Странное заявление главы МИД Турции о контингенте США в Сирии

Несколько странным заявлением сегодня отметился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Дональд Трамп собирается вывести американский военный контингент из Сирии. Странность в том, что такого рода информацию озвучивает не представитель американских военных или политических элит, а глава МИД Турции.Напомним, что ранее Трамп действительно заявлял о «возможном выводе американского контингента из Сирии». Однако уже через некоторое время после этого Госдеп США распространял заявление, в котором объявил, что вывод войск США из Сирийской Арабской Республики «может негативно сказаться на безопасности региональных союзников». Такими союзниками в Госдепартаменте назвали Израиль, Иорданию и Турцию, глава МИД которой сегодня и высказался об американских войсках в САР.Применительно к турецко-американской теме стоит отметить и другое заявление Чавушоглу. По его словам, Дональд Трамп проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной экстрадиции Фетхуллаха Гюлена. Напомним, что в Анкаре именно этого человека, проживающего на территории США, называют идеологом попытки государственного переворота с участием турецких военных.На этом фоне стоит отметить, что ранее в США появлялась информация о готовности «купить» выдачу Гюлена. За положительное решение об экстрадиции, как заявил спецпрокурор Мюллер, Анкара обещала заплатить 15 млн долларов. И якобы получателем этой суммы мог бы стать Майкл Флинн – тогдашний помощник Трампа.