Чей пояс на шее Африки смотрится лучше?
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с докладом в исследовательском центре Heritage Foundation. В этом мозговом центре американской политики Болтон рассказал об основных направлениях стратегии США в Африке, утверждённой на днях президентом Дональдом Трампом.
США заявили о противостоянии с Китаем и Россией
Смысл новой стратегии сводится к улучшению экономических связей с африканскими странами, сохранению их экономической независимости и защите национальных интересов Соединённых Штатов в Африке. В этой лаконичной конструкции режет слух забота Вашингтона об экономической независимости государств чёрного континента.
Болтон пояснил её: «Конкурирующие великие державы — Китай и Россия — быстро расширяют своё финансовое и политическое влияние по всей Африке. Они умышленно и агрессивно направляют свои инвестиции в регион, чтобы усилить свои преимущества в Африке перед США».
Про Россию советник президента сказал больше для красного словца. Участие россиян в африканских проектах очень точечно. Его в буквальном смысле можно пересчитать по пальцам одной руки. Россия в начале века списала африканским государствам долги на 20 млрд. долларов США. С тех пор к сотрудничеству с ними в Москве относятся с большой долей прагматизма.
Можно сказать, Болтон был не оригинален, когда выступил с обвинениями в адрес России. На Западе сейчас это вошло в обычную практику. Вот и советник президента, не обременяя себя хоть какими-то доказательствами, пугал почтенную публику: «По всему континенту Россия продвигает экономические отношения с пренебрежением к законам, ответственности и прозрачности. Она продолжает продавать оружие и энергетические ресурсы в обмен на голоса в ООН».
Китаю досталось больше. Он своей активностью в Африке, по мнению сановного докладчика, «представляет значительную угрозу национальным интересам Соединённых Штатов». В самом деле, Пекин с 2000 года начал системную работу на африканском континенте. С тех пор в китайской столице раз в три года проходит саммит с участием лидеров государств Африки (форум FOCAC).
Последний раз по времени такой форум был в нынешнем сентябре. В нём приняли участие главы 53 африканских государств. Обсуждали экономические и социальные проблемы континента, развитие инфраструктуры, инвестиционные планы Китая. Подводя итоги встречи, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал гостям Пекина новый пакет помощи на ближайшие три года в размере $ 60 миллиардов.
Си подробно расшифровал эту цифру. На $ 5 миллиардов Китай закупит африканского экспорта. $ 10 миллиардов даст на развитие, ещё $ 15 миллиардов – в виде грантов и беспроцентных кредитов. Вдобавок к этим суммам будет открыта кредитная линия на $ 20 миллиардов. Кроме того КНР окажет странам континента чрезвычайную продовольственную помощь, проведёт курсы по повышению профессиональной подготовки местных специалистов сельского хозяйства, выплатит стипендии и т.д.
С 2000 года Африка уже позаимствовала у Китая $ 130 миллиардов. Америка была не столь щедра. Она отметилась строительством для своих собственных целей базы беспилотников в Нигере и объектов в Джибути. Да и по товарообороту со странами чёрного континента Соединённые Штаты безнадёжно отстали от Китая ещё в 2009 году. Зато американцы не устают критиковать КНР за её кредиты, вызвавшие в Африке долговой кризис.
Под грузом долгов
Такая проблема реально существует. Например, Международный валютный фонд в этом году объявил, что из-за китайских заимствований «40% африканских стран находятся в опасной долговой ситуации». Похожей оценки придерживается международный экономист Джереми Стивенс из Standard Bank Group. Он считает, что континент уже перегружен долгами.
Китайцы парируют критику и показывают в ответ пальцем на американские пенсионные и инвестиционные фонды, спекулирующие на долговых обязательствах африканских стран. С этим соглашаются даже аналитики университета Джона Хопкинса. Их вывод – «китайские кредиты не являются основным фактором долгового кризиса в большинстве африканских стран».
Как бы то ни было, специальный посланник Китая по Африке Сюй Цзиньху в интервью агентству Синьхуа сделал существенную оговорку: «Китай проведет серьезные исследования, чтобы избежать возникновения дополнительных долговых проблем на африканском континенте..., чтобы помочь африканским странам достичь устойчивого развития».
Товарищ Сюй владеет темой. Сотрудничество Китая и стран Африки не так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Тут накопился целый ворох проблем. Главная из них – освоение кредитных ресурсов. Как правило, оно происходит по одной устойчивой схеме. Китай, например, инвестирует средства в строительство автомобильных или железных дорог. Исполнение проекта отдаётся китайским компаниям, которые зарабатывают на нём и таким образом возвращают заёмные средства в метрополию. Африканской стране остаётся новый объект инфраструктуры и серьёзные долги перед КНР.
Другим раздражающим местную элиту фактором стал очевидный курс Китая на освоение сырьевых ресурсов Африки, которая становится лишь сырьевым придатком растущей китайской экономики. Вкупе с дешёвым китайским импортом это мешает африканским странам развивать собственную промышленность.
Мало того, вместе с кредитными ресурсами на чёрный континент хлынул поток китайских мигрантов, в том числе нелегалов. Они быстро освоили уличную торговлю и мелкий бизнес, выдавив из этой сферы аборигенов. В Африке китайцы живут обособленно, стараются не контактировать с местными жителями. Это только добавляет напряжения в непростые отношения местных с приезжими.
Наконец, китайские бизнесмены ведут себя на чёрном континенте по-хозяйски самоуверенно, не особенно считаясь с местными законами и правилами. Кстати, такие примеры можно найти и в России. Недавно Арбитражный суд Амурской области по иску Федеральной антимонопольной службы признал недействительной сделку китайской компании «Цзиньин» по покупке российской «Амурмеди».
«Амурмедь» является стратегом-недропользователем Иканского месторождения золота и меди. В нарушение действующего законодательства китайцы выкупили её без согласования с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на территории России и стали хозяйничать, как у себя дома.
Сейчас справедливость восстановлена. Месторождение вернулось в собственность Российской Федерации. В Африке такой поворот событий маловероятен. Сказывается и более высокий уровень коррупции, и слабость самих государств, вовлечённых в китайский проект «Один пояс – один путь». Нередко такой пояс стал уже напоминать экономическую удавку.
Теперь к ней протянулись и американские руки. Риторика Джона Болтона не должна никого обмануть. Соединённые Штаты вновь обратили свой взор на Африку не для того, чтобы ликвидировать царящие там нищету и голод. Чёрный континент становится ареной борьбы за глобальное доминирование.
Здесь есть за что бороться. По данным Управления энергетической информации США (EIA), за последние 30 лет доказанные запасы нефти в Африке увеличились с 57 млрд. баррелей до 124 миллиардов. Запасы природного газа с 210 трлн. кубических футов до 509 триллионов.
Эти показатели продолжают расти, поскольку на континенте идёт интенсивная геологоразведка. Она носит многоплановый характер. Доказаны богатейшие месторождения алмазов, золота, бокситов, марганцевых, железных, свинцово-цинковых руд и прочего ископаемого добра.
Всё это богатство может послужить благополучию африканских стран, но может обернуться и новым долговым бременем. Как оно возникает, видно на примере инвестиционной политики Китая. Теперь к нему присоседятся и Соединённые Штаты. Опыта в эксплуатации стран третьего мира у них даже побольше…
США заявили о противостоянии с Китаем и Россией
Смысл новой стратегии сводится к улучшению экономических связей с африканскими странами, сохранению их экономической независимости и защите национальных интересов Соединённых Штатов в Африке. В этой лаконичной конструкции режет слух забота Вашингтона об экономической независимости государств чёрного континента.
Болтон пояснил её: «Конкурирующие великие державы — Китай и Россия — быстро расширяют своё финансовое и политическое влияние по всей Африке. Они умышленно и агрессивно направляют свои инвестиции в регион, чтобы усилить свои преимущества в Африке перед США».
Про Россию советник президента сказал больше для красного словца. Участие россиян в африканских проектах очень точечно. Его в буквальном смысле можно пересчитать по пальцам одной руки. Россия в начале века списала африканским государствам долги на 20 млрд. долларов США. С тех пор к сотрудничеству с ними в Москве относятся с большой долей прагматизма.
Можно сказать, Болтон был не оригинален, когда выступил с обвинениями в адрес России. На Западе сейчас это вошло в обычную практику. Вот и советник президента, не обременяя себя хоть какими-то доказательствами, пугал почтенную публику: «По всему континенту Россия продвигает экономические отношения с пренебрежением к законам, ответственности и прозрачности. Она продолжает продавать оружие и энергетические ресурсы в обмен на голоса в ООН».
Китаю досталось больше. Он своей активностью в Африке, по мнению сановного докладчика, «представляет значительную угрозу национальным интересам Соединённых Штатов». В самом деле, Пекин с 2000 года начал системную работу на африканском континенте. С тех пор в китайской столице раз в три года проходит саммит с участием лидеров государств Африки (форум FOCAC).
Последний раз по времени такой форум был в нынешнем сентябре. В нём приняли участие главы 53 африканских государств. Обсуждали экономические и социальные проблемы континента, развитие инфраструктуры, инвестиционные планы Китая. Подводя итоги встречи, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал гостям Пекина новый пакет помощи на ближайшие три года в размере $ 60 миллиардов.
Си подробно расшифровал эту цифру. На $ 5 миллиардов Китай закупит африканского экспорта. $ 10 миллиардов даст на развитие, ещё $ 15 миллиардов – в виде грантов и беспроцентных кредитов. Вдобавок к этим суммам будет открыта кредитная линия на $ 20 миллиардов. Кроме того КНР окажет странам континента чрезвычайную продовольственную помощь, проведёт курсы по повышению профессиональной подготовки местных специалистов сельского хозяйства, выплатит стипендии и т.д.
С 2000 года Африка уже позаимствовала у Китая $ 130 миллиардов. Америка была не столь щедра. Она отметилась строительством для своих собственных целей базы беспилотников в Нигере и объектов в Джибути. Да и по товарообороту со странами чёрного континента Соединённые Штаты безнадёжно отстали от Китая ещё в 2009 году. Зато американцы не устают критиковать КНР за её кредиты, вызвавшие в Африке долговой кризис.
Под грузом долгов
Такая проблема реально существует. Например, Международный валютный фонд в этом году объявил, что из-за китайских заимствований «40% африканских стран находятся в опасной долговой ситуации». Похожей оценки придерживается международный экономист Джереми Стивенс из Standard Bank Group. Он считает, что континент уже перегружен долгами.
Китайцы парируют критику и показывают в ответ пальцем на американские пенсионные и инвестиционные фонды, спекулирующие на долговых обязательствах африканских стран. С этим соглашаются даже аналитики университета Джона Хопкинса. Их вывод – «китайские кредиты не являются основным фактором долгового кризиса в большинстве африканских стран».
Как бы то ни было, специальный посланник Китая по Африке Сюй Цзиньху в интервью агентству Синьхуа сделал существенную оговорку: «Китай проведет серьезные исследования, чтобы избежать возникновения дополнительных долговых проблем на африканском континенте..., чтобы помочь африканским странам достичь устойчивого развития».
Товарищ Сюй владеет темой. Сотрудничество Китая и стран Африки не так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Тут накопился целый ворох проблем. Главная из них – освоение кредитных ресурсов. Как правило, оно происходит по одной устойчивой схеме. Китай, например, инвестирует средства в строительство автомобильных или железных дорог. Исполнение проекта отдаётся китайским компаниям, которые зарабатывают на нём и таким образом возвращают заёмные средства в метрополию. Африканской стране остаётся новый объект инфраструктуры и серьёзные долги перед КНР.
Другим раздражающим местную элиту фактором стал очевидный курс Китая на освоение сырьевых ресурсов Африки, которая становится лишь сырьевым придатком растущей китайской экономики. Вкупе с дешёвым китайским импортом это мешает африканским странам развивать собственную промышленность.
Мало того, вместе с кредитными ресурсами на чёрный континент хлынул поток китайских мигрантов, в том числе нелегалов. Они быстро освоили уличную торговлю и мелкий бизнес, выдавив из этой сферы аборигенов. В Африке китайцы живут обособленно, стараются не контактировать с местными жителями. Это только добавляет напряжения в непростые отношения местных с приезжими.
Наконец, китайские бизнесмены ведут себя на чёрном континенте по-хозяйски самоуверенно, не особенно считаясь с местными законами и правилами. Кстати, такие примеры можно найти и в России. Недавно Арбитражный суд Амурской области по иску Федеральной антимонопольной службы признал недействительной сделку китайской компании «Цзиньин» по покупке российской «Амурмеди».
«Амурмедь» является стратегом-недропользователем Иканского месторождения золота и меди. В нарушение действующего законодательства китайцы выкупили её без согласования с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на территории России и стали хозяйничать, как у себя дома.
Сейчас справедливость восстановлена. Месторождение вернулось в собственность Российской Федерации. В Африке такой поворот событий маловероятен. Сказывается и более высокий уровень коррупции, и слабость самих государств, вовлечённых в китайский проект «Один пояс – один путь». Нередко такой пояс стал уже напоминать экономическую удавку.
Теперь к ней протянулись и американские руки. Риторика Джона Болтона не должна никого обмануть. Соединённые Штаты вновь обратили свой взор на Африку не для того, чтобы ликвидировать царящие там нищету и голод. Чёрный континент становится ареной борьбы за глобальное доминирование.
Здесь есть за что бороться. По данным Управления энергетической информации США (EIA), за последние 30 лет доказанные запасы нефти в Африке увеличились с 57 млрд. баррелей до 124 миллиардов. Запасы природного газа с 210 трлн. кубических футов до 509 триллионов.
Эти показатели продолжают расти, поскольку на континенте идёт интенсивная геологоразведка. Она носит многоплановый характер. Доказаны богатейшие месторождения алмазов, золота, бокситов, марганцевых, железных, свинцово-цинковых руд и прочего ископаемого добра.
Всё это богатство может послужить благополучию африканских стран, но может обернуться и новым долговым бременем. Как оно возникает, видно на примере инвестиционной политики Китая. Теперь к нему присоседятся и Соединённые Штаты. Опыта в эксплуатации стран третьего мира у них даже побольше…
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- Gage Skidmore, Wikimedia
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