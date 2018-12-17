Пустота – друг российской молодёжи?

В очередном выпуске программы «БесогонТВ» с достаточно экстравагантным названием «Ребята, а вы не А.У.Е. ли?» Никита Михалков пытается найти причинно-следственные связи в том, что сегодня происходит с российской молодёжью.Одна часть молодого поколения знает, ради чего живёт, и принимает активное участие в работе всероссийских молодёжных образовательных форумов «Селигер», «Таврида», образовательного центра «Сириус», в проектах в сфере гражданского и патриотического воспитания, профориентационной работы, международного молодёжного сотрудничества. Другая его часть нравственно пуста и равнодушна ко всему, что происходит вокруг. Такая молодёжь не может найти себя в обществе и выплёскивает свои обиды, прибегая к кровавым силовым методам. Так поступил студент керченского колледжа Владислав Росляков, убивший 20 и ранивший 50 человек, 17-летний подросток Михаил Жлобицкий, совершивший подрыв в здании архангельского ФСБ.Почему молодёжь готова часами с открытым ртом слушать зомбирующие выступления Тони Роббинса? Почему некоторые молодые люди убеждены в том, что сегодня не нужно читать книг, не нужно учиться, не нужно воспринимать события в жизни, не оценивать историю, традиции?В фильме рассказывается, почему в российском обществе участились случаи проявления подростковой жестокости. Также представлено мнение Никиты Михалкова о субкультурах безжалостности и насилия.Ролик, который даёт возможность ответить на эти и другие вопросы: