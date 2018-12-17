РВСН принимают меры, снижающие эффективность американской ПРО

Предпринимаемые меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО, перспективным боевым оснащением и обладающих повышенной живучестью,

Исходя из складывающейся обстановки, РВСН подготовили ряд мер, направленных на снижение эффективности американской противоракетной обороны (ПРО), рассказал газете Красная звезда командующий войсками Сергей Каракаев.По словам генерала, при планировании применения РВСН, несомненно, учитываются возможные последствия выхода США из Договора о РСМД, а также последующее размещение американских ракет средней дальности на территории Европы.сказал он.В частности, к настоящему времени завершены бросковые испытания МБР «Сармат», в ближайшее время начнутся летные испытания ракет этого типа. В 2021 году их планируется поставить на вооружение Ужурской дивизии.Кроме того, «НПО Машиностроения» приступило к серийному производству ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком. В следующем году первые образцы планируется поставить на боевое дежурство в Домбаровском соединении.Также РВСН продолжает работы по усовершенствованию траектории полета МБР, созданию новых средств поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств системы ПРО.Каракаев сообщил также, что объекты РВСН надежно защищены от угроз с воздуха и возможных диверсий за счет применения беспилотников и робототехнических комплексов.Он пояснил, что оборона позиционных районов войск от всего спектра угроз строится эшелонировано по принципам сочетания зонально-объектового прикрытия. В последнее время охрана объектов значительно усилена за счет комплексов оптико-электронной и радиолокационной разведки, а также противодиверсионных машин «Тайфун-М», которые имеют в своем составе беспилотные аппараты.Напомним, Ранее Дональд Трамп объявил о возможном выходе США из Договора о РСМД. А недавно госсекретарь Майк Помпео заявил, что у Москвы есть 2 месяца, в течение которых она должна «вернуться к выполнению» соглашения. В противном случае, американская сторона приостановит выполнение своих обязательств.