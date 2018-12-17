День Ракетных войск стратегического назначения Вооружённых Сил России
Ежегодно 17 декабря в России отмечается памятная дата – День ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В следующем году РВСН отметят свой 60-летний юбилей, они были образованы в 1959 году. 17 декабря 1959 года вышло постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым в структуре вооруженных сил была учреждена должность главнокомандующего ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН, а также иные органы военного управления. До 1995 года День РВСН отмечался в России 19 ноября в рамках «Дня ракетных войск и артиллерии». Сегодня это отдельная памятная дата и профессиональный праздник всех военнослужащих и гражданского персонала Минобороны, имеющих отношение к ракетным войскам стратегического назначения.
Сегодня Ракетные войска стратегического назначения – это отдельный род войск Вооруженных сил Российской Федерации, основной компонент наших стратегических ядерных сил (СЯС). РВСН являются войсками постоянной боевой готовности, несущими непрерывное дежурство и готовыми к выполнению поставленных боевых задач в любой момент времени по приказу президента РФ – верховного главнокомандующего ВС России. Каждые сутки на боевых постах в составе дежурных сил находится порядка шести тысяч военнослужащих. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии против нашей страны и поражения в составе СЯС или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов противника, расположенных на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военно-экономического и военного потенциала противника. В настоящее время в составе РВСН сосредоточено до двух третьих ядерных носителей СЯС России.
59 лет Ракетным войскам стратегического назначения
История этого рода войск берет свое начало после завершения Второй мировой войны и неразрывно связана с совершенствованием ракетной техники. Первая ракетная часть в Советской Армии – бригада особого назначения резерва Верховного главного командования (РВГК) – была образована в июле 1946 года. Бригада была сформирована на базе 92-го гвардейского Гомельского минометного полка. Зарождение РВСН неразрывно связано с развитием отечественного и мирового ракетостроения и развитием ракетного оружия, а затем и ракетно-ядерных комплексов, а также совершенствованием возможностей его применения в боевых условиях. Материальной основой для создания РВСН стало развертывание в Советском Союзе новой отрасли оборонной промышленности – ракетостроения.
В 1946-1959 годах в нашей стране активно создавалось и проектировалось новое ракетно-ядерное оружие, а также первые образцы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), шел процесс формирования ракетных частей, способных решать оперативные задачи во фронтовых и стратегических наступательных операциях на всех прилегающих театрах военных действий. На момент создания РВСН в декабре 1959 года в составе ВС СССР было одно соединение, вооруженное МБР (ракеты Р-7 и Р-7А), а также 7 инженерных бригад и более 40 инженерных полков ракет средней дальности (РСД), вооруженных ракетами Р-5 и Р-12 с дальностью 1200 и 2000 км соответственно. Около половины из этих полков входило в состав дальней авиации ВВС.
В 1959-1965 годах шло активное развертывание и постановка на боевое дежурство ракетных частей и соединений, оснащенных МБР и РСД. Данные части были способны решать любые стратегические задачи в различных военно-географических районах и на любом возможном театре военных действий. Процесс непрерывного наращивания количественных и качественных характеристик отечественных ракетных комплексов, принимаемых на вооружение, содействовал установлению ядерного паритета между двумя сверхдержавами – США и СССР уже к началу 1970-х годов. Вместе с тем рост боевых возможностей каждой из сторон не был остановлен – на вооружение принимались все более мощные и совершенные баллистические ракеты, а на смену традиционным моноблочным головным частям ракет пришли разделяющиеся, причем достаточно быстро такие разделяющиеся головные части баллистических ракет получили системы индивидуального наведения на цель.
К середине 1980-х годов в стране началось серийное производство мобильных МБР «Тополь», разработка и производство которых стало серьезным шагом в обеспечении скрытности и неуязвимости стратегических сил. Массовое развертывание подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь» в составе группировки РК РВСН позволило решить проблему ее живучести в условиях возможного ядерного удара противника. К основным преимуществам комплекса специалисты относили высокую мобильность, степень маскировки, возможность запуска ракет с заранее подготовленных точек маршрута и за счет этого большую живучесть.
Достигнутый баланс ядерных сил, количественного и качественного состава носителей ядерного оружия и боезарядов, а позднее и изменения военно-политической обстановки в конце 1980-х – начале 1990-х годов позволили по-новому осмыслить и оценить бесперспективность гонки вооружений и заключить СССР, а позднее и России ряд договоров с США по обоюдному сокращению стратегических ядерных вооружений. Первый такой договор был подписан еще в 1972 году. В 1987 году между Советским Союзом и США был подписан договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, в рамках исполнения данного договора были уничтожены РСД и пусковые установки к ним, в том числе 72 ракеты РСД-10 «Пионер».
Сегодня в боевом составе РВСН России находится три управления ракетных армий с частями и подразделениями непосредственного подчинения, 12 ракетных дивизий (в том числе 8 мобильного базирования и 4 стационарного). На их вооружении в совокупности находится около 400 пусковых установок с ракетами мобильного и стационарного базирования. Всего на вооружении ракетных дивизий РВСН находится шесть типов ракетных комплексов. Основу группировки российских ракет стационарного базирования составляют ракеты «тяжелого» (РС-20В «Воевода») и «легкого» (РС-18А «Стилет», РС-12М2 «Тополь-М») классов. В составе группировки мобильного базирования находятся ПГРК «Тополь» с ракетами РС-12М, «Тополь-М» с ракетой РС-12М2 моноблочного оснащения и наиболее современный ПГРК «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой РС-12М2Р, оснащенной разделяющейся головной частью в мобильном и стационарном вариантах базирования. Доля новых ракетных комплексов в составе группировки РВСН постоянно повышается. Планируется, что к 2022 году в составе Ракетных войск стратегического назначения будет находиться 100 процентов новых ракетных комплексов.
Так в 2018 году на боевое дежурство в Йошкар-Олинском соединении РВСН был поставлен очередной ракетный полк, оснащенный РК «Ярс» мобильного базирования. Помимо этого в текущем году были закончены мероприятия по постановке на боевое дежурство ракетного полка Козельского соединения, которое вооружено РК «Ярс» стационарного базирования. За последние несколько лет закупка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки МБР как подвижного, так и шахтного вариантов базирования. Выполнение запланированных мероприятий на 2018 год по перевооружению воинских частей и соединений РВСН России позволило повысить до 70 процентов долю современных образцов ракетного вооружения, а также придать имеющейся группировке новые возможности по решению важнейших задач ядерного сдерживания.
В течение 2018 года РВСН провели 50 командно-штабных и тактических учений (тренировок) и более 30 специальных учений по видам всестороннего обеспечения, более 200 тактических занятий и 300 тактико-строевых занятий с ракетными полками (дивизионами). С воинскими частями и подразделениями обеспечения было осуществлено 100 полевых выходов, а также совершено более 100 выходов ракетных полков на маршруты боевого патрулирования (боевые позиции), в том числе и внезапные выходы, сообщает официальный сайт Минобороны РФ.
За свою историю РВСН никогда не применялись, как военная сила, однако совместно с другими компонентами отечественных СЯС они зримо присутствовали при решении большого количества проблемных вопросов военно-политического характера. С момента образования РВСН у нас в стране было проведено более 5 тысяч пусков ракет, в том числе порядка 500 учебно-боевых в ходе оперативной и боевой подготовки войск. Со дня своего образования военную службу в РВСН прошли более 12 миллионов человек. Среди них было шесть дважды Героев Советского Союза, 101 Герой Советского Союза, два полных кавалера ордена Славы и шесть героев Российской Федерации.
РВСН достаточно молодой род войск во всех отношениях. В XXI веке наблюдается устойчивая тенденция к омоложению командных кадров РВСН. По данным на 2013 год средний возраст офицерского состава, который проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения, составлял менее 33 лет, при этом 48 процентов офицеров – в возрасте до 30 лет. Еще одной особенностью данного рода войск является его укомплектованность офицерским составом практически на 100 процентов. Имеющиеся количественные и, что еще более важно, качественные характеристики офицеров РВСН позволяют им успешно решать важные задачи по поддержанию боевой готовности вверенных частей и соединений.
Сегодня профессиональные кадры для РВСН России готовят в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, которая расположена в Подмосковье в городе Балашиха. Именно здесь осуществляется подготовка офицеров РВСН с высшим образованием, также здесь готовят специалистов для 12-го Главного управления Минобороны РФ и управлений Генштаба ВС РФ. В 2018 года данная академия и ее филиал, расположенный в Серпухове, планировали принять на учебу порядка 1000 человек. Также в 2018 году на учебу в академию было принято 10 девушек, конкурс составлял 8 человек на одно место. Девушки будут проходить обучение по специальности: «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», срок обучения – 5 лет на базе среднего общего или среднего профессионального образования.
17 декабря «Военное обозрение» поздравляет действующих и бывших военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения с профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников
Сегодня Ракетные войска стратегического назначения – это отдельный род войск Вооруженных сил Российской Федерации, основной компонент наших стратегических ядерных сил (СЯС). РВСН являются войсками постоянной боевой готовности, несущими непрерывное дежурство и готовыми к выполнению поставленных боевых задач в любой момент времени по приказу президента РФ – верховного главнокомандующего ВС России. Каждые сутки на боевых постах в составе дежурных сил находится порядка шести тысяч военнослужащих. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии против нашей страны и поражения в составе СЯС или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов противника, расположенных на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военно-экономического и военного потенциала противника. В настоящее время в составе РВСН сосредоточено до двух третьих ядерных носителей СЯС России.
59 лет Ракетным войскам стратегического назначения
История этого рода войск берет свое начало после завершения Второй мировой войны и неразрывно связана с совершенствованием ракетной техники. Первая ракетная часть в Советской Армии – бригада особого назначения резерва Верховного главного командования (РВГК) – была образована в июле 1946 года. Бригада была сформирована на базе 92-го гвардейского Гомельского минометного полка. Зарождение РВСН неразрывно связано с развитием отечественного и мирового ракетостроения и развитием ракетного оружия, а затем и ракетно-ядерных комплексов, а также совершенствованием возможностей его применения в боевых условиях. Материальной основой для создания РВСН стало развертывание в Советском Союзе новой отрасли оборонной промышленности – ракетостроения.
В 1946-1959 годах в нашей стране активно создавалось и проектировалось новое ракетно-ядерное оружие, а также первые образцы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), шел процесс формирования ракетных частей, способных решать оперативные задачи во фронтовых и стратегических наступательных операциях на всех прилегающих театрах военных действий. На момент создания РВСН в декабре 1959 года в составе ВС СССР было одно соединение, вооруженное МБР (ракеты Р-7 и Р-7А), а также 7 инженерных бригад и более 40 инженерных полков ракет средней дальности (РСД), вооруженных ракетами Р-5 и Р-12 с дальностью 1200 и 2000 км соответственно. Около половины из этих полков входило в состав дальней авиации ВВС.
В 1959-1965 годах шло активное развертывание и постановка на боевое дежурство ракетных частей и соединений, оснащенных МБР и РСД. Данные части были способны решать любые стратегические задачи в различных военно-географических районах и на любом возможном театре военных действий. Процесс непрерывного наращивания количественных и качественных характеристик отечественных ракетных комплексов, принимаемых на вооружение, содействовал установлению ядерного паритета между двумя сверхдержавами – США и СССР уже к началу 1970-х годов. Вместе с тем рост боевых возможностей каждой из сторон не был остановлен – на вооружение принимались все более мощные и совершенные баллистические ракеты, а на смену традиционным моноблочным головным частям ракет пришли разделяющиеся, причем достаточно быстро такие разделяющиеся головные части баллистических ракет получили системы индивидуального наведения на цель.
К середине 1980-х годов в стране началось серийное производство мобильных МБР «Тополь», разработка и производство которых стало серьезным шагом в обеспечении скрытности и неуязвимости стратегических сил. Массовое развертывание подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь» в составе группировки РК РВСН позволило решить проблему ее живучести в условиях возможного ядерного удара противника. К основным преимуществам комплекса специалисты относили высокую мобильность, степень маскировки, возможность запуска ракет с заранее подготовленных точек маршрута и за счет этого большую живучесть.
Достигнутый баланс ядерных сил, количественного и качественного состава носителей ядерного оружия и боезарядов, а позднее и изменения военно-политической обстановки в конце 1980-х – начале 1990-х годов позволили по-новому осмыслить и оценить бесперспективность гонки вооружений и заключить СССР, а позднее и России ряд договоров с США по обоюдному сокращению стратегических ядерных вооружений. Первый такой договор был подписан еще в 1972 году. В 1987 году между Советским Союзом и США был подписан договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, в рамках исполнения данного договора были уничтожены РСД и пусковые установки к ним, в том числе 72 ракеты РСД-10 «Пионер».
Сегодня в боевом составе РВСН России находится три управления ракетных армий с частями и подразделениями непосредственного подчинения, 12 ракетных дивизий (в том числе 8 мобильного базирования и 4 стационарного). На их вооружении в совокупности находится около 400 пусковых установок с ракетами мобильного и стационарного базирования. Всего на вооружении ракетных дивизий РВСН находится шесть типов ракетных комплексов. Основу группировки российских ракет стационарного базирования составляют ракеты «тяжелого» (РС-20В «Воевода») и «легкого» (РС-18А «Стилет», РС-12М2 «Тополь-М») классов. В составе группировки мобильного базирования находятся ПГРК «Тополь» с ракетами РС-12М, «Тополь-М» с ракетой РС-12М2 моноблочного оснащения и наиболее современный ПГРК «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой РС-12М2Р, оснащенной разделяющейся головной частью в мобильном и стационарном вариантах базирования. Доля новых ракетных комплексов в составе группировки РВСН постоянно повышается. Планируется, что к 2022 году в составе Ракетных войск стратегического назначения будет находиться 100 процентов новых ракетных комплексов.
Маскировка подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения «Тополь-М»
Так в 2018 году на боевое дежурство в Йошкар-Олинском соединении РВСН был поставлен очередной ракетный полк, оснащенный РК «Ярс» мобильного базирования. Помимо этого в текущем году были закончены мероприятия по постановке на боевое дежурство ракетного полка Козельского соединения, которое вооружено РК «Ярс» стационарного базирования. За последние несколько лет закупка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки МБР как подвижного, так и шахтного вариантов базирования. Выполнение запланированных мероприятий на 2018 год по перевооружению воинских частей и соединений РВСН России позволило повысить до 70 процентов долю современных образцов ракетного вооружения, а также придать имеющейся группировке новые возможности по решению важнейших задач ядерного сдерживания.
В течение 2018 года РВСН провели 50 командно-штабных и тактических учений (тренировок) и более 30 специальных учений по видам всестороннего обеспечения, более 200 тактических занятий и 300 тактико-строевых занятий с ракетными полками (дивизионами). С воинскими частями и подразделениями обеспечения было осуществлено 100 полевых выходов, а также совершено более 100 выходов ракетных полков на маршруты боевого патрулирования (боевые позиции), в том числе и внезапные выходы, сообщает официальный сайт Минобороны РФ.
За свою историю РВСН никогда не применялись, как военная сила, однако совместно с другими компонентами отечественных СЯС они зримо присутствовали при решении большого количества проблемных вопросов военно-политического характера. С момента образования РВСН у нас в стране было проведено более 5 тысяч пусков ракет, в том числе порядка 500 учебно-боевых в ходе оперативной и боевой подготовки войск. Со дня своего образования военную службу в РВСН прошли более 12 миллионов человек. Среди них было шесть дважды Героев Советского Союза, 101 Герой Советского Союза, два полных кавалера ордена Славы и шесть героев Российской Федерации.
РВСН достаточно молодой род войск во всех отношениях. В XXI веке наблюдается устойчивая тенденция к омоложению командных кадров РВСН. По данным на 2013 год средний возраст офицерского состава, который проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения, составлял менее 33 лет, при этом 48 процентов офицеров – в возрасте до 30 лет. Еще одной особенностью данного рода войск является его укомплектованность офицерским составом практически на 100 процентов. Имеющиеся количественные и, что еще более важно, качественные характеристики офицеров РВСН позволяют им успешно решать важные задачи по поддержанию боевой готовности вверенных частей и соединений.
Сегодня профессиональные кадры для РВСН России готовят в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, которая расположена в Подмосковье в городе Балашиха. Именно здесь осуществляется подготовка офицеров РВСН с высшим образованием, также здесь готовят специалистов для 12-го Главного управления Минобороны РФ и управлений Генштаба ВС РФ. В 2018 года данная академия и ее филиал, расположенный в Серпухове, планировали принять на учебу порядка 1000 человек. Также в 2018 году на учебу в академию было принято 10 девушек, конкурс составлял 8 человек на одно место. Девушки будут проходить обучение по специальности: «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», срок обучения – 5 лет на базе среднего общего или среднего профессионального образования.
17 декабря «Военное обозрение» поздравляет действующих и бывших военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения с профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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