Ярош призвал "открыть охоту" на священников Московского патриархата

"Охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу – дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!

В Верховной Раде Украины призвали "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП). С призывом "начать охоту на московских попов" выступил депутат украинского парламента, бывший руководитель запрещенной в России радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош. Соответствующую запись он сделал на своей странице в социальной сети Facebook.Ярош призвал граждан Украины "открыть охоту" на священников православной церкви московского патриархата, назвав это "богоугодным делом". При этом он заявил, что все они служат Путину и поэтому их надо гнать с Украины.- заявил депутат-радикалНапомним, что в субботу в Киеве прошел, так называемый "объединительный собор", на котором представители неканонической (раскольничьей) церкви Киевского патриархата и украинской униатской церкви договорились создать новую поместную автокефальную церковь, главой которой выбрали "митрополита" раскольнической церковной структуры Епифания Думенко. Ожидается, что в январе новая украинская церковная структура получит томос.Русская православная церковь не признала "объединительный собор", назвав его "ничтожным", а двух представителей канонической церкви, участвовавших в соборе, объявили раскольниками и исключили из церкви.