Новый президент Грузии назвала условия для нормализации отношений с РФ
Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на инаугурации, Москва для нормализации отношений с соседними странами должна признать не только на словах, но и на деле все нормы международного права, передает РИА Новости.
Церемония вступления в должность прошла в Телави на территории средневековой крепости Батонис цихе (резиденция царя Ираклия Второго). В мероприятии участвовало более полутора тысяч человек. Среди них депутаты, члены правительства, гости из-за рубежа, военачальники, патриарх Илия Второй.
В своей речи Зурабишвили пояснила, что Россия, как сосед Кавказа, должна понимать: стать «полноценным членом международного сообщества» она может только после того, когда докажет, что «словесно и фактически признаёт все нормы международного права».
Именно это необходимо для установления мирных и равноправных отношений со своими соседями, подчеркнула она.
Президент также назвала основные цели нового правительства. Это развитие демократии, стабильность, объединение страны, членство в ЕС и НАТО, а также повышение политической культуры и возвращение в Грузию эмигрантов.
Однако приоритетными задачами, по ее словам, остаются объединение страны, успокоение населения и определение места Грузии в европейском сообществе.
При этом она пообещала стать президентом «всех граждан Грузии», выразив надежду, что Москва изменит позицию по ряду беспокоящих грузинскую стороны вопросов, включая Абхазию и Южную Осетию.
Напомним, РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии в конце августа 2008 года, после того как грузинские войска вторглись на южноосетинскую территорию. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли к тому времени российское гражданство, ввела свои войска и вытеснила грузинских военных из региона. Позднее суверенитет республик признали Венесуэла, Никарагуа, Вануату, Науру Тувалу, в мае текущего года – Сирия.
Церемония вступления в должность прошла в Телави на территории средневековой крепости Батонис цихе (резиденция царя Ираклия Второго). В мероприятии участвовало более полутора тысяч человек. Среди них депутаты, члены правительства, гости из-за рубежа, военачальники, патриарх Илия Второй.
В своей речи Зурабишвили пояснила, что Россия, как сосед Кавказа, должна понимать: стать «полноценным членом международного сообщества» она может только после того, когда докажет, что «словесно и фактически признаёт все нормы международного права».
Именно это необходимо для установления мирных и равноправных отношений со своими соседями, подчеркнула она.
Президент также назвала основные цели нового правительства. Это развитие демократии, стабильность, объединение страны, членство в ЕС и НАТО, а также повышение политической культуры и возвращение в Грузию эмигрантов.
Однако приоритетными задачами, по ее словам, остаются объединение страны, успокоение населения и определение места Грузии в европейском сообществе.
Грузия потеряла годы в политическом противостоянии. Я, в первую очередь, сама дам пример нашим согражданам и докажу, что для объединения страны национальное согласие очень важно,сказал Зурабишвили.
При этом она пообещала стать президентом «всех граждан Грузии», выразив надежду, что Москва изменит позицию по ряду беспокоящих грузинскую стороны вопросов, включая Абхазию и Южную Осетию.
Напомним, РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии в конце августа 2008 года, после того как грузинские войска вторглись на южноосетинскую территорию. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли к тому времени российское гражданство, ввела свои войска и вытеснила грузинских военных из региона. Позднее суверенитет республик признали Венесуэла, Никарагуа, Вануату, Науру Тувалу, в мае текущего года – Сирия.
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- НТВ, https://www.ntv.ru
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