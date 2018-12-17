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Ярош призвал "открыть охоту" на священников Московского патриархата

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В Верховной Раде Украины призвали "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП). С призывом "начать охоту на московских попов" выступил депутат украинского парламента, бывший руководитель запрещенной в России радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош. Соответствующую запись он сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Ярош призвал "открыть охоту" на священников Московского патриархата



Ярош призвал граждан Украины "открыть охоту" на священников православной церкви московского патриархата, назвав это "богоугодным делом". При этом он заявил, что все они служат Путину и поэтому их надо гнать с Украины.

"Охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу – дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!
- заявил депутат-радикал

Напомним, что в субботу в Киеве прошел, так называемый "объединительный собор", на котором представители неканонической (раскольничьей) церкви Киевского патриархата и украинской униатской церкви договорились создать новую поместную автокефальную церковь, главой которой выбрали "митрополита" раскольнической церковной структуры Епифания Думенко. Ожидается, что в январе новая украинская церковная структура получит томос.

Русская православная церковь не признала "объединительный собор", назвав его "ничтожным", а двух представителей канонической церкви, участвовавших в соборе, объявили раскольниками и исключили из церкви.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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