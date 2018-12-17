В сети появились фото упавшего Су-27 ВВС Украины
В социальных сетях опубликованы определённые подробности катастрофы истребителя Су-27 ВВС Украины. На странице Фейсбук появились снимки Су-27, который упал на заснеженное поле. Напомним, что катастрофа украинского истребителя произошла в минувшую субботу 15 декабря. Пилот погиб.
Самолёт принадлежал 831-й гвардейской тактической бригаде военно-воздушных сил Украины, которая базируется в Миргороде (Полтавская область). По крайней мере, так заявлено в посте. Между тем, пользователи говорят о том, что Су-27 принадлежал другому авиационному формированию ВВС Украины, а именно – 39-й бригаде ВВС ВСУ.
Эта бригада базируется в Озёрном, неподалёку от аэродрома которого и упал самолёт. Посёлок Озёрное располагается в Житомирской области Украины.
Одной из версий, связанной с причиной катастрофы, является версия об отказе бортовых систем самолёта. В частности, говорится о том, что лётчик перестал получать точные данные о высоте, на которой осуществлялся полёт.
Из опубликованных фото понятно, что истребитель Су-27 буквально скользил по полю. Как видно, полного разрушения боевой машины не было. Таким образом, можно говорить о том, что пилот предпринимал усилия по спасению машины. Официальных сводок о характере полёта и последних его секундах от командования ВВС ВСУ на данный момент не представлено.
Самолёт принадлежал 831-й гвардейской тактической бригаде военно-воздушных сил Украины, которая базируется в Миргороде (Полтавская область). По крайней мере, так заявлено в посте. Между тем, пользователи говорят о том, что Су-27 принадлежал другому авиационному формированию ВВС Украины, а именно – 39-й бригаде ВВС ВСУ.
Эта бригада базируется в Озёрном, неподалёку от аэродрома которого и упал самолёт. Посёлок Озёрное располагается в Житомирской области Украины.
Одной из версий, связанной с причиной катастрофы, является версия об отказе бортовых систем самолёта. В частности, говорится о том, что лётчик перестал получать точные данные о высоте, на которой осуществлялся полёт.
Из опубликованных фото понятно, что истребитель Су-27 буквально скользил по полю. Как видно, полного разрушения боевой машины не было. Таким образом, можно говорить о том, что пилот предпринимал усилия по спасению машины. Официальных сводок о характере полёта и последних его секундах от командования ВВС ВСУ на данный момент не представлено.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/Scramblemagazine
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter