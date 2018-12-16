Исследование: в ближайшие годы США превзойдут РФ по экспорту нефти
Соединенные Штаты менее чем за 3 года могут обогнать Россию по объемам экспорта нефти, приводит ТАСС результаты исследования международной консалтинговой компании IHS Markit.
Согласно докладу, уже к сентябрю 2020 года поставки американской нефти за рубеж могут достичь 5 млн. баррелей в сутки, а к концу года превысить и эту планку. При этом российский экспорт останется на прежнем уровне.
Если же учитывать экспорт жидких углеводородов из США в целом (включая нефть, газовый конденсат и нефтепродукты) к концу следующего, 2019 года, он может превысить 10 млн. баррелей в сутки, что лишит Эр-Рияд статуса крупнейшего поставщика нефти в мире, поскольку саудовский экспорт сохранится на уровне 9 млн. баррелей. В дальнейшем американские поставки продолжат свой рост.
Саудовская Аравия, Россия и США входят в топ крупнейших производителей нефти. Как ранее сообщало Международное энергетическое агентство, на их долю приходится 40% всей мировой добычи. Вместе с тем, догоняя остальных лидеров в добыче, Соединенные Штаты долгое время оставались аутсайдером в экспортных поставках, так как производили нефти меньше, чем потребляли. И лишь в ноябре этого года США стали нетто-экспортером (впервые с 1990-х годов).
По оценки исследователей из IHS Markit, доходы от продажи нефти у Саудовской Аравии, России и США составляют около $280 млрд. (у каждой страны). Вместе с тем в структуре ВВП эти суммы занимают совершенно разную долю: В США – это всего лишь 1%, В РФ – 19%, а в Саудовской Аравии – 35%.
Эксперты также отметили, что Россия к 2025 году может довести ежесуточную добычу до 12 млн. баррелей при идеально складывающихся экономических условиях, и к тому же, если не будет участвовать в ограничительной политике ОПЕК.
В начале декабря РФ и другие страны-экспортеры, участвующие в соглашении ОПЕК+, договорились сократить добычу в первой половине 2019 года на 1,2 млн. баррелей в сутки от уровня октября месяца. На российских нефтедобытчиков приходится 228 тыс. баррелей. Их октябрьский уровень составил рекордные 11,4 млн. баррелей в сутки.
Согласно докладу, уже к сентябрю 2020 года поставки американской нефти за рубеж могут достичь 5 млн. баррелей в сутки, а к концу года превысить и эту планку. При этом российский экспорт останется на прежнем уровне.
Если же учитывать экспорт жидких углеводородов из США в целом (включая нефть, газовый конденсат и нефтепродукты) к концу следующего, 2019 года, он может превысить 10 млн. баррелей в сутки, что лишит Эр-Рияд статуса крупнейшего поставщика нефти в мире, поскольку саудовский экспорт сохранится на уровне 9 млн. баррелей. В дальнейшем американские поставки продолжат свой рост.
Саудовская Аравия, Россия и США входят в топ крупнейших производителей нефти. Как ранее сообщало Международное энергетическое агентство, на их долю приходится 40% всей мировой добычи. Вместе с тем, догоняя остальных лидеров в добыче, Соединенные Штаты долгое время оставались аутсайдером в экспортных поставках, так как производили нефти меньше, чем потребляли. И лишь в ноябре этого года США стали нетто-экспортером (впервые с 1990-х годов).
По оценки исследователей из IHS Markit, доходы от продажи нефти у Саудовской Аравии, России и США составляют около $280 млрд. (у каждой страны). Вместе с тем в структуре ВВП эти суммы занимают совершенно разную долю: В США – это всего лишь 1%, В РФ – 19%, а в Саудовской Аравии – 35%.
Эксперты также отметили, что Россия к 2025 году может довести ежесуточную добычу до 12 млн. баррелей при идеально складывающихся экономических условиях, и к тому же, если не будет участвовать в ограничительной политике ОПЕК.
В начале декабря РФ и другие страны-экспортеры, участвующие в соглашении ОПЕК+, договорились сократить добычу в первой половине 2019 года на 1,2 млн. баррелей в сутки от уровня октября месяца. На российских нефтедобытчиков приходится 228 тыс. баррелей. Их октябрьский уровень составил рекордные 11,4 млн. баррелей в сутки.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter