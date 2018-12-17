В США нашли «прямые доказательства» вмешательства РФ в выборы

Очевидно, что все сообщения в соцсетях были созданы в интересах Республиканской партии и в особенности Дональда Трампа,

Специалисты Оксфордского университета и компании Graphika провели по заказу Сената расследование, касающееся технической стороны «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, пишет The Washington Post Проанализировав деятельность «российских ботов» и фейковых страниц, исследователи сделали вывод, что их активность совпадает с основными событиями политической жизни Соединенных Штатов, таких как дебаты кандидатов на высший пост государства, партийные съезды и прочее.В своем докладе эксперты заявили, что им удалось также найти «прямые доказательства» российского вмешательства. Так, в ряде случаев для оплаты рекламы использовались рубли, а в контактной информации были замечены российские номера телефонов. Кроме того, были найдены IP-адреса, зарегистрированные в Петербурге, где размещается российское Агентство интернет-исследований.говорится в отчете.По словам исследователей, Трамп чаще всего упоминается в фейковых кампаниях, нацеленных на избирателей, придерживающихся консервативных и правых взглядов. Такая информационная атака якобы «побуждала группы избирателей» оказывать Трампу поддержку. А для противников Трампа распространялись другие сообщения, «с помощью которых их запутывали» с целью отвлечь или вовсе отказаться от выборов.Напомним, осенью прошлого года «Фейсбук» сообщил, что связанные с Россией аккаунты в течