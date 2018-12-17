Ярош призвал "открыть охоту" на священников Московского патриархата
В Верховной Раде Украины призвали "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП). С призывом "начать охоту на московских попов" выступил депутат украинского парламента, бывший руководитель запрещенной в России радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош. Соответствующую запись он сделал на своей странице в социальной сети Facebook.
Ярош призвал граждан Украины "открыть охоту" на священников православной церкви московского патриархата, назвав это "богоугодным делом". При этом он заявил, что все они служат Путину и поэтому их надо гнать с Украины.
Напомним, что в субботу в Киеве прошел, так называемый "объединительный собор", на котором представители неканонической (раскольничьей) церкви Киевского патриархата и украинской униатской церкви договорились создать новую поместную автокефальную церковь, главой которой выбрали "митрополита" раскольнической церковной структуры Епифания Думенко. Ожидается, что в январе новая украинская церковная структура получит томос.
Русская православная церковь не признала "объединительный собор", назвав его "ничтожным", а двух представителей канонической церкви, участвовавших в соборе, объявили раскольниками и исключили из церкви.
Ярош призвал граждан Украины "открыть охоту" на священников православной церкви московского патриархата, назвав это "богоугодным делом". При этом он заявил, что все они служат Путину и поэтому их надо гнать с Украины.
"Охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу – дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!- заявил депутат-радикал
Напомним, что в субботу в Киеве прошел, так называемый "объединительный собор", на котором представители неканонической (раскольничьей) церкви Киевского патриархата и украинской униатской церкви договорились создать новую поместную автокефальную церковь, главой которой выбрали "митрополита" раскольнической церковной структуры Епифания Думенко. Ожидается, что в январе новая украинская церковная структура получит томос.
Русская православная церковь не признала "объединительный собор", назвав его "ничтожным", а двух представителей канонической церкви, участвовавших в соборе, объявили раскольниками и исключили из церкви.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter