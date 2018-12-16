Новый президент Грузии назвала условия для нормализации отношений с РФ

Грузия потеряла годы в политическом противостоянии. Я, в первую очередь, сама дам пример нашим согражданам и докажу, что для объединения страны национальное согласие очень важно,

Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на инаугурации, Москва для нормализации отношений с соседними странами должна признать не только на словах, но и на деле все нормы международного права, передает РИА Новости Церемония вступления в должность прошла в Телави на территории средневековой крепости Батонис цихе (резиденция царя Ираклия Второго). В мероприятии участвовало более полутора тысяч человек. Среди них депутаты, члены правительства, гости из-за рубежа, военачальники, патриарх Илия Второй.В своей речи Зурабишвили пояснила, что Россия, как сосед Кавказа, должна понимать: стать «полноценным членом международного сообщества» она может только после того, когда докажет, что «словесно и фактически признаёт все нормы международного права».Именно это необходимо для установления мирных и равноправных отношений со своими соседями, подчеркнула она.Президент также назвала основные цели нового правительства. Это развитие демократии, стабильность, объединение страны, членство в ЕС и НАТО, а также повышение политической культуры и возвращение в Грузию эмигрантов.Однако приоритетными задачами, по ее словам, остаются объединение страны, успокоение населения и определение места Грузии в европейском сообществе.сказал Зурабишвили.При этом она пообещала стать президентом «всех граждан Грузии», выразив надежду, что Москва изменит позицию по ряду беспокоящих грузинскую стороны вопросов, включая Абхазию и Южную Осетию.Напомним, РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии в конце августа 2008 года, после того как грузинские войска вторглись на южноосетинскую территорию. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли к тому времени российское гражданство, ввела свои войска и вытеснила грузинских военных из региона. Позднее суверенитет республик признали Венесуэла, Никарагуа, Вануату, Науру Тувалу, в мае текущего года – Сирия.