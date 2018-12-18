Как «Длинный прыжок» Гитлера потерпел фиаско
После сокрушительного поражения немецких войск под Сталинградом и Курском от Красной Армии ситуация в войне изменилась коренным образом. Гитлер понимал, что оказался на грани поражения.
Однако успех операции «Дуб» по освобождению итальянского диктатора Бенито Муссолини, которая была проведена лучшим немецким диверсантом Третьего рейха Отто Скорцени 12 сентября того же года, реанимировал не только угасающий боевой дух немецкой армии, но и дал надежду "фюреру". Он по-настоящему поверил, что подобная дерзкая спецоперация поможет ему одержать победу во Второй мировой войне.
Именно Скорцени, всеобщему немецкому любимцу, Гитлер даст задание, от выполнения или невыполнения которого будет зависеть дальнейшее развитие мировой истории. В ходе спецоперации под названием «Длинный прыжок» немецкий диверсант в Тегеране должен был убить лидеров «большой тройки»: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Для Гитлера и для всей Германии это был последний шанс переломить ход войны с минимальными потерями. По крайней мере, в самой Германии ситуация воспринималась именно так.
Был ли «Длинный прыжок» всего лишь дипломатической уловкой? Действительно ли немцы планировали показывать Сталина в клетке, а Рузвельта скормить акулам? Возможно ли, чтоб немецкую спецоперацию государственной важности сорвали велосипедисты? Как и почему "Длинный прыжок" Гитлера потерпел фиаско.
Ответы на эти и другие вопросы - в выпуске программы "НЕФАКТ" на телеканале "Звезда":
Однако успех операции «Дуб» по освобождению итальянского диктатора Бенито Муссолини, которая была проведена лучшим немецким диверсантом Третьего рейха Отто Скорцени 12 сентября того же года, реанимировал не только угасающий боевой дух немецкой армии, но и дал надежду "фюреру". Он по-настоящему поверил, что подобная дерзкая спецоперация поможет ему одержать победу во Второй мировой войне.
Именно Скорцени, всеобщему немецкому любимцу, Гитлер даст задание, от выполнения или невыполнения которого будет зависеть дальнейшее развитие мировой истории. В ходе спецоперации под названием «Длинный прыжок» немецкий диверсант в Тегеране должен был убить лидеров «большой тройки»: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Для Гитлера и для всей Германии это был последний шанс переломить ход войны с минимальными потерями. По крайней мере, в самой Германии ситуация воспринималась именно так.
Был ли «Длинный прыжок» всего лишь дипломатической уловкой? Действительно ли немцы планировали показывать Сталина в клетке, а Рузвельта скормить акулам? Возможно ли, чтоб немецкую спецоперацию государственной важности сорвали велосипедисты? Как и почему "Длинный прыжок" Гитлера потерпел фиаско.
Ответы на эти и другие вопросы - в выпуске программы "НЕФАКТ" на телеканале "Звезда":
- Использованы фотографии:
- Посольство СССР, ТК "Звезда"
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