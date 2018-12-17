Молчание Путина
На фоне пропагандистского шторма на Западе вокруг керченского инцидента, президент Владимир Путин погрузился во внутренние дела: встречается с молодёжью, принимает губернаторов и т.д. Демонстративно отказался разговаривать с Порошенко, обвинив его в организации провокации в Керченском проливе, и не только с ним. Путин отказался и от переговоров в «нормандском формате», вызвав «недоумение» у Меркель, не делает внешнеполитических заявлений, несмотря на бряцание оружием Порошенко на Донбассе и крики о новых санкциях на Западе.
Ряд обозревателей в Киеве и в Европе отмечают, что Москва опять заняла выжидательную позицию, которую она использует в последние годы, прерывая её неожиданными всплесками активности. Неожиданно жёстко для Запада Москва ответила на провокацию в Керченском проливе и не идёт ни на какие даже символические уступки вроде «возвращения моряков»: готовит суд над ними, который станет ответным информационным ударом по Западу.
Жёстким сигналом Вашингтону можно считать и полёт двух стратегических Ту-160 над Атлантикой вдоль границ США в Венесуэлу, кстати, составивший им компанию Ан-124 доставил в столицу страны Каракас какой-то груз. Напрашивается вывод о подготовке России к размещению в Венесуэле пункта материально-технического снабжения и обслуживания ВКС РФ. Как это происходило в Сирии, когда разворачивалась база ВКС в Хмеймиме. Москва даёт понять Вашингтону, что может в ответ на его приближение к российским границам поставить под угрозу безопасность США и обычными, неядерными вооружениями.
Западные обозреватели-скептики считают, что ничего хорошего для Запада и лично для Петра Порошенко послекерченское молчание Путина не предвещает, как это бывало и раньше. Путин ждёт. То ли каких-то действий Порошенко, то ли каких-то событий на Западе, а совсем не на Украине. Во Франции, в Англии, в США и в меньшей степени в Германии – везде политические кризисы, так куда торопиться Москве и зачем?
Более всего Москва ждёт какой-то развязки в США. Чем закончится восстание президента Трампа против «вашингтонского болота»? Трамп, как одинокий ковбой, сражается с «болотной» бандой, как он называет иногда демократов-глобалистов, и только вождь далёкого и недружественного племени понимает, какую трудную борьбу он ведёт. Усиливать сейчас давление на США для Москвы нежелательно, поскольку это вряд ли усилит позиции Трампа, скорее наоборот. Поэтому Москва вежлива, несмотря на произвол и пытки американской Фемидой российских граждан, сдерживается от резких оценок, хотя чем они в данном случае помогут? И не задерживает в ответ американцев, как поступает в таких случаях Пекин.
Создаётся впечатление, что в эпицентре новой напряжённости, создаваемой Вашингтоном вокруг России, находится «Северный поток 2», все события крутятся вокруг него. Европейские агенты Вашингтона принимают резолюции с требованием остановить строительство СП-2 на Балтике как ответ на Керченский инцидент в Чёрном море! Однако Германия выступает против: поддерживая на словах антироссийские выпады, на деле она блокируют попытки остановить СП-2, несмотря на ясно высказанную волю Вашингтона прекратить строительство.
На сегодня построено 300 км этого трубопровода, подошла очередь прокладки его основной глубоководной части – это своего рода точка невозврата. Если начнётся прокладка глубоководной части трубопровода, остановить строительство вряд ли удастся. Кажется, наступает момент истины для всех участников этой истории. Будут ли США наказывать Германию, а если будут, то как?
Военная истерия колониального бандеровского режима говорит, что США могут пойти на блокирование украинского транзита российского газа в Европу и Германию, пока ещё строится СП-2. Для прекращения украинского транзита необходимы экстраординарные события, например, вспышка войны на Украине: гражданской или войны с Россией. Здесь для Вашингтона сохраняется неясность: Россия может не явиться на войну, опять ограничившись поркой Петра Порошенко. Как это произошло в Керченском проливе.
Отметим, что введённые Москвой санкции против бандеровского режима не затронули основные экономические связи: поставки энергоносителей из России на Украину. Возможно, сохранение этих поставок — условие безопасности газового транзита России в Европу. Вообще, главный ответ Москвы в случае вооружённой провокации Бандеры против России может быть не в военной сфере, а в экономической: прекращение поставок всех видов энергоносителей на Украину до выполнения каких-то требований. Эксперты считают, что в случае энергетической блокады со стороны России экономика Украины протянет примерно два месяца до энергетического коллапса.
Наше либеральное болото умиляется достижениям бандеровской колониальной «демократии», предвыборной интриге Порошенко – Тимошенко. В то время как это не более чем поединок политических гладиаторов по согласованному с американскими кураторами «демократическому» сценарию, возможны голливудские спецэффекты! Верховный смотрящий за этой постановкой Хёрбст специально приехал из метрополии, чтобы поднять вверх свой большой палец кому-нибудь из выступающих. Он будет главным зрителем этого «демократического» ристалища с правом решающего голоса. И определением участи проигравшего.
Текущие цели Москвы на бандеровской Украине вытекают из общей стратегии выжидания: дать всем наци-патриотам возможность сцепиться в президентских и парламентских выборах, посмотреть, что из этого получится и действовать по обстоятельствам.
Ряд обозревателей в Киеве и в Европе отмечают, что Москва опять заняла выжидательную позицию, которую она использует в последние годы, прерывая её неожиданными всплесками активности. Неожиданно жёстко для Запада Москва ответила на провокацию в Керченском проливе и не идёт ни на какие даже символические уступки вроде «возвращения моряков»: готовит суд над ними, который станет ответным информационным ударом по Западу.
Жёстким сигналом Вашингтону можно считать и полёт двух стратегических Ту-160 над Атлантикой вдоль границ США в Венесуэлу, кстати, составивший им компанию Ан-124 доставил в столицу страны Каракас какой-то груз. Напрашивается вывод о подготовке России к размещению в Венесуэле пункта материально-технического снабжения и обслуживания ВКС РФ. Как это происходило в Сирии, когда разворачивалась база ВКС в Хмеймиме. Москва даёт понять Вашингтону, что может в ответ на его приближение к российским границам поставить под угрозу безопасность США и обычными, неядерными вооружениями.
Западные обозреватели-скептики считают, что ничего хорошего для Запада и лично для Петра Порошенко послекерченское молчание Путина не предвещает, как это бывало и раньше. Путин ждёт. То ли каких-то действий Порошенко, то ли каких-то событий на Западе, а совсем не на Украине. Во Франции, в Англии, в США и в меньшей степени в Германии – везде политические кризисы, так куда торопиться Москве и зачем?
Более всего Москва ждёт какой-то развязки в США. Чем закончится восстание президента Трампа против «вашингтонского болота»? Трамп, как одинокий ковбой, сражается с «болотной» бандой, как он называет иногда демократов-глобалистов, и только вождь далёкого и недружественного племени понимает, какую трудную борьбу он ведёт. Усиливать сейчас давление на США для Москвы нежелательно, поскольку это вряд ли усилит позиции Трампа, скорее наоборот. Поэтому Москва вежлива, несмотря на произвол и пытки американской Фемидой российских граждан, сдерживается от резких оценок, хотя чем они в данном случае помогут? И не задерживает в ответ американцев, как поступает в таких случаях Пекин.
Создаётся впечатление, что в эпицентре новой напряжённости, создаваемой Вашингтоном вокруг России, находится «Северный поток 2», все события крутятся вокруг него. Европейские агенты Вашингтона принимают резолюции с требованием остановить строительство СП-2 на Балтике как ответ на Керченский инцидент в Чёрном море! Однако Германия выступает против: поддерживая на словах антироссийские выпады, на деле она блокируют попытки остановить СП-2, несмотря на ясно высказанную волю Вашингтона прекратить строительство.
На сегодня построено 300 км этого трубопровода, подошла очередь прокладки его основной глубоководной части – это своего рода точка невозврата. Если начнётся прокладка глубоководной части трубопровода, остановить строительство вряд ли удастся. Кажется, наступает момент истины для всех участников этой истории. Будут ли США наказывать Германию, а если будут, то как?
Военная истерия колониального бандеровского режима говорит, что США могут пойти на блокирование украинского транзита российского газа в Европу и Германию, пока ещё строится СП-2. Для прекращения украинского транзита необходимы экстраординарные события, например, вспышка войны на Украине: гражданской или войны с Россией. Здесь для Вашингтона сохраняется неясность: Россия может не явиться на войну, опять ограничившись поркой Петра Порошенко. Как это произошло в Керченском проливе.
Отметим, что введённые Москвой санкции против бандеровского режима не затронули основные экономические связи: поставки энергоносителей из России на Украину. Возможно, сохранение этих поставок — условие безопасности газового транзита России в Европу. Вообще, главный ответ Москвы в случае вооружённой провокации Бандеры против России может быть не в военной сфере, а в экономической: прекращение поставок всех видов энергоносителей на Украину до выполнения каких-то требований. Эксперты считают, что в случае энергетической блокады со стороны России экономика Украины протянет примерно два месяца до энергетического коллапса.
Наше либеральное болото умиляется достижениям бандеровской колониальной «демократии», предвыборной интриге Порошенко – Тимошенко. В то время как это не более чем поединок политических гладиаторов по согласованному с американскими кураторами «демократическому» сценарию, возможны голливудские спецэффекты! Верховный смотрящий за этой постановкой Хёрбст специально приехал из метрополии, чтобы поднять вверх свой большой палец кому-нибудь из выступающих. Он будет главным зрителем этого «демократического» ристалища с правом решающего голоса. И определением участи проигравшего.
Текущие цели Москвы на бандеровской Украине вытекают из общей стратегии выжидания: дать всем наци-патриотам возможность сцепиться в президентских и парламентских выборах, посмотреть, что из этого получится и действовать по обстоятельствам.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- kremlin.ru
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