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Киев: ЕС не видит возможностей для интеграции Украины в свой рынок

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На Украине решили вспомнить о термине «евроассоциация» и о том, что с этим термином должно быть связано. Напомним, что евроассоциация подразумевала в том числе активный выход украинских товаров и услуг на рынок стран Европейского союза.

По крайней мере, именно об этом постоянно твердили в Киеве. Однако уже первые плоды евроассоциации оказались не такими вкусными, как это предъявлялось народу властями Украины.


Украинский рынок для европейский товаров открыли полностью, а вот европейцы свой рынок в том же формате открывать не спешили, и не спешат до сих пор – введены квоты, которые на самой Украине признали минимальными. Так, по ряду товаров Киев исчерпывает объёмы квот всего за два-три месяца, а остальное время для тех же товаров европейский рынок остаётся закрытым.

Киев: ЕС не видит возможностей для интеграции Украины в свой рынок


По словам советника министра иностранных дел Украины Тараса Качки, ЕС не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок. Качка отметил, что вместо реализации соглашений Брюссель предпочитает отговорки. И на сегодняшний день единственной сферой, где евроассоциация работает в полном объёме, является энергетика. Правда, здесь г-н Качка не уточняет и тонкостей работы того самого энергетического рынка. Одна из таких тонкостей связана с так называемым «реверсом» газа из Европы. На деле получается так: Украина покупает газ, который поступает из России, но зарезервирован за европейскими потребителями. Это приводит к повышению цен уже для украинских потребителей со стороны европейцев.

В недавнем отчёте украинских СМИ была озвучена реальная цена «реверсного» газа для Украины – почти 330 долларов за тысячу кубометров. Это рекордные цены за всё последнее время, и эти цены установлены для Киева его европейскими друзьями, с которым Украина так хотела экономически «ассоциироваться».
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