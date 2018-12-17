Странное решение о выдворении Елены Бойко

Одна из тем недавнего времени, обсуждаемая правозащитниками и общественниками, это тема решения о выдворении из России украинской журналистки Елены Бойко. О ситуации в своём ролике подробно рассказывает известный российский журналист и политолог Руслан Осташко.В ролике сообщается, что началось всё с того, что к Бойко пришёл участковый, который попросил её пройти с ним в местное отделение полиции. Причина – якобы жалоба от соседей. В отделении её попросили предоставить миграционную карту, в итоге заявив, что карта по базе данных не пробивается, а значит, является подделкой.В материале рассматриваются подробности беседы участкового с Еленой Бойко по поводу её пребывания на территории Российской Федерации.Стоит напомнить, что Елена Бойко критически высказывалась в адрес режима олигарха и президента Порошенко в эфире российских телеканалов, отстаивала право русскоязычного украинского народа говорить на родном языке. Зрители популярных общественно-политических ток-шоу знают Елену Бойко как журналиста, выступающего против майданного беспредела, царящего на Украине.Тем более странной выглядит ситуация, при которой в отношении журналистки принято решение о выдворении. Можно только догадываться, что произойдёт с Еленой, если её действительно отправят во Львов, из которого она в своё время и была вынуждена перебраться в Россию.Подробности в ролике PolitRussia: