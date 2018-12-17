Новейшая «Пума» требует от гренадеров «идеального» тела
В ближайшие годы бронетранспортер «Пума» заменит многолетнюю «рабочую лошадку» панцергренадеров, боевую машину пехоты «Мардер». Как утверждают в бундесвере, она быстрее, сильнее и проворнее своего предшественника. При этом восприятие «Пумы» в среде немецкой моторизованной пехоты не столь однозначно. Главный вопрос, который волнует солдат: есть ли у них будущее в составе подразделений панцергренадеров?
БМП Puma отличается многими техническими преимуществами и инновациями в сравнении со своей предшественницей Marder. Она представляет собой новое поколение бронетранспортеров, которые значительно превосходят модель, разработанную в 1960-х годах, с точки зрения маневренности, огневой мощи и защищенности экипажа. Особенно высокий уровень защиты от воздействия мин и самодельных взрывных устройств сопровождается многочисленными конструктивными особенностями «Пумы», которые в конечном итоге ограничивают имеющееся в машине пространство.
Как результат, слишком высокий солдат больше не может применяться в качестве гренадера мотопехоты. Текущие требования безопасности в настоящее время исключают размещение военнослужащих с ростом выше 1,84 метра.
Поэтому все бойцы Panzergrenadierverbände, которые размещаются в «Пуме» или скоро перейдут на эту модель бронетехники, должны пройти через замеры тела. Особое внимание уделяется соответствующим пропорциям. Например, расстояние между ягодицей и коленом, ширина плеча или ширина локтя подлежат учету в рамках так называемого «антропометрического измерения».
При этом на тестовой группе специалистами проводится исследование, которое должно показать, насколько много гренадеров затронут сокращения и, в наихудшем случае, не придется ли менять весь состав мотопехоты. Одновременно ведутся эргономические работы, которые призваны хоть в какой-то мере уменьшить количество ограничений, накладываемых новейшей машиной.
Однако, как признают в бундесвере, несмотря на описанные усилия, определенных кадровых последствий избежать не удастся.
- заявляют в немецкой армии.
БМП Puma отличается многими техническими преимуществами и инновациями в сравнении со своей предшественницей Marder. Она представляет собой новое поколение бронетранспортеров, которые значительно превосходят модель, разработанную в 1960-х годах, с точки зрения маневренности, огневой мощи и защищенности экипажа. Особенно высокий уровень защиты от воздействия мин и самодельных взрывных устройств сопровождается многочисленными конструктивными особенностями «Пумы», которые в конечном итоге ограничивают имеющееся в машине пространство.
Как результат, слишком высокий солдат больше не может применяться в качестве гренадера мотопехоты. Текущие требования безопасности в настоящее время исключают размещение военнослужащих с ростом выше 1,84 метра.
Требуется «идеальное» тело: вид изнутри демонстрирует ограниченное пространство
Вождение "через люк" не подходит для рослых гренадеров из-за отсутствия защиты
Поэтому все бойцы Panzergrenadierverbände, которые размещаются в «Пуме» или скоро перейдут на эту модель бронетехники, должны пройти через замеры тела. Особое внимание уделяется соответствующим пропорциям. Например, расстояние между ягодицей и коленом, ширина плеча или ширина локтя подлежат учету в рамках так называемого «антропометрического измерения».
При этом на тестовой группе специалистами проводится исследование, которое должно показать, насколько много гренадеров затронут сокращения и, в наихудшем случае, не придется ли менять весь состав мотопехоты. Одновременно ведутся эргономические работы, которые призваны хоть в какой-то мере уменьшить количество ограничений, накладываемых новейшей машиной.
В поисках возможных решений: тестовая группа панцергренадеров
Однако, как признают в бундесвере, несмотря на описанные усилия, определенных кадровых последствий избежать не удастся.
Но боевая система, безопасная для солдат, имеет наивысший приоритет как при проведении миротворческих операций, так и во время боевого развертывания.
- заявляют в немецкой армии.
- Использованы фотографии:
- http://www.deutschesheer.de
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter