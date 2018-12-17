Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 07.12.18 – 13.12.18
На этой неделе и на время написания сводки 14-15 декабря, обстановка продолжалась оставаться спокойной. Но подготовка к провокациям, а может и к наступлению идет полным ходом. Кураторы Киева, прореагировали на информацию озвученную пресс-службой НМ ДНР о планируемых действиях ВСУ и стали более скрытно действовать, но скрыть подготовку уже поздно. В субботу 14 декабря была попытка ДРГ ВСУ пройти через линию фронта. В тот же день в Бердянск было переброшено 4 штурмовика Су-25 ВВС Украины.
Скорее всего, перенос и относительное затишье связан был со съездом священников раскольников и объявлении «Украинской автокефальной православной церкви».
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 140 раз. По двадцати двум населенном пунктам Республики противник выпустил 70 мин калибром 82 и 120 мм, из которых 39 калибром 120 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов повреждение получило одно домостроение в населенном пункте Набережное.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 28 раз. По территории Республики было выпущено более 340 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Логвиново, Веселогоровка, Калиново, Золотое-5, Голубовское, Донецкий, Желобок, Смелое, Славяносербск, и памятник Князю Игорю.
За прошедшую неделю с 7 по 13 декабря на территории Донецкой Народной Республики ранение в результате непрекращающихся артобстрелов со стороны получили три человека, из которых двое военнослужащих Республики и один гражданский мужчина . Погибло двое военнослужащих НМ ДНР. Еще один гражданин ДНР пропал без вести.
Всего же с 1 января по 13 декабря на территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 308 человек. Погибли 156 человек. С начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погибли 4723 человека.
14 декабря, в 14.40 в районе н.п. Логвиново военнослужащими НМ ЛНР был сбит очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ типа «Фантом», производивший разведку.
ДНР:
Комиссия штаба ООС, под руководством Наева, провела проверку войск на Мариупольском направлении, в ходе которой проведено заслушивание решений командующего ОТГ «Восток» генерала Мойсюка и командиров 56-й омпбр, 79-й одшбр и 128-й огшбр по выполнению предстоящих задач.
Мойсюк доложил, о готовности подразделений 128-й и 79-й бригад, находящихся в первом эшелоне, к наступлению. Танковые подразделения этих соединений рассредоточены группами до двух взводов вдоль линии соприкосновения по фронту от
Виноградного до Старонатовки. 56-я мотопехотная бригада находится в районе сосредоточения на северной окраине Мариуполя.
Для доукомплектования наступательной группировки, 12 декабря в пункт временной дислокации 79-й одшбр прибыло пополнение в количестве 220 человек. Большинство из прибывших являются резервистами, ранее проходившими сборы на полигонах Украины.
В 56-ю омпбр дополнительно переброшено 10 единиц танков Т-64 из 2-го батальона 17-й танковой бригады в Кривом Рогу. Артиллерийская группировка распределена следующим образом: - реактивная батарея 6 единиц РСЗО «Град» 79-й одшбр, замаскирована в районе н.п. Македоновка в 16 км от линии фронта; - реактивный дивизион 18 единиц РСЗО «Град» 128-й огшбр, рассредоточен в лесном массиве на севере н.п. Адреевка в 16 км от линии фронта; - реактивный дивизион 18 единиц 220-мм РСЗО «Ураган» 27-й артиллерийской бригады сосредоточен в районе н.п. Привольное в 25 км от линии фронта; - реактивный дивизион 18 единиц 300-мм РСЗО «Смерч» 15-го реактивного полка сосредоточен в лесном массиве на юге н.п. Володарское в 30 км от линии фронта. Все украинские артиллерийские подразделения обеспечены двумя боекомплектами боеприпасов, которые за три дня до этого были доставлены из н.п. Розовка с полевого артиллерийского склада ОТГ «Восток», расположенного на границе Запорожской и Донецкой областей. Тактические группы ВМС Украины катеров «Тритон» и «Мариуполь» находятся в районе Мариупольского порта в готовности к действию. 11 декабря командирам боевых кораблей поставлена боевая задача по прикрытию наземной группировки оккупационных войск Украины с моря.
Кроме этого, с началом текущей недели противником были усилены все виды разведки на Мариупольском направлении. Радиоразведка велась тремя мобильными группами 82-го разведцентра РЭР (радиоэлектронной разведки) из Одессы, из районов вблизи н.п. Сартана, Водяное и Каменка. Наши подразделения за это время уничтожили 6 беспилотных летательных аппаратов врага типа «квадрокоптер», пытавшихся вести разведку на переднем краем.
Наша разведка получила достоверные данные о прибытии на Горловкое направление железнодорожным составом большого количества ударных беспилотников, типа, «Warmate-1» и «Bayraktar TB2», который способен нести до 70 килограмм полезной нагрузки.
- из н.п. Бердянск в направлении Мариуполя выдвинулась колонна 12 единиц грузовых автомобилей, 9 единиц МТЛБ, более 150 человек личного состава 503-го батальона морской пехоты.
Наша разведка получила данные о доставке на территорию складов бывшего стекольного завода в Константиновке нескольких ящиков с общевойсковыми защитными комплектами (ОЗК). После появления на этих складах средств химической защиты, их территория была взята под охрану.
ЛНР:
Вооруженные силы Украины продолжают наращивать количество вооружения в зоне проведения так называемой Операции Объединенных Сил.
- в районе н.п. Беловодское, вскрыто 8 единиц военной техники ВСУ, в том числе 5 грузовых автомобилей с боеприпасами и топливом;
- в н.п. Попасная, на территории больничного комплекса ВСУ разместили 2 танка и 5 единиц автомобильного транспорта; - в районе Лисичанска, отмечено 5 единиц танков Т-64, 3 единицы БМП, 4 единицы РСЗО «Град», 2 единицы ЗУ-23, 4 единицы военных тягачей-тралов с танками Т-64; - в н.п. Станице Луганской, вскрыты машины понтонно-мостового парка производства Великобритании; - в районе н.п. Крымское, отмечено проведение инженерных работ по оборудованию новых позиций силами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады; - на станцию погрузки в н.п. Рубежное, отмечено прибытие очередных двух эшелонов с танками и самоходными артиллерийскими установками. Прибывшая бронетехника, после разгрузки, проследовала в направлении н.п. Луганское.
Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение Минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ. На этой неделе вне мест хранения зафиксировано: 5 единиц - противотанковых пушек «Рапира»; 7 единиц – 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка»; 12 единиц – 120-мм минометов «Молот»; 8 единиц – 120-мм минометов «Сани»; 4 единицы – 152-мм буксируемых гаубицы.; 15 единиц танков Т-64; 3 единицы – зенитно-ракетных комплекса «ОСА».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
07.12.18, пятница
04.50 - н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09.50 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, выпущено 2 гранаты СПГ-9;
11.30-11.40 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14.40-15.00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17.00-17.20 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, выпушено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17.10-17.30 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17.25 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново, выпушена 1 граната СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
17.55-18.15 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18.45-19.05 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное, применялись крупнокалиберные пулеметы;
19.15-19.35 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, применялось стрелковое оружие;
19.40-20.00 - н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20.00-20.40 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, произведено 10 выстрелов БМП-1, выпущено 2 гранаты СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20.40-21.00 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21.00 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
21.10-21.30 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40-22:00 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00-22:20 - н.п. Водяное – н.п. Ленинское, произведено 7 выстрелов БМП-1, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, а ЛНР не обстреливали.
08.12.18, суббота
12:15 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:55 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:45 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущено 2 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 5 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:15 - н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 3 мины калибром 82 мм, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:35 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:40 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 8 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:15 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 30 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:20 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
18:45 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55 - н.п. Тарамчук - н.п. Еленовка: выпущено 29 гранат АГС и 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30 - н.п. Невельское - н.п. Лозовое: произведено 12 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:45 - н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 4 мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:25 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: произведено 40 выстрелов ЗУ-23;
20:35 - 82 мм (5) – с направления Крымское – в направлении Смелое;
21:25 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 4 мины калибром 120 мм; 21:40 - 82 мм (17) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
22:20 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 4 мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:50 - 82 мм (3) – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 22:55 - 120 мм (5) – с направления Крымское – в направлении Смелое; 23:10 - 122 мм (12) – с направления Крымское – в направлении Желобок.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 5 раз.
09.12.18, воскресенье
00:00 - 82 мм (3) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
07.30-8.00 - н.п. Пески - Вольво-Центр, произведено 40 выстрелов БМП-2, 50 выстрелов ЗУ-23, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
09.50-10.10 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, использовалось стрелковое оружие;
11.25 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, используется крупнокалиберное и стрелковое оружие; 12:25 - 82 мм (16) – с направления Новотошковское – в направлении Голубовский; 13:15 - 120 мм (15), 82 мм (3) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
13.50-14.10 – н.п. Павлополь - н.п. Октябрь, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
16.00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 7 мин калибром 82 мм, произведено 12 выстрелов БМП-1;
16.05 – н.п. Пески - н.п. Жабичево, выпущено 4 мины калибром 82 мм;
17.00-17.25 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, произведено 2 выстрела РПГ, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
18.00-18.20 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
18.05-18.25 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, произведено 2 выстрела РПГ, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
18.40 – н.п. Гнутово - н.п. Октябрь, выпущено 29 гранат АГС, используется крупнокалиберное оружие;
18.55-19.15 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, произведено 2 выстрела СПГ-9, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
19.00-19.20 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
19.20-19.40 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина), выпущено 29 гранат АГС, использовалось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
19.30-19.50 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, произведено 3 выстрела РПГ, выпущено 10 гранат АГС, использовалось крупнокалиберное и стрелковое вооружение; 19:45 - 120 мм (11) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
20.00-20.30 – н.п. Пески - Вольво-Центр, произведено 2 выстрела РПГ, выпущено 2 мины калибром 120 мм, применялось стрелковое вооружение;
20.50-21.10 – н.п. Павлополь - н.п. Октябрь, использовалось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
21.30-21.50 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка, произведен 1 выстрел РПГ, использовалось стрелковое вооружение;
21.45-22.00 – н.п. Пески - н.п. Жабичево, использовалось крупнокалиберное и стрелковое вооружение;
21.45-22.05 – н.п. Пески - Вольво-Центр, произведено 2 выстрела БМП-1, использовалось крупнокалиберное и стрелковое оружие;
22:05 - 120 мм (9) – с направления Луганское – в направлении Логвиново; 22:10 - АГС (29), КК, СО – с направления Троицкое – в направлении Калиново; 23:10 - БМП-1 (11), КК – с направления Крымское – в направлении Желобок; 23:40 – СПГ-9 (7), КК, СО – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 21 раз, ЛНР 8 раз.
10.12.18, понедельник
00:10 - КК, СО – с направления Станично-Луганское – в направлении памятник Князю Игорю; 01:00 - АГС (29), КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
10:40-11:00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялось стрелковое оружие;
13.10-13.30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14.00-14.20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16.40-17.00 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущена 1 граната СПГ-9;
16.45-17.00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущена 1 граната СПГ-9 и 15 гранат АГС;
17.00-17.20 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): использовались крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17.05-17.20 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применили стрелковое оружие;
17:30 - 120 мм (3), 82 мм (9) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
17.40-18.00 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 29 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
17.50-18.10 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18.20-18.40 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18.20-18.40 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
19.05-19.25 - н.п. Жованка – н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19.40-20.00 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
20.10-20.30 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20.25-20.45 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 29 гранат АГС, 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:50 - 120 мм (6), БМП-1 (4), – с направления Новоалександровка – в направлении Калиново; 21:00 - АГС (6), КК – с направления Трехизбенка – в направлении Славяносербск;
21.05-21.25 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
21.25-21.45 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применили стрелковое оружие;
22.25-22.45 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 24 раз, ЛНР 5 раз.
11.12.18, вторник
07:25 - 120 мм (10) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
11:55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 6 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:05 - АГС (10), КК – с направления Светлодарск – в направлении Калиновка; 12:55 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:35-14:30 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранат СПГ-9, выпущена 1 мина калибром 120 мм, произведено 8 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:50 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 5 гранат СПГ-9;
16:50 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: произведено 12 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы;
16:55 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущено 4 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - н.п. Опытное - Аэропорт: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
17:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: произведено 40 выстрелов ЗУ-23;
18:15 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:45 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: произведено 20 выстрелов БМП-2;
19:50-20:10 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 4 гранаты СПГ-9 и 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:50 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: произведено 30 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:25 - н.п. Славное - н.п. Еленовка: выпущена 1 граната СПГ-9 и 29 гранат АГС;
23:10 - СО – с направления Станица Луганская – в направлении памятника Князю Игорю.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раза, ЛНР 3 раза.
12.12.18, среда
07:20 - 122 мм (13), 120 мм (30), 82 мм (14) – с направления Крымское – в направлении Донецкий;
08:00-08:30 – н.п. Пески - н.п. Жабичево: произведено 50 выстрелов ЗУ-23,применялись крупнокалиберные пулеметы;
09:40-10:00 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялось стрелковое оружие;
14:00-14:20 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:25 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 5 мин калибром 120 мм, применяется стрелковое оружие;
16:15 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 гранат АГС;
16:25 - 82 мм (5), БМП-1 (15), КК – с направления Троицкое – в направлении Калиново; 16:30-16:50 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00-17:20 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 гранаты СПГ-9, 15 гранат АГС; 18:00-18:20 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:50 - н.п. Чермалык - н.п. Набережное: выпущено 4 мины калибром 82 мм;
19:30 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10-20:30 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:50-21:10 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: произведен 1 выстрел СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:40-22:00 – н.п. Лебединское - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:25-22:45 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:00 - 82 мм (15), СО – с направления Крымское – в направлении Смелое;
23:05 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 2 мины калибром 82 мм, произведено 80 выстрелов ЗУ-23.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз, ЛНР 3 раза.
13.12.18, четверг
09.00-09.30 - н.п. Красногоровка - Старомихайловка: произведено 10 выстрелов БМП-1;
10:00-10:30 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: произведено 10 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12.00-12.30 - н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 29 гранат АГС, применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:05 - СПГ-9 (4), КК – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое; 13.25-13.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:40 - БМП-2 (16) – с направления Троицкое – в направлении Веселогоровка; 14:20-14:50 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:20 - 120 мм (2), СПГ-9 (4) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое; 16.30 - 17.00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16.30-17.00 - н.п. Водяное - н.п. Саханка: применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16.50-17.20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: произведено 10 выстрелов БМП-1, применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17.00-17.30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17.05-17.35 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: произведено 6 выстрелов БМП-1, выпущено 29 гранат АГС, применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30-18:00 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18.20-18.50 - н.п. Опытное - н.п. Спартак: выпущено 5 гранат РПГ, применилось крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18.25-18.55 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18.50-19.20 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40 - 120 мм (6), ЗУ-23 – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
22.05-22.35 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22.10-22.40 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 5 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22.50-23.20 - н.п. Металлист – н.п. Доломитное: произведено 50 выстрелов БМП-1, 50 выстрелов ЗУ-23, 5 гранат СПГ-9, 5 гранат РПГ, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 21 раз, ЛНР 4 раза.
Всем терпения и здоровья!
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