Правительство Крыма предостерегло Турцию от поддержки «Меджлиса»
Поддержка руководством Турции экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) является опасным антироссийским шагом, передает РИА Новости заявление вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.
Ранее украинская пресса сообщила о встрече оного из руководителей меджлиса Мустафы Джемилева с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, на которой стороны обсудили последние акты агрессии РФ и «очередные задержания крымских татар».
Он напомнил, что в прошлом, когда турецкая правящая элита ставила под сомнение территориальную целостность России, то это обычно приводило к негативным последствиям и плохо заканчивалось, прежде всего, для Турции.
Он также указал на тот факт, что как такового меджлиса не существует даже формально.
Такой организации нет давно: крымские татары провели съезд, на котором избрали новый орган управления – шура (совет), который возглавил муфтий Эмирали Аблаев. В свете этого решения, Джемилев – самозванец, который не борется за права крымских татар, а проводит в отношении них враждебную и экстремистскую деятельность, заключил Мурадов.
На прошлой неделе украинские СМИ сообщили об аресте в Симферополе активиста Эдема Бекирова, против которого якобы сфабриковали уголовное дело по ст.ст. 221 и 222 УК РФ (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).
Ранее украинская пресса сообщила о встрече оного из руководителей меджлиса Мустафы Джемилева с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, на которой стороны обсудили последние акты агрессии РФ и «очередные задержания крымских татар».
Я бы назвал поддержку экстремистских сил, ставящих под сомнение суверенитет и территориальную целостность России, опасным антироссийским ходом,сказал Мурадов.
Он напомнил, что в прошлом, когда турецкая правящая элита ставила под сомнение территориальную целостность России, то это обычно приводило к негативным последствиям и плохо заканчивалось, прежде всего, для Турции.
Не хотелось бы, чтобы такой опыт затерялся в истории, поскольку история – это учитель и индикатор поведения на будущее,отметил вице-премьер.
Он также указал на тот факт, что как такового меджлиса не существует даже формально.
Такой организации нет давно: крымские татары провели съезд, на котором избрали новый орган управления – шура (совет), который возглавил муфтий Эмирали Аблаев. В свете этого решения, Джемилев – самозванец, который не борется за права крымских татар, а проводит в отношении них враждебную и экстремистскую деятельность, заключил Мурадов.
На прошлой неделе украинские СМИ сообщили об аресте в Симферополе активиста Эдема Бекирова, против которого якобы сфабриковали уголовное дело по ст.ст. 221 и 222 УК РФ (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).
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