Белоруссия в составе России? Только шестью областями?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько весьма громких заявлений. В частности, он сказал, что некие силы в России добиваются вступления белорусских областей в состав России. Он даже использовал мудреное словечко «инкорпорировать», желая, видимо, подчеркнуть особенную зловредность таких намеков.
В России эти заявления вызвали дружный всплеск улюлюканья со стороны разного рода экспертов и аналитиков. Однако мы не станем им уподобляться: в конце концов, игнорировать слова, сказанные на таком уровне, просто глупо. Равно как глупо и обвинять Лукашенко в том, что он что-то там не так понял или воспринял. Поэтому давайте попробуем проанализировать его спич спокойно, без предубеждений и обвинений в «политической проституции», на которые так горазды некоторые патриотические комментаторы.
Итак, что могут означать слова Лукашенко?
Прежде всего давайте ответим себе на вопрос: на каком уровне обсуждений ему, президенту независимого союзного нам государства, могут поступать подобные предложения и намеки? С учетом того, что даже прямые переговоры с министрами являются не совсем его уровнем (хотя, надо признать, товарищ он не гордый и может напрямую и с министром поговорить), речь может идти только об очень ограниченном круге лиц, имеющих прямое отношение к принятию решений. Это сам Путин и некоторые его помощники. Кстати, в сложившейся бюрократической иерархии должность помощника президента является чрезвычайно высокой, где-то на уровне председателя правительства. В отличие, например, от советника президента, который ни за что не отвечает и никем всерьез вообще не воспринимается. Добавим сюда и Дмитрия Медведева – не особенно авторитетного, но полномочного представителя кремлевской команды. На всякий случай упомянем вице-премьеров правительства и глав силовых ведомств.
Это, пожалуй, и есть максимально широкий круг лиц, которые могут себе позволить делать подобные намеки главе другого государства. К этому следует добавить вот ещё что: далеко не все, кто имеет такую возможность, рискнут взять на себя подобную инициативу. Все-таки, что бы мы ни говорили про безответственность нашей власти, субординация в ближайшем окружении Путина все-таки есть, и никто не хочет вместо теплого места в Кремле получить должность посла на Украине. Поэтому очевидно, что, кроме возможности, подобные намеки должны быть подкреплены ещё и неким «соизволением». То есть давайте примем мысль, что без ведома Путина такие инициативы реализовываться просто не могут. И люди, делающие Лукашенко всякие непристойные намеки, действуют не просто так, по личной инициативе, а в рамках какой-то концепции, утвержденной на самом высоком уровне.
А вот это уже интересно. То есть получается, что Москва взяла курс на реальное собирание русских земель? И пусть медленно, аккуратно, но подвижки в данном отношении все-таки будут?
Это ли не самая фантастическая новость последних лет?! Это ли не самое радостное событие со времен возвращения Крыма?!
Относительно того, получится ли у Кремля мирно, без крови, на основе внутренней воли самих же белорусских элит, присоединить Белоруссию, пока рано говорить что-то однозначное. Однако нужно понимать, что положение у Лукашенко не сказать чтобы очень выигрышное. Понятно, что разрывать отношения с Москвой ему нельзя, потому что тогда его сожрут вместе с Лукашенко-младшим. Причем прямо в Минске. И будучи поставлен перед достаточно жестким выбором, он, скорее всего, предпочтет найти некий компромисс, который устроит и Москву, и его лично.
Повод для такого компромисса Москва ему мудро подкинула. Вероятнее всего, разговор о вхождении в состав РФ шестью областями есть не что иное, как преднамеренно созданное поле для маневра. Сейчас у президента Белоруссии есть повод стукнуть кулаком по столу и сказать: «Не бывать этому! Мы войдем в состав России только как единый субъект!»
И все останутся довольны. Кроме, разумеется, наших европейских и заокеанских «партнеров»…
На фоне таких приобретений даже возможные уступки по территориальному спору с Японией покажутся вполне допустимой мелочью. Да что там – за такие геополитические приобретения Путину (как и Лукашенко) простится вообще все. Даже Медведева можно будет потерпеть еще пару лет, как ни ужасно это прозвучит…
Разумеется, не стоит забывать про «овраги» и заранее делить шкуру неубитого пока медведя. Это ведь только сказка быстро сказывается, а дело, действительно, движется туго, со скрипом. Да и наши иностранные доброжелатели, конечно же, приложат максимум усилий к тому, чтобы этому громадью планов не суждено было сбыться.
Однако все-таки очень отрадно осознавать, что некоторые шаги в правильном направлении Кремлем все-таки делаются.
Теперь бы дождаться их на внутреннем фронте. А то, не успев собраться, рискуем развалиться снова. И об этом тоже ни в коем случае не следует забывать…
В России эти заявления вызвали дружный всплеск улюлюканья со стороны разного рода экспертов и аналитиков. Однако мы не станем им уподобляться: в конце концов, игнорировать слова, сказанные на таком уровне, просто глупо. Равно как глупо и обвинять Лукашенко в том, что он что-то там не так понял или воспринял. Поэтому давайте попробуем проанализировать его спич спокойно, без предубеждений и обвинений в «политической проституции», на которые так горазды некоторые патриотические комментаторы.
Итак, что могут означать слова Лукашенко?
Прежде всего давайте ответим себе на вопрос: на каком уровне обсуждений ему, президенту независимого союзного нам государства, могут поступать подобные предложения и намеки? С учетом того, что даже прямые переговоры с министрами являются не совсем его уровнем (хотя, надо признать, товарищ он не гордый и может напрямую и с министром поговорить), речь может идти только об очень ограниченном круге лиц, имеющих прямое отношение к принятию решений. Это сам Путин и некоторые его помощники. Кстати, в сложившейся бюрократической иерархии должность помощника президента является чрезвычайно высокой, где-то на уровне председателя правительства. В отличие, например, от советника президента, который ни за что не отвечает и никем всерьез вообще не воспринимается. Добавим сюда и Дмитрия Медведева – не особенно авторитетного, но полномочного представителя кремлевской команды. На всякий случай упомянем вице-премьеров правительства и глав силовых ведомств.
Это, пожалуй, и есть максимально широкий круг лиц, которые могут себе позволить делать подобные намеки главе другого государства. К этому следует добавить вот ещё что: далеко не все, кто имеет такую возможность, рискнут взять на себя подобную инициативу. Все-таки, что бы мы ни говорили про безответственность нашей власти, субординация в ближайшем окружении Путина все-таки есть, и никто не хочет вместо теплого места в Кремле получить должность посла на Украине. Поэтому очевидно, что, кроме возможности, подобные намеки должны быть подкреплены ещё и неким «соизволением». То есть давайте примем мысль, что без ведома Путина такие инициативы реализовываться просто не могут. И люди, делающие Лукашенко всякие непристойные намеки, действуют не просто так, по личной инициативе, а в рамках какой-то концепции, утвержденной на самом высоком уровне.
А вот это уже интересно. То есть получается, что Москва взяла курс на реальное собирание русских земель? И пусть медленно, аккуратно, но подвижки в данном отношении все-таки будут?
Это ли не самая фантастическая новость последних лет?! Это ли не самое радостное событие со времен возвращения Крыма?!
Относительно того, получится ли у Кремля мирно, без крови, на основе внутренней воли самих же белорусских элит, присоединить Белоруссию, пока рано говорить что-то однозначное. Однако нужно понимать, что положение у Лукашенко не сказать чтобы очень выигрышное. Понятно, что разрывать отношения с Москвой ему нельзя, потому что тогда его сожрут вместе с Лукашенко-младшим. Причем прямо в Минске. И будучи поставлен перед достаточно жестким выбором, он, скорее всего, предпочтет найти некий компромисс, который устроит и Москву, и его лично.
Повод для такого компромисса Москва ему мудро подкинула. Вероятнее всего, разговор о вхождении в состав РФ шестью областями есть не что иное, как преднамеренно созданное поле для маневра. Сейчас у президента Белоруссии есть повод стукнуть кулаком по столу и сказать: «Не бывать этому! Мы войдем в состав России только как единый субъект!»
И все останутся довольны. Кроме, разумеется, наших европейских и заокеанских «партнеров»…
На фоне таких приобретений даже возможные уступки по территориальному спору с Японией покажутся вполне допустимой мелочью. Да что там – за такие геополитические приобретения Путину (как и Лукашенко) простится вообще все. Даже Медведева можно будет потерпеть еще пару лет, как ни ужасно это прозвучит…
Разумеется, не стоит забывать про «овраги» и заранее делить шкуру неубитого пока медведя. Это ведь только сказка быстро сказывается, а дело, действительно, движется туго, со скрипом. Да и наши иностранные доброжелатели, конечно же, приложат максимум усилий к тому, чтобы этому громадью планов не суждено было сбыться.
Однако все-таки очень отрадно осознавать, что некоторые шаги в правильном направлении Кремлем все-таки делаются.
Теперь бы дождаться их на внутреннем фронте. А то, не успев собраться, рискуем развалиться снова. И об этом тоже ни в коем случае не следует забывать…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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