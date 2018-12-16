В ДНР сообщили о боестолкновении с диверсантами ВСУ
Украинские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытку приблизиться к позициям Народной милиции ДНР на Горловском направлении, однако были вовремя замечены наблюдателями, передает ДАН сообщение представителя военного ведомства республики Даниила Безсонова.
По его словам, в ночь на воскресенье сразу две украинских ДРГ попытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе населенного пункта Верхнеторецкое (зона ответственности 92-й бригады ВСУ) и Светлодарска (зона ответственности 72-й бригады).
Он сообщил также, что в ходе неудавшегося рейда получили ранения 5 бойцов ВСУ. Остальные сбежали, оставив своих раненых товарищей на поле боя.
Представитель ведомства также отметил «общую активизацию противника», предпринимающего попытки детальной разведки позиций народной милиции, в том числе с помощью беспилотников.
Агентство напоминает, что украинская армия усилила свою группировку на Горловском направлении 60-ю танками. Напряженной обстановка остается и на юге Донбасса – в Бердянск недавно переброшена штурмовая авиация (Су-25).
Как отметил Безсонов, силы ПВО Донецкой республики готовы уничтожить вражескую авиацию «на безопасной дистанции».
По данным ресурса, за прошедшие сутки киевские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории ДНР было выпущено 112 мин калибра 82 и 120 мм. Обстрелы также осуществлялись из крупнокалиберного стрелкового оружия. Обстрелам подверглись окрестности Донецка, район Ясиноватой, села Октябрь, Ленинское и Саханка. О пострадавших не сообщается.
По его словам, в ночь на воскресенье сразу две украинских ДРГ попытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе населенного пункта Верхнеторецкое (зона ответственности 92-й бригады ВСУ) и Светлодарска (зона ответственности 72-й бригады).
Наши наблюдатели своевременно выявили приближающегося противника, затянули в ловушку и огнем из стрелкового оружия заставили его не только отказаться от выполнения задачи, но и принудили к паническому бегству,рассказал Безсонов.
Он сообщил также, что в ходе неудавшегося рейда получили ранения 5 бойцов ВСУ. Остальные сбежали, оставив своих раненых товарищей на поле боя.
Представитель ведомства также отметил «общую активизацию противника», предпринимающего попытки детальной разведки позиций народной милиции, в том числе с помощью беспилотников.
Агентство напоминает, что украинская армия усилила свою группировку на Горловском направлении 60-ю танками. Напряженной обстановка остается и на юге Донбасса – в Бердянск недавно переброшена штурмовая авиация (Су-25).
Как отметил Безсонов, силы ПВО Донецкой республики готовы уничтожить вражескую авиацию «на безопасной дистанции».
По данным ресурса, за прошедшие сутки киевские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории ДНР было выпущено 112 мин калибра 82 и 120 мм. Обстрелы также осуществлялись из крупнокалиберного стрелкового оружия. Обстрелам подверглись окрестности Донецка, район Ясиноватой, села Октябрь, Ленинское и Саханка. О пострадавших не сообщается.
- Использованы фотографии:
- facebook/Генштаб ВСУ
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