Правительство Крыма предостерегло Турцию от поддержки «Меджлиса»

Я бы назвал поддержку экстремистских сил, ставящих под сомнение суверенитет и территориальную целостность России, опасным антироссийским ходом,

Не хотелось бы, чтобы такой опыт затерялся в истории, поскольку история – это учитель и индикатор поведения на будущее,