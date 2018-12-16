Японцы продолжают надеяться на возвращение островов
Больше половины граждан Японии считают, что правительство должно сосредоточиться сегодня на переговорах о возвращении в первую очередь двух островов Курильской гряды – Хабомаи и Шикотан, а статус остальных спорных территорий определять в ходе дальнейших консультация, приводит РИА Новости результаты опроса, проведенного агентством Киодо.
Сообщается, что с предложением о «возврате сначала двух островов с дальнейшим определением статуса оставшихся двух островов» согласилась большая часть респондентов – 53,2%. Более решительные японцы, которых оказалось 28,6%, настаивают на возвращении сразу «всех четырех» островов. Меньшая часть (7,3%) опасается, что властям удастся договориться о возвращении «только двух островов».
При этом «нулевой» вариант респондентами вообще не рассматривался. Опрос проводился в эти выходные.
Напомним, 14 ноября в Сингапуре состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ. В ходе встречи главы двух государств договорились ускорить переговорный процесс, итогом которого долен стать мирный договор на основе совместной декларации от 1956 года.
В этом документе прописано положение о готовности сторон в дальнейшем заключить мирный договор, после чего Советский Союз передаст Японии острова Хабомаи и Шикотан. Декларация была ратифицирована обоими государствами, однако затем Токио отказался от ее реализации, настаивая на возвращении четырех островов: двух упомянутых, а также Кунашира и Итурупа. Это требование стало условием японского правительства для заключения мирного договора.
До сих пор официальной позицией японских властей было условие: сначала передача 4-х островов, а затем подписание мирного договора.
Сообщается, что с предложением о «возврате сначала двух островов с дальнейшим определением статуса оставшихся двух островов» согласилась большая часть респондентов – 53,2%. Более решительные японцы, которых оказалось 28,6%, настаивают на возвращении сразу «всех четырех» островов. Меньшая часть (7,3%) опасается, что властям удастся договориться о возвращении «только двух островов».
При этом «нулевой» вариант респондентами вообще не рассматривался. Опрос проводился в эти выходные.
Напомним, 14 ноября в Сингапуре состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ. В ходе встречи главы двух государств договорились ускорить переговорный процесс, итогом которого долен стать мирный договор на основе совместной декларации от 1956 года.
В этом документе прописано положение о готовности сторон в дальнейшем заключить мирный договор, после чего Советский Союз передаст Японии острова Хабомаи и Шикотан. Декларация была ратифицирована обоими государствами, однако затем Токио отказался от ее реализации, настаивая на возвращении четырех островов: двух упомянутых, а также Кунашира и Итурупа. Это требование стало условием японского правительства для заключения мирного договора.
До сих пор официальной позицией японских властей было условие: сначала передача 4-х островов, а затем подписание мирного договора.
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- Официальный сайт Кремля, http://kremlin.ru
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