли и все бы там и остались, мало чего достигнув, но оглушительный эффект имел бы место. Если же мы ждём, когда войну начнёт именно противник, после чего он сжигает значительную часть нашей авиации и захватывает господство в небе и стратегическую инициативу… то тогда да, десантники тут малополезны.
Учитывая уровень организации Вермахта и Люфтваффе, «бросаться» инициативно на Германию в 1941-м с десантниками или без выглядело не самым лучшим решением, а вот массовый десант на второстепенном направлении, со слабой ПВО, второсортными наземными войсками, как в Румынии, мог бы быть относительно успешен. Главный бонус — не захват «боярской Румынии», это было малореально, а переписывание Вермахтом на коленке всех своих планов. Для педантичных немцев это могло бы превратиться в катастрофу.
Ах, мы не хотели войны? Так и «шо то нам дало»? К середине июня 1941-го ситуация в общем и целом была вполне очевидна. То есть главное условие успешного (эффективного, если хотите) применения тех самых десантников — внезапность. И, конечно, без всяких там «иду на вы». У немцев десантников было совсем немного, полной внезапности на Западном фронте уже не было (шла «сидячая война»). И тем не менее, они действовали достаточно эффективно. Просто потому что Вермахт абсолютно внезапно для союзников перешёл в наступление. И тут да, действия даже небольших групп десантников были весьма и весьма эффективны. Хотя конечно, даже голландцы и даже в условиях полной внезапности немецкие «тётушки Ю» сбивали, и неоднократно (хотя и не всегда дожигали на земле).
Ещё одна особенность ВДВ — практически неизбежные высокие потери, классикой тут (как и десантных операций в целом!) является захват Крита. Так как это классика, то пересказывать бессмысленно. Стоит только упомянуть историческую легенду про Гитлера, «потрясённого высокими потерями». Фишка в том, что по морю немцам до Крита было «не дотянуться» (сэр Каннингхэм не даст соврать), войска на Крите были (и греческие, и британские), обороняться они были готовы… и тем не менее, остров был захвачен. То есть и тут (не в самых лучших для крупного десанта условиях) он себя проявил.
Насчёт потерь: если вы с неба прямо на врага кидаете бойцов, вооружённых пистолет-пулемётами (или только пистолетами?) и они какое-то время висят в этом самом небе на парашютиках, то низких потерь не ждите. И тем не менее, понеся большие потери, немцы на Крите победили, скорее всего именно за счёт морально-волевых качеств (их было меньше, и они были гораздо хуже вооружены). То есть, как ни странно, Крит — с одной стороны, классика, с другой стороны, жутко неканоничное применение ВДВ: полной внезапности нет и быть не может, поддержки в виде «наступления по суше» тоже не будет принципиально, десантников разбрасываем чуть ли не прямо над подразделениями противника. И тем не менее — сработало!
Расскажите мне про варианты захвата Крита без ВДВ. Крит захватили фактически без морского десанта вообще. Уникальная операция. При всём гигантском превосходстве союзников летом 1944-го на Западном фронте (который ещё предстояло открыть) воздушно-десантные операции были абсолютно необходимы. Без них — никак. Причина проста: людей и тяжёлую технику, сгрудившихся у уреза воды, очень удобно расстреливать из пушек и пулемётов, а вот «внезапно возникшие» в тылу береговой обороны подразделения — совсем другая история. И опять риск, и опять они несут высокие потери. А что делать?
В июне 1944 имели место быть: полное господство в воздухе, полная внезапность и отличная организация… и десантники вполне себе «сработали». Как ни цинично это звучит, легковооружённые десантные подразделения в ряду других задач просто должны были отвлечь на себя внимание в первые часы операции. Первоочередной задачей немцев становилась их ликвидация, просто по факту «внезапной» дислокации посреди немецких оборонительных порядков. То есть для союзников в первые же часы операции «Оверлорд» было критично любой ценой закрепиться на побережье. Любой ценой (включая полное истребление десантников), потому как срыв этой операции мог иметь чудовищные политические последствия.
При всей военно-морской и военно-воздушной мощи Британской империи и США успех высадки в Нормандии гарантирован не был. Потому — десантники. Ну, и те свою задачу выполнили. Вообще о истории ВДВ можно писать много и красиво, дело не в том. Уже из весьма ограниченного (по сравнению с масштабностью сражений) опыта применения ВДВ в ходе ВМВ становится понятно, что у них есть свои специфические задачи, которые без них выполнить невозможно. Причём предполагается их применение именно в качестве ВДВ, а не серой пехоты.
Главное и основное их преимущество — это невероятная мобильность, что оплачивается слабостью вооружения и крайне ограниченным запасом боеприпасов. Но тут «или трусы, или крестик». Попытка «насыщения» их пусть даже специальной техникой приводит к весьма спорным результатам: полноценных сухопутных войск мы всё одно не получим, а вот та самая мобильность начинает «скукоживаться» (ёмкость транспортной авиации ограниченна в любой стране мира). И зачем тогда весь этот джаз?
Попытка же раздавать им танки… ну, более чем странное решение. Танк имеет просто чёртову уйму плюсов, кроме одного — стратегической мобильности. Тяжёлые они, черти. И горючки жрут уйму. То есть даже в условиях невероятного развития ВТА их перемещение по воздуху (+ГСМ к ним) выглядит достаточно странно, а в современных российских условиях и вовсе немыслимо. Заранее расставить заправленные танки на всех опасных направлениях? Интересно. Предполагается использование «голубых беретов» в качестве ездящей по земле пехоты? И пусть у них будут «свои» танки? Ну, тогда уже и «своя» артиллерия, в том числе тяжёлая… И что это будут за ВДВ? Можем кататься на танках, но можем и с парашютом прыгнуть? Что за экзотика?
Такое вот совмещение функций пехоты крылатой и пехоты обычной весьма и весьма спорно. Крайне сложно понять, в чём «плюса» такого решения, и в чём «выхлоп». Слишком уж противоречивые требования к одной и к другой пехоте. Совмещать их в рамках одного подразделения достаточно сложно. Между тем: «В настоящее время угроза глобальной войны между ведущими мировыми державами продолжает оставаться невысокой. В тоже время количество так называемых «малых» войн и конфликтов не только не снижается – наоборот, имеется тенденция к возникновению новых. В таких войнах зачастую нет чёткой линии фронта, а состав участников может быть подчас весьма пестрым: правительственные войска и полиция, общественные и религиозные организации, племена, подразделения народного ополчения, всевозможные партизанские, повстанческие, а также криминальные, террористические группировки и так далее. Именно такие войны захлестнули мир в последние два десятилетия, после слома системы «двухполярного мира». И даже классические военные операции (наподобие операции «Свобода Ираку», 2003) имеют тенденцию после своего завершения переходить в стадию многолетней войны партизанского типа. Подобным же образом первая чеченская кампания…» (портал "Современная армия").
В связи с этим в среде отечественных военных специалистов периодически возникают дискуссии о целесообразности создания в структуре ВС РФ так называемой «лёгкой пехоты». В данном случае под термином «лёгкая пехота» подразумеваются части и подразделения быстрого реагирования с повышенной мобильностью (в том числе с возможностью быстрой переброски по воздуху), обученные ведению боя на пересечённой местности (горы, лес) и в сложных погодных условиях, а также тактике антипартизанских действий. По сравнению с «тяжёлыми» частями лёгкая пехота обладает меньшей огневой и ударной мощью, но более высокими оперативностью и мобильностью. Там, где рельеф местности или погода не позволяют действовать тяжёлой боевой технике, возможности лёгких пехотных подразделений оказываются наиболее востребованными. Не позволяют, Карл, ну что ты будешь делать… а мы танков напасли как гуталину…
Господа, вам ничего не кажется странным? Подозрительным? Не возникает чувство дежавю? Или это (про родезийскую лёгкую пехоту): «Когда в 1972 году действия террористов переросли в масштабную партизанскую войну, территория Родезии была разделена на несколько Оперативных секторов. В каждом секторе находились подразделения RLI, готовые в любой момент вылететь на операцию. Иногда за сутки десантникам (!) совершалось по 3-4 боевых вылета (!). Боевые действия не ограничивались только внутренними операциями, иногда превентивные удары наносились по лагерям подготовки террористов, находившихся на территории сопредельных государств».
