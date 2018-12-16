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Германские СМИ: Обама напрасно назвал Россию «региональной державой»

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Москва опровергла слова экс-президента США Барака Обамы, назвавшего в 2014 году Россию «региональной державой», пишет Frankfurter Allgemeine.




В своих выводах газета ссылается на исследование американского аналитического центра Pew Research Center, согласно которому, в последние годы влияние Москвы на международной арене только возрастало.

По данным исследователей, проводивших опрос с мая по август текущего года в 25 странах мира, относительное большинство респондентов (42%) выразили уверенность, что Россия увеличила свое влияние на международной арене по сравнению с предыдущими годами. Сочли влияние России ослабевающим лишь 19% опрошенных. Еще 28% никаких изменений не заметили.

Больше других рост влияния Москвы отметили жители Европы, стран Ближнего Востока и Северной Америки, то есть в тех регионах, которые непосредственно взаимодействуют с Россией. При этом наибольшее количество респондентов, уверенных в росте российского влияния, проживают в Израиле и Греции (65%).

При этом чуть более половины опрошенных (54%) негативно оценили деятельность Москвы. Лояльно к ее действиям отнеслись 34% респондентов.

Газете показалось интересным распределение голосов по возрастным категориям: молодое поколение (до 30 лет) придерживается более позитивных взглядов на Россию, чем пожилые люди. Так, в Тунисе положительно отозвались о внешнеполитической деятельности Москвы 66% молодежи и 42% старшего поколения.

Напомним, в марте 2014-го, подводя итоги саммита по ядерной безопасности в Гааге, Барак Обама заявил, что Россия, превратившись в «региональную державу», уже не является главной угрозой Соединенных Штатов. Тогда многие высокопоставленные чиновники в Европе подвергли критике слова американского лидера. Позже Обама был вынужден признать, что Москва имеет серьезное влияние на ситуацию в мире.
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