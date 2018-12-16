Чтиво выходного дня: Лукашенко призвал "стоять за независимость до конца"

Я понимаю эти намёки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России.

Александр Лукашенко после спора с Владимиром Путиным вновь стал одним из главных ньюсмейкеров на пространстве Евразийского экономического союза. Речь идёт даже не столько о споре, сколько о конкретных претензиях белорусского президента к властям России по поводу «несправедливых» цен на энергоносители. В Минске хотят платить столько же, сколько платят в Смоленске, но при этом демонстративно отказываются «понимать», что Минск – это Беларусь, а Смоленск – это Россия. Как только Александру Лукашенко предлагают пойти по пути глубокой интеграции в рамках Союзного государства – в том числе и для «выравнивая» цен на газ, Александр Григорьевич почему-то встаёт в позу.Об этой позе сегодня и рассказывает рубрика «Чтиво выходного дня».Сегодня СМИ публикуют материалы, в которых сообщается о "тайном" совещании, которое провёл президент Белоруссии.Так, газета «Наша Нива» , ссылаясь сразу на два источника (конечно же, тоже тайных), заявляет о созыве представителей белорусской власти для обсуждения вопроса белорусской независимости.Один из источников издания заявил, что президент потребовал от собравшихся «до конца стоять за независимость». Другой источник заявляет, что на совещании был «поставлен вопрос в адрес России» и затронута тема о необходимости «следить за информационным полем».Ранее в белорусских СМИ, цитирующих представителей власти, было объявлено о «давлении со стороны России». Дело дошло до того, что Лукашенко объявил о якобы желании Москвы присоединить Белоруссию к России. Из заявления Лукашенко:На самом деле, всеми этими «совещаниями» сповесткой и попыткой обвинить Россию в якобы желании кого-то к чему-то присоединить льётся вода на мельницу зарубежных идеологов раздора. Странно, что Александр Лукашенко, являющийся, без сомнения мудрым и опытным политиком, пользуется этой деструктивной риторикой. Или вдруг взыграло желание получить нефть и газ по цене российских, но при этом высказаться так, чтобы это вызвало одобрение в среде русофобов Запада? Политика двух стульев?