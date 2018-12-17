Порошенко рассказал об условии отмены военного положения

Если не начнётся широкомасштабная агрессия, вторжение Вооружённых сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии соприкосновения (на Донбассе) и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет.

Украинский президент объявил о сроках действия военного положения, конкретизировав вопросы его возможного продления. По словам Петра Порошенко военное положение в южных и восточных регионах Украины продлеваться не будет при соблюдении «важного условия». Таким условием Порошенко назвал «вопрос возможной российской агрессии».Пётр Порошенко:При этом Порошенко добавил, что сразу же после отмены действия военного положения на Украине начнётся подготовка к выборному процессу.Напомним, что выборы президента страны пройдут 31 марта будущего года. Президентский рейтинг Порошенко на данный момент составляет около 11% (несколько вырос именно после введения военного положения). При этом рейтинг лидера опросов, Юлии Тимошенко, на данный момент близок к 25%.Заявление Порошенко о «возможности полномасштабной российской агрессии Вооружённых сил» высмеяли на самой Украине, отметив, что, по словам президента Украины, полномасштабная агрессия состоялась ещё в 2014 году, и все эти годы украинские войска «защищают Европу, сдерживая российскую армию».