Будет ли ВСУ наступать в Приазовье?
На протяжении всей войны на Донбассе появление американских военных в непосредственной близости от линии фронта всегда было одним из самых скверных разведпризнаков готовящегося наступления украинских вооруженных формирований.
И увы, нет никаких оснований интерпретировать иначе нынешний вояж высокопоставленного американского военного в зону ООС, о котором стало известно благодаря данным разведорганов Вооруженных сил ДНР.
Помощник военного атташе при посольстве США на Украине подполковник Эрик Адамс прибыл в Мариуполь в сопровождении командующего оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток» Евгения Мойсюка, до недавнего времени командира 81-й аэромобильной бригады, которого в Донецке считают военным преступником.
В Мариуполе американец собрал в штабе карательного полка «Азов», помимо командования неонацистской части, комбригов 79, 128, 36 и 56 бригад, а также реактивных артиллерийских подразделений и батальона «Аратта».
Надо сказать, что подполковник Адамс, согласно имеющимся сведениям, не относится к плеяде военных дипломатов, служба которых проходит исключительно в различных представительствах. Он обладает немалым личным боевым опытом и направлен на Украину как опытный военачальник. Не секрет, что с 2014 года все силовые структуры Украины действуют под непосредственным руководством американских эмиссаров (или комиссаров), и если атташе осуществляет в первую очередь представительские задачи, то его помощник занят непосредственным военным командованием.
Как полагают в Донецке, на закрытом совещании происходила «сверка часов» перед началом готовящегося ВСУ наступления. Проведя для командиров карателей мастер-класс, Адамс отправился в штабы в Краматорске и на горловском направлении.
Но начал он именно с Мариуполя, и это не случайно. Именно здесь защитники Донбасса ожидают главный удар украинских формирований. Именно здесь уже развернута ударная группировка из двух бригад в первом эшелоне, и еще двух — во втором, которые должны поддержать натиск и развить успех передовых соединений.
Цель предполагаемой атаки очевидна – быстрым и решительным ударом в течение суток выйти к государственной границе РФ и ДНР и отсечь южную, Новоазовскую группировку защитников Донбасса.
Согласно сообщениям украинских СМИ, у украинских боевиков, участвующих в ООС, отменены увольнения и отпуска с 15 декабря по 1 января. В сети со ссылкой на источник в Минобороны Болгарии распространяется информация о том, что наступление ВСУ в Донбассе может начаться 24 или 25 декабря — в сочельник и на католическое рождество.
Собственно, ситуация сегодня сложная на всей линии фронта. В течение почти всего минувшего года украинские боевики последовательно и методично занимали так называемую серую зону – предусмотренную Минскими соглашениями нейтральную территорию между противостоящими сторонами. Эти «жабьи прыжки» (как именуются в ВСУ эти тактические приемы) остались незамеченными со стороны гарантов соглашений. И, соответственно, безнаказанными.
В результате во многих местах позиции карателей и защитников Донбасса находятся на дистанции эффективного огня стрелкового оружия, что все чаще провоцирует огневые контакты, переходящие в затяжные перестрелки.
К этому можно присовокупить, что чуть ли не по всей линии противостояния ВСУ, также в нарушение Минских соглашений, выдвинула тяжелую технику. То есть гипотетически молниеносный удар может последовать не только на южном, но и на других участках фронта. Причем с большой вероятностью прорыва передовых рубежей легковооруженных защитников народных республик.
Впрочем, даже если первый удар принесет успех, прорвавшиеся киевские формирования с высокой степенью вероятности надолго увязнут в агломерациях ЛДНР. Напомним, что куда менее сложный Мосул проамериканская коалиция штурмовала больше года при абсолютном перевесе в артиллерии и авиации. Не считаясь с жертвами среди мирного населения, при практически полной информационной поддержке мировой общественности.
Ничего подобного Киев себе позволить не может. Для штурма горловской, донецкой или луганской агломераций у него явно недостаточно сил. А попытки обойти и окружить их с высокой степенью вероятности завершатся новыми котлами. При этом нужно сделать все очень быстро, чтобы не успела вмешаться Россия и чтобы прорыв не был купирован переброшенными подкреплениями.
Таким образом, у Порошенко, если он настроен повоевать, просто нет другого варианта, как ударить с рубежа Гранитное — Широкино (сейчас там развернуты в боевые порядки 128-й горно-штурмовая и 79-й десантно-штурмовая бригады) в район населённых пунктов Коньково и Холодное к российской границе. Гипотетически, с учетом перевеса в живой силе и технике, это можно осуществить в течение суток.
Впрочем, даже в случае успеха такая операция не имела бы особого военного значения и не изменила бы существенно ситуацию. Если учесть, что Новоазовский район граничит с Россией, то никакого котла по определению не получится. При этом и занятый перешеек едва ли удастся долго удерживать в чистом поле – создать укрепленные рубежи обороны украинские боевики просто не успеют.
Однако отсутствие военного значения не исключает большой пропагандистской и политической роли такой операции. Хотя рейд к российской границе, который будет стоить больших потерь и скоро закончится разгромом и отступлением, а то и новым котлом, будет сложно представить как «перемогу», но он даст основание Порошенко еще раз сказать: «Это война, господин Путин» даже в том случае, если Россия и не будет непосредственно втянута в боевые действия.
Вполне возможно, что какое-то подразделение ВС ДНР будет вынуждено отступить на территорию РФ. Или, например, раненые будут вывезены из Новоазовска в российские госпиталя. Словом, боевые действия в непосредственной близости от границ нашей страны в любом случае дадут предлоги для обвинения Москвы во «вмешательстве». То есть речь может идти о повторении керченской провокации, только сухопутной и в значительно большем масштабе. И, разумеется, с жертвами, с рядом гробов под «жовтно- блакитными прапорами» и клятвами отомстить.
При таком раскладе можно и военное положение продлить, и «обосновать» гонения на «московских попов».
Сегодня на некоторых донецких и луганских ресурсах появилась информация, что, скорее всего, наступления ВСУ в ближайшее время не последует, поскольку разведка ДНР разоблачила подготовку провокации с отравляющими веществами, которую киевские спецслужбы совместно с британскими специалистами готовили в Мариуполе. Это планировалось, примерно как в Сирии, выдать за теракт, «совершенный сепаратистами по указанию Кремля», и использовать как «основание» для наступления.
Однако, как мы видим на примере Сирии, используя абсолютное доминирование в мировом медиапространстве, Запад вполне может себе позволить довести до конца даже заранее разоблаченные провокации. Кроме того, «химическую атаку» можно легко заменить «обстрелом населенного пункта» (ВСУ накопили значительный опыт таких «мероприятий»). Едва ли «обоснование» нападения на ДНР могло бы быть большой проблемой.
Реальные причины для отказа от наступления в Приазовье могут быть иными. Во-первых это опасение, что ситуация выйдет из-под контроля, и операция перестанет быть «локальной». Напомним, что еще летом Владимир Путин вполне однозначно заявил, что новая масштабная военная авантюра Киева неизбежно приведет к прекращению украинской государственности. И это предупреждение может быть серьезным сдерживающим фактором. Тем более что в Керченском проливе российские силовики показали свою решительность.
Во-вторых, украинские формирования могут быть просто банально не готовыми к боевым действиям. В частности, есть информация, что моральное состояние 128-й бригады удручающее. Она должна быть острием наступления, а находится на грани бунта. Вполне возможно, что именно эти вопросы обсуждались на закрытом совещании с подполковником Адамсом.
То есть при том, что ситуация в Донбассе очень напряженная и агрессивные устремления киевской хунты очевидны, все же есть надежда, что ВСУ в ближайшее время не перейдет к активным боевым действиям. И донбассцы встретят Новый год и Рождество не под минами и снарядами.
И увы, нет никаких оснований интерпретировать иначе нынешний вояж высокопоставленного американского военного в зону ООС, о котором стало известно благодаря данным разведорганов Вооруженных сил ДНР.
Помощник военного атташе при посольстве США на Украине подполковник Эрик Адамс прибыл в Мариуполь в сопровождении командующего оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток» Евгения Мойсюка, до недавнего времени командира 81-й аэромобильной бригады, которого в Донецке считают военным преступником.
В Мариуполе американец собрал в штабе карательного полка «Азов», помимо командования неонацистской части, комбригов 79, 128, 36 и 56 бригад, а также реактивных артиллерийских подразделений и батальона «Аратта».
Надо сказать, что подполковник Адамс, согласно имеющимся сведениям, не относится к плеяде военных дипломатов, служба которых проходит исключительно в различных представительствах. Он обладает немалым личным боевым опытом и направлен на Украину как опытный военачальник. Не секрет, что с 2014 года все силовые структуры Украины действуют под непосредственным руководством американских эмиссаров (или комиссаров), и если атташе осуществляет в первую очередь представительские задачи, то его помощник занят непосредственным военным командованием.
Как полагают в Донецке, на закрытом совещании происходила «сверка часов» перед началом готовящегося ВСУ наступления. Проведя для командиров карателей мастер-класс, Адамс отправился в штабы в Краматорске и на горловском направлении.
Но начал он именно с Мариуполя, и это не случайно. Именно здесь защитники Донбасса ожидают главный удар украинских формирований. Именно здесь уже развернута ударная группировка из двух бригад в первом эшелоне, и еще двух — во втором, которые должны поддержать натиск и развить успех передовых соединений.
Цель предполагаемой атаки очевидна – быстрым и решительным ударом в течение суток выйти к государственной границе РФ и ДНР и отсечь южную, Новоазовскую группировку защитников Донбасса.
Согласно сообщениям украинских СМИ, у украинских боевиков, участвующих в ООС, отменены увольнения и отпуска с 15 декабря по 1 января. В сети со ссылкой на источник в Минобороны Болгарии распространяется информация о том, что наступление ВСУ в Донбассе может начаться 24 или 25 декабря — в сочельник и на католическое рождество.
Собственно, ситуация сегодня сложная на всей линии фронта. В течение почти всего минувшего года украинские боевики последовательно и методично занимали так называемую серую зону – предусмотренную Минскими соглашениями нейтральную территорию между противостоящими сторонами. Эти «жабьи прыжки» (как именуются в ВСУ эти тактические приемы) остались незамеченными со стороны гарантов соглашений. И, соответственно, безнаказанными.
В результате во многих местах позиции карателей и защитников Донбасса находятся на дистанции эффективного огня стрелкового оружия, что все чаще провоцирует огневые контакты, переходящие в затяжные перестрелки.
К этому можно присовокупить, что чуть ли не по всей линии противостояния ВСУ, также в нарушение Минских соглашений, выдвинула тяжелую технику. То есть гипотетически молниеносный удар может последовать не только на южном, но и на других участках фронта. Причем с большой вероятностью прорыва передовых рубежей легковооруженных защитников народных республик.
Впрочем, даже если первый удар принесет успех, прорвавшиеся киевские формирования с высокой степенью вероятности надолго увязнут в агломерациях ЛДНР. Напомним, что куда менее сложный Мосул проамериканская коалиция штурмовала больше года при абсолютном перевесе в артиллерии и авиации. Не считаясь с жертвами среди мирного населения, при практически полной информационной поддержке мировой общественности.
Ничего подобного Киев себе позволить не может. Для штурма горловской, донецкой или луганской агломераций у него явно недостаточно сил. А попытки обойти и окружить их с высокой степенью вероятности завершатся новыми котлами. При этом нужно сделать все очень быстро, чтобы не успела вмешаться Россия и чтобы прорыв не был купирован переброшенными подкреплениями.
Таким образом, у Порошенко, если он настроен повоевать, просто нет другого варианта, как ударить с рубежа Гранитное — Широкино (сейчас там развернуты в боевые порядки 128-й горно-штурмовая и 79-й десантно-штурмовая бригады) в район населённых пунктов Коньково и Холодное к российской границе. Гипотетически, с учетом перевеса в живой силе и технике, это можно осуществить в течение суток.
Впрочем, даже в случае успеха такая операция не имела бы особого военного значения и не изменила бы существенно ситуацию. Если учесть, что Новоазовский район граничит с Россией, то никакого котла по определению не получится. При этом и занятый перешеек едва ли удастся долго удерживать в чистом поле – создать укрепленные рубежи обороны украинские боевики просто не успеют.
Однако отсутствие военного значения не исключает большой пропагандистской и политической роли такой операции. Хотя рейд к российской границе, который будет стоить больших потерь и скоро закончится разгромом и отступлением, а то и новым котлом, будет сложно представить как «перемогу», но он даст основание Порошенко еще раз сказать: «Это война, господин Путин» даже в том случае, если Россия и не будет непосредственно втянута в боевые действия.
Вполне возможно, что какое-то подразделение ВС ДНР будет вынуждено отступить на территорию РФ. Или, например, раненые будут вывезены из Новоазовска в российские госпиталя. Словом, боевые действия в непосредственной близости от границ нашей страны в любом случае дадут предлоги для обвинения Москвы во «вмешательстве». То есть речь может идти о повторении керченской провокации, только сухопутной и в значительно большем масштабе. И, разумеется, с жертвами, с рядом гробов под «жовтно- блакитными прапорами» и клятвами отомстить.
При таком раскладе можно и военное положение продлить, и «обосновать» гонения на «московских попов».
Сегодня на некоторых донецких и луганских ресурсах появилась информация, что, скорее всего, наступления ВСУ в ближайшее время не последует, поскольку разведка ДНР разоблачила подготовку провокации с отравляющими веществами, которую киевские спецслужбы совместно с британскими специалистами готовили в Мариуполе. Это планировалось, примерно как в Сирии, выдать за теракт, «совершенный сепаратистами по указанию Кремля», и использовать как «основание» для наступления.
Однако, как мы видим на примере Сирии, используя абсолютное доминирование в мировом медиапространстве, Запад вполне может себе позволить довести до конца даже заранее разоблаченные провокации. Кроме того, «химическую атаку» можно легко заменить «обстрелом населенного пункта» (ВСУ накопили значительный опыт таких «мероприятий»). Едва ли «обоснование» нападения на ДНР могло бы быть большой проблемой.
Реальные причины для отказа от наступления в Приазовье могут быть иными. Во-первых это опасение, что ситуация выйдет из-под контроля, и операция перестанет быть «локальной». Напомним, что еще летом Владимир Путин вполне однозначно заявил, что новая масштабная военная авантюра Киева неизбежно приведет к прекращению украинской государственности. И это предупреждение может быть серьезным сдерживающим фактором. Тем более что в Керченском проливе российские силовики показали свою решительность.
Во-вторых, украинские формирования могут быть просто банально не готовыми к боевым действиям. В частности, есть информация, что моральное состояние 128-й бригады удручающее. Она должна быть острием наступления, а находится на грани бунта. Вполне возможно, что именно эти вопросы обсуждались на закрытом совещании с подполковником Адамсом.
То есть при том, что ситуация в Донбассе очень напряженная и агрессивные устремления киевской хунты очевидны, все же есть надежда, что ВСУ в ближайшее время не перейдет к активным боевым действиям. И донбассцы встретят Новый год и Рождество не под минами и снарядами.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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