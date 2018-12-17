В ВСУ заявили о "разгромной ответке" и назвали число погибших в ЛДНР

Украинские силовики осуществили наиболее массированный обстрел территории ДНР за всё последнее время. В сообщении штаба так называемой Операции объединённых сил говорится о якобы «ответном обстреле». При этом публикуемые факты о потерях дают очевидный повод для сомнений в том, что огонь ВСУ был именно «ответным».Штаб ООС заявляет, что среди украинских военнослужащих потерь убитыми нет, раненых – двое. В том же пресс-релизе заявлено, что силы ДНР понесли более серьёзные потери – 8 убитых и 3 раненых. Огонь по ЛДНР назван "разгромной ответкой".Украинские войска вели огонь по территории Донецкой народной республики на Мариупольско-Новоазовском и Донецком направлениях. Кроме того, обстрелу подверглась и территория Луганской народной республики.В ночь на понедельник (17 декабря) ВСУ не менее пяти раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении. Оборонное ведомство ЛНР сообщает, что стреляли украинские силовики по посёлкам Донецкий и Фрунзе, а также по населённым пунктам Смелое и Калиновка. В ходе обстрелов применялись миномёты калибров 120 и 82 мм. Также использовались станковые противотанковые гранатомёты.Украинские СМИ в большинстве своём с воодушевлением рассказывают об убийстве военнослужащими ВСУ своих же соотечественников на Донбассе.Накануне глава управления пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов сообщил о напряжённой обстановке на юге. По его словам, в Бердянск переброшена штурмовая авиация. Речь идёт о самолётах Су-25, которые были переброшены с аэродрома Мелитополь. Безсонов также отмечает, что в составе 79-й и 128-й бригад ВСУ активизировали свою работу сотрудники СБУ. Отмечено, что украинские спецслужбы пытаются выявить тех, кто передал данные секретного характера в ДНР.