Как-то не сильно похоже на «ненужность» хорошо подготовленных десантников в современных условиях, и да, территория России несколько больше, чем территория Родезии (при всём уважении к родезийцам). И границы у России несколько длиннее (совсем немного). И соседей (дружественных, конечно!) гораздо больше. И вы везде планируете успеть на танках? Да вы, батенька, оптимист! Или вам нужны автострады по всей стране и автострадные танки… иначе никак. И то можно не успеть.
Нет, полномасштабная война по типу ВМВ — это несколько другое, но с 1941-го мир и военная техника, а также организационная структура ВС ведущих государств мира несколько изменились, и «повтора» вряд ли можно ждать, хотя злые языки в своё время «стебались» над Советской армией уже в 70-е, что это идеальная армия… эпохи ВМВ. То есть та война — это история, и уже (даже на новом техническом уровне) не повторится никогда.
Как она будет выглядеть, Бог её знает, и узнавать бы не хотелось, от слова совсем. А вот для военных конфликтов малой и средней интенсивности армия типа ВМВ, мягко говоря, подходит весьма и весьма слабо. Даже дивизии НКВД подошли бы лучше (шутка, конечно). Вообще «расцвет» советских ВДВ в эпоху противостояния ОВД-НАТО в Европе выглядел как раз достаточно странно: что бы кто ни говорил, а начинать войну в инициативном порядке Советский Союз не собирался. Тогда зачем? Десантники в неимоверном количестве на Европейском ТВД, весьма компактном, плотно насыщенном городами и дорогами высокого качества, системами ПВО противника и его же моторизированными и механизированными войсками, перемещающимися по тем же прекрасным дорогам. И в общем и целом США уступали СССР в наземной компоненте, одновременно (исторически!) делая ставку на развитие ВВС. Какие десантники? Где их собирались применять в массовом количестве против НАТО?
То есть как раз при полномасштабном столкновении по типу гипотетического (ОВД-НАТО) роль десантников с парашютами была бы невелика. Провести в таких условиях даже десятки транспортных самолётов в район высадки практически невозможно при наличии минимальной работы ПВО. Если в лоб сталкиваются две современные армии и в воздухе есть истребители противника, а на земле системы ПВО, то никто никуда в больших количествах с парашютами прыгать не будет. Это утопия. Мелкие тактические десанты (и лучше как раз вертолётами).
Больше того, даже если случилось чудо и мы очень удачно высадили крупный десант в тылу серьёзного супостата, то его очень быстро прижмут к стенке. Надо понимать, что в любом случае огневая мощь любого десантного подразделения гораздо ниже аналогичного пехотного подразделения. Ну, и такой вот момент, как обеспечение боеприпасами: с собой много не возьмёшь. Воздушный мост? Уже смешно. Безумно дорого, и самое главное в современных условиях при действиях против более-менее серьёзного противника — абсолютно нереально. Посшибают всё, особо не напрягаясь.
Господа-товарищи, вот честно: не понимаю я, как тов. Маргелов собирался использовать всю эту советскую воздушно-десантную мощь против западных империалистов на Европейском ТВД в ходе полномасштабного военного столкновения. Войны (к счастью!) не случилось, и это так и осталось полной загадкой. Структура была очень мощная, укомплектованная лучшими людьми и уникальной техникой… но вот как бы это всё сработало против НАТО, непонятно абсолютно. В Западной Европе, забитой системами ПВО и аэродромами с истребителями. А интересно…
Так и вариант высадки сразу цельной дивизии ВДВ со всей необходимой техникой выглядит сегодня своего рода фантастикой: против противника слабого это довольно бессмысленно (дорого), а сильный обладает какой-никакой ПВО. И даже остатки этой системы могут устроить бойню нашему стаду транспортных самолётов. Почему-то отсюда немедленно делают вывод о ненужности ВДВ в современной войне, дескать, это какой-то непонятный реликт прошлого…
Если вы не любите кошек, то вы просто не умеете их готовить. Основное достоинство десантных частей — мобильность и ещё раз мобильность. Это как в своё время пехотный офицер — что-то одно, а кавалерийский — совсем другое, и была меж ними своего рода неприязнь. Психология была разная. Принципиально. А уж гусар любили/не любили буквально все. Рядовому/офицеру полка линейной пехоты требовались одни качества, кирасирам — немного другие. А вот даже после того как никаких гусар уже давно и в помине нет, «гусар» — это по-прежнему бренд. Запали они своими «подвигами» и подвигами без кавычек в массовое сознание простых граждан.
Да, кстати, офицеры артиллерийские с самого начала были особым сословьем (не каждый дворянин, ищущий офицерского патента, понимал в тригонометрии, далеко не каждый). И ведь на первый взгляд толку от гусар (как лёгкой кавалерии в большинстве армий в крупном сражении) ноль. Ни против кого в лобовой сшибке они не выстоят… однако, однако самым неожиданным образом именно немногочисленные гусары в армии Фридриха Великого вынуждены были пахать буквально круглосуточно. Что стало неожиданностью и для самого «Великого Фридриха». Мобильные люди, потому как, самые мобильные. Хотя ударная мощь (по вполне объективным причинам) совсем невелика.
Ни громадных коней, ни кирас у них не было. Да и сами они богатырской статью не отличались. Обычно любят рассказывать про тяжёлую конницу, хотя, как раз лёгкая была исторически гораздо более востребована. Потому как при наличии больших открытых пространств их контролирует как раз тот, у кого больше толковой лёгкой конницы. Почему-то логика такая есть в противостоянии меча против брони, и то, значит, у нас меч побеждает, а то броня… Угу, а есть ещё, как ни странно, скорость и стратегическая мобильность. А ты подай на меня в суд! тьфу ты — поймай меня, если сможешь! «Найди в степи хоть одно дерево, и я тебя на нём повешу…»
История конницы лёгкой весьма колоритна и насчитывает тысячелетия. И её буквально ненавидели те, кто попадал под её удар. Но в лобовую атаку они, как правило, не ходили. Людям поколения «танка, окопов и артиллерии» понять это достаточно сложно. То есть логика «меч против щита» немного неполная. Особенно это очевидно (как в Сирии) при наличии громадных открытых пространств и отсутствии постоянной линии фронта. Очень лёгкая пехота на джипах в таких вот условиях превращается в весьма эффективную ударную силу. Даже когда у противника танки и авиация.
Щит против меча, говорите? Под Верденом это было именно так, вот только все войны не сводятся к Вердену. К Сталинграду они тоже не сводятся… Батька Махно смотрит на вас с недоумением и как бы с обидой… Да какое сражаться! по коням, и прорываемся в степь… степь укроет… Основное и главное достоинство ВДВ — стратегическая мобильность. Всё. Пытаться делать из них «нормальные» подразделения достаточно странно. Сначала мы с удивлением узнаём, что у десанта нет танков… ну, нельзя их перевезти по воздуху. Ну хорошо, пусть будут, но совсем маленькие. Игрушечные. Но будут!
Потом мы с удивлением обнаруживаем, что у нашего десанта танки/БМП какие-то маленькие, игрушечные… Непорядок! Как же они будут противостоять противнику? А давайте сделаем так… И колёса завертелись. То есть в итоге всё сводится к попытке иметь практически «нормальную», то есть с танками и артиллерией, но авиатранспортабельную/десантную дивизию. А это лютый бред. Так не бывает. И наши самолёты при этом стремительно разрастаются в размерах… То есть апофеоз советского транспортного самолётостроения «Мрия» — это и шедевр, но это же и тупик. Страшно подумать, какого монстра антоновцы подняли бы в воздух, не развались СССР.
Ещё раз: против слабого противника всё это — безумно дорого и нерентабельно. А противник сильный все эти «сверхсамолёты» тупо будет сбивать. Слишком уж мишени хорошие — не промахнёшься. Решение тут достаточно простое: десант должен быть относительно небольшим, полностью внезапным, и десантировать нужно непосредственно живую силу с лёгким стрелковым и минимумом техники. Как только мы встаём на кривую дорожку механизации ВДВ, мы движемся к оснащению оной полноценными основными танками. Которые по воздуху транспортировать достаточно проблематично. И ещё более дорого и неудобно. Советские ВДВ во многом сгубила гигантомания и то, что к десантникам относились как к крылатой, но пехоте. То есть практически сразу, в 30-е десанты были а) крупными б) красные командиры хотели так или иначе десантировать танки в тыл противника. Тогда в 30-е, когда радары были экзотикой, наземные системы ПВО ещё достаточно примитивными, а о их взаимодействии с истребительной авиацией можно было говорить только весьма условно, такой вот десант на бескрайних просторах Европы Восточной место иметь мог.
Но уже «Битва за Британию» показала, что мир очень сильно изменился со времён ПМВ. Системы радаров, хорошо организованная истребительная авиация, системы наземной ПВО в ключевых точках сделали даже действия немецких бомбардировщиков на относительно небольших расстояниях весьма и весьма затруднительными. Массовый воздушный десант в Англию в 1940-м… ну не знаю, не знаю. Слишком компактная страна, слишком хорошо защищённая с воздуха (и с моря!), и слишком хорошая дорожная сеть для переброски резервов на угрожаемые участки. То есть если в первой половине 30-х массовые воздушные десанты выглядели вполне нормально, то уже в конце 30-х возникли вопросы.
Но если «пафосные» массовые десанты (с техникой!) — это что-то одно (уже не так важно каким методом высаживается вторая и третья волны десанта — посадочным или классическим), и в ходе ВМВ место имели не часто. А вот менее массовые высадки десантников место имели практически постоянно. Полезная штука потому как — перебросить своих солдат в тыл противника, линию обороны не прорывая. Ловить каждый отдельный транспортный самолёт или небольшую группу таких самолётов на просторах Евразии достаточно сложно. Примерно так же сложно сохранить в тайне подготовку высадки крупного десанта. Особенно сегодня, в эпоху авиации, дронов и спутников.
А как уже было сказано, основным плюсом (и основной фишкой) ВДВ является именно внезапность и высокая (самая высокая) стратегическая мобильность. Если же десант у нас а) аж цельная дивизия! б) с техникой, то внезапность в значительной мере теряется. Есть ещё один интересный момент в этой истории: эффективность и осмысленность применения десанта в значительной мере зависят от того, кто именно начинает войну/военную операцию.
Если мы внезапно бьём первыми… то десантники могут быть очень и очень эффективны. Просто потому как противник от нас такого шага именно сейчас не ждёт. В ходе уже идущего конфликта, особенно если первым ударил как раз наш уважаемый противник, десантники эффективны гораздо менее. То есть широко разрекламированная «оборонительная военная доктрина» плюс гигантомания и механизация в значительной мере обесценивали советские ВДВ. Просто резко сокращалось количество вариантов, где они могли бы быть использованы.
То есть логика «первыми мы не нападаем, а если нападут на нас, то мы попытаемся высадить «мегадесант» с «блэкджеком и шлюхами», порочна изначально. Не получится. В такой вот концепции политики/оборонной политики реального места для десантников, по сути, не оставалось. Из чего уже в 90-е делался вывод, что десантники — это некий анахронизм и надо от них постепенно отказываться. Логика достаточно странная. Есть известное выражение, что генералы всегда готовятся к прошлой войне, так вот, похоже, в России они иногда готовятся к войне «позапрошлой».
Вторая мировая война — это уже практически такая же история, как и Первая мировая или русско-японская. Почему в России многие до сих пор себе представляют крупный военный конфликт как некий клон сражений ВМВ на новой технологическо-оружейной базе, непонятно абсолютно. Да, во Второй мировой в сухопутном бою сходились пехота и танки при поддержке авиации и артиллерии (как сегодня), однако технический прогресс и прогресс в военном деле делают повторение «схем» ВМВ сегодня крайне маловероятными. Например «брони» и «колёс»/«гусениц» стало гораздо больше, но и пробивать/уничтожать их стало гораздо проще. Системы передачи/обработки информации ушли очень далеко вперёд. Системы наведения ракет прошли просто гигантский путь развития, а область РЭБ сегодня — вообще что-то из сферы фантастики для времён битвы под Аламейном.
То есть готовиться сегодня к битве под Прохоровкой практически так же бессмысленно, как и к битве под Бородино. Даже многочисленные арабо-израильские войны несут гораздо больше полезной информации для планирования современной войны. Хотя и они уже сегодня — история. То есть, как это ни странно звучит, но сегодня ВДВ (если вполне логично включать сюда и все «аэромобильные части» в целом) не менее важны и интересны, чем войска танковые или стандартные мотострелковые/мотопехотные дивизии.
Не зря же натовцы традиционно очень много внимания уделяют так называемым «силам быстрого развёртывания». Таким образом они никогда не планировали и не готовились к войне «от обороны». Фактическая задача тех самых «сил» (как правило аэромобильных) — достижение преимущества в самой первой фазе вооружённого конфликта, до начала (официально!) этой самой первой фазы. То есть они-то как раз планируют действовать, во-первых, быстро, а во-вторых, ещё до того, «как всё началось».
То есть они планируют не «героическую оборону Вердена», а «внезапный захват бельгийских фортов». Помните (не совсем корректный пример, и тем не менее): Саакашвили внезапно атаковал российских миротворцев. Ключевое слово «внезапно». В момент открытия Олимпиады в Пекине. У нас почему-то рассматривают это с морально-этической точки зрения. Но вот с военно-политической всё было продумано весьма неплохо. Как и хорватская операция «Буря» 4-9 августа 1995 года. Внезапный переход в наступление на ничего не подозревающего противника без объявления войны.
Причём даже по окончании этих «войсковых операций» сербы/осетины — преступники, а грузины/хорваты — герои, и их поддерживает всё «мировое сообщество». В современном нам мире закончилось не только международное право… но и мораль как таковая. Поэтому «оборонительная доктрина» для современной России — это непозволительная роскошь. Она практически ничего не даёт нам с политической точки зрения, но подставляет нас «под молотки» первого удара противника. Зачем? За каким, простите, чёртом? 22 июня как национальная идея? Попасть под первый сокрушительный удар, положить всех, но взять столицу противника, будучи на последнем издыхании? Это наиболее приемлемый для нас сценарий войны?
Какой, простите, смысл в этой самой концепции на примере 5-дневной войны, невмешательства в украинские события вооружённой силой? И после нападения на миротворцев Саакашвили оставался вполне рукопожатным политиком на Западе. И несмотря на отсутствие российских войск в Киеве, против нашей страны были введены полномасштабные санкции. Что нам дала (СССР и РФ) та самая «оборонительная концепция»? Сложно сказать.
В случае же, например, активного вмешательства в украинские события весной 2014-го года ребята в голубых беретах, как ни странно, были бы гораздо полезней ребят в шлемофонах. По одной простой причине: танковый бросок на Киев занял бы гораздо больше времени, чем высадка десанта под славным городом Киевом. Не успели бы наши танки пройти по гостеприимной украинской земле и 50 километров, а в ООН уже бы бушевал скандал, и НАТО созывало бы экстренное спецсовещание.
Реакция на «киевский десант» последовала бы… после его высадки и панического бегства остатков экстремистов из Киева. То есть уже «постфактум». Примерно то же самое можно сказать о внезапном десанте под Тбилиси в 2008. Не важно при этом, с вертолётов или парашютным способом. «Танки идут» — это одна ситуация, «высадился десант» — совсем другая. Десантники уже на месте, и «оказывать политическое давление» несколько поздно. Да, и насчёт «уязвимости»: для современных средств поражения танковая колонна — цель не менее интересная, чем группа транспортных самолётов в небе. Сейчас не 1942 год.
Но тут нужны хорошая разведка, высокая готовность и политическая воля «бить на опережение». Ни один род сил/род войск не является «универсальным». У каждого из них есть как свои сильные, так и свои слабые стороны. Ну да, это создаёт определённые сложности. Просто-напросто ВДВ — род войск весьма и весьма специфичный. И при инициативном внезапном применении его плюсы неоспоримы. Попытка использовать его в «общей котомке» со всеми остальными подразделениями к положительным результатам не ведёт.
При таком подходе мы имеем что-то очень странное: очень элитную, но очень лёгкую пехоту. И пристроить её куда-то представляется задачей весьма непростой. То есть да, в «нормальной» войне а ля ВМВ (мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии) она не сильно нужна. Нет, использовать-то её, безусловно, можно, но «отбить» вложенные в неё деньги крайне сложно. Нерентабельно получается. Оснащать её же танками и полноценными БМП тоже можно… но это всё уже не совсем аэротранспортабельно. То есть сделав очень большой круг и потратив кучу денег и парашютного материала, мы вернулись на исходные.
И смысл? То есть нужность/ненужность самих ВДВ зависит не столько от них самих, сколько от того, как именно мы собираемся воевать. И где именно. Если, например, строго на своей территории и строго от обороны… тогда ВДВ в принципе можно распускать: войска эти дорогие и «потребляют» лучший человеческий материал. В войне оборонительной, когда мы заранее отдали инициативу противнику, они себя показать вряд ли смогут. То есть у них просто не будет «окна возможностей».
А вот если мы планируем внезапные упреждающие операции, тогда ситуация резко меняется и ценность таких войск резко возрастает. Их задача — ещё в мирное время (в его последние секунды) или сразу после начала активной фазы конфликта захватить некие ключевые объекты, районы (когда они заходят на борт — ещё мир, десантирование же происходит в момент конфликта). Как мы все понимаем, нельзя ещё в мирное время везде расставить солдат — не поймут. То есть главное, что они могут — сыграть на опережение и, действуя небольшими силами и в основном лёгким оружием, решать серьёзные задачи. Не спецназ, потому как их гораздо больше, но логика их применения всё-таки ближе именно к спецназовской, а не к общевойсковой.
Попытка же уже в ходе конфликта разместить в тылу противника некую «голубую фишку» (квазиполноценную дивизию с бронетехникой и артиллерией) и начать ею двигать (снабжать её!), а именно так рассматривались ВДВ в советское время, — интересна, но малоосуществима в современном нам мире. Просто не получится.
Опять же таки в современную нам эпоху «гибридной войны» такие вот элитные части быстрого реагирования — как раз «то, что доктор прописал» в ходе большинства политических конфликтов, плавно переходящих в силовую фазу: почему-то в ходе Майдана-2014 оппозиция активно вещала о «русском спецназе в Борисполе». Но как раз «спецназ» тут был бы слишком малочисленен. Разве что Януковича спасать и его ближайшее окружение.
А вот для чего-то серьёзного потребовались бы именно десантники. Танки придут слишком поздно. Ещё раз: вы таки говорите, что транспортные самолёты уязвимы? Оно, безусловно, так, но вот колонны техники, медленно ползущие по земле, уязвимы сегодня не менее. То есть в ходе грядущих многочисленных потенциальных конфликтов на постсоветском пространстве преимущество десантников как раз в том, что они могут быть там, где надо, практически немедленно.
Да, без пушек, танков и гаубиц. Как это ни обидно. Но тут уже «или трусы или крестик». Или стандартное подразделение со стандартными возможностями, или высокомобильное. Скрестить «ужа с ежом» не получится ни у кого.
Надо учесть тот факт, что «мир меняется», он становится более динамичным и непредсказуемым, то есть если для начала века 20-го «стучащие по рельсам эшелоны» были невероятно эффективным транспортным средством, то сегодня это уже не работает. Слишком медленно. А вообще, конечно, России надо развивать транспортную авиацию — наша страна расположена как раз в центре Евразии. Совсем недалеко от наших границ много проблемных зон, много нестабильных режимов, много политических конфликтов.
Пропустить через свою территорию колонну танков — это одно, а вот несколько транспортников в небе — совсем другое. Ну, и в самом крайнем случае возможен вариант прорыва под прикрытием своих истребителей/самолётов РЭБ. Допустим, по порядку: сложная ситуация с корейской ядерной программой и американскими военными приготовлениями… нужны ли нам американцы у наших границ? Скорее нет, чем да. В случае резкого обострения ситуации с Японией вокруг островов, кто сможет перебазироваться на спорные/ещё не спорные острова максимально шустро?
В случае политических кризисов/вторжения исламистов в Среднюю Азию кто сможет «уже вчера» быть там? Танки же, во-первых, будут идти долго, во-вторых, не факт, что их вообще пустят. А как же в случае чего снабжать/спасть десант? Возможно, что и никак. В самом крайнем случае.
То же самое касается Закавказья… и Украины! современных систем ПВО в «незалежной» так и не появилось. А как в случае чего помогать Приднестровью?
Вариант «инициативной высадки» десантников в Прибалтике в последний момент перед тем, как «началось», тоже весьма интересен (захват портов). Легендарный «коридор» в Калининград тоже имеет смысл «отрывать» у НАТО с воздуха и тоже в последний момент, то есть когда всё уже ясно и «отыграть» с той стороны уже не смогут. В конце концов присутствует в Евразии Ближний и Средний Восток, Северная и не только Африка, и там тоже всё очень нестабильно и неоднозначно. Разные такие «миротворческие» и не очень операции.
Танкам туда добраться будет достаточно сложно. То есть вариантов применения как раз десантников не просто много, а чертовски много, чуть не больше, чем применения танков. Или, допустим, если будет принято политическое решение об оказании «интернациональной подмоги» «братской Никарагуа»? Так, чисто теоретически. И тут вопрос опять будет стоять о стратегической мобильности, и танковые войска тут вряд ли смогут чем-то помочь.
То есть ВДВ великолепно показали себя в Чехословакии-1968, и почему-то некоторые делают вывод, что это не война, а вот в «нормальной войне» десантники будут терять до 75 процентов состава при высадке. Ну, как это сказать: сегодня в «нормальной войне» и танковые армии уже не смогут играть роль «последнего довода королей». Потому как есть ядерное оружие (в том числе тактическое!), поэтому вопрос наличия в советское время полномасштабной «обычной» ГСВГ представляется исторической загадкой: в случае разгрома в «нормальной войне» американцы минимум начали бы применять ТЯО. Это минимум.
Мечта воспроизвести в Европе 60-х/70-х танковые сражения и котлы ВМВ выглядит несколько нереалистичной в исполнении. Особенно против такого технологично-несамурайского противника как US Army. Не стали бы они с нами воевать «по-честному» и «по-честному» проигрывать. Поэтому все вот эти прохоровско-сталинградские реминисценции скорее уводят нас от темы, чем помогают, с 1943-го мир несколько изменился: изменились технологии, изменилась военная техника, изменились методы ведения военных действий.
Поэтому рассматривать ВМВ как образчик «нормальной» войны сегодня несколько странно, и утверждать, что без танков воевать невозможно, несколько неправильно. Мир очень сильно изменился за последние десятилетия, и изменились методы ведения войны — она стала «гибридной», ну а в ходе как раз войны гибридной как раз десантники могут быть весьма полезны.
Ещё один немаловажный момент — военные традиции. Сегодня, к сожалению, слово «гвардия» мало что значит, называй подразделения гвардейскими, не называй, особого эффекта это не даёт. В то же время «голубые береты» автоматически ассоциируются с элитными ударными частями. Создать такую вот традицию «по указу» (как это у нас любят делать) — категорически невозможно.
- Автор:
- Олег Егоров
- Использованы фотографии:
- krasvozduh.ru
- Статьи из этой серии:
- О лёгких бригадах
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter