Премьерный показ фильма «Праздник» пройдёт в интернете

Премьера состоится в ночь на 1 января. Есть интернет? Значит, будет и праздник,

Премьера комедийного фильма режиссера Алексея Красовского «Праздник», вокруг которого развернулась бурная дискуссия, пройдет в новогоднюю ночь, передает ТАСС Картина появится не в кинотеатрах, а в интернете.говорится на видео, опубликованном на Youtube-канале Красовского.Картина рассказывает про живущую в блокадном Ленинграде «на особом положении» семью Воскресенских, которая собирается встречать Новый год вместе с гостями. В обществе возник вопрос, как вообще можно совместить комедийный жанр с одной из самых трагических страниц в отечественной истории.Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал министра культуры Мединского не выдавать картине прокатного удостоверения. Министр ответил, что не может судить о работе, пока не ознакомится со сценарием.Позднее Красовский заявил, что не будет добиваться выдачи прокатного удостоверения, поскольку сам зритель должен решать «получать удовольствие от просмотра или нет».Определяя жанр киноленты, режиссер отметил, что это не «черная комедия», а скорее, светлая – «черная» она лишь местами.Красовский добавил, что в его новом фильме есть и комедия, и сатира, и драма, и трагикомедия. В главных ролях снялись Павел Табаков, Ян Цапник, Алена Бабенко и другие.