Новейшая «Пума» требует от гренадеров «идеального» тела

Требуется «идеальное» тело: вид изнутри демонстрирует ограниченное пространство

Вождение "через люк" не подходит для рослых гренадеров из-за отсутствия защиты

В поисках возможных решений: тестовая группа панцергренадеров

Но боевая система, безопасная для солдат, имеет наивысший приоритет как при проведении миротворческих операций, так и во время боевого развертывания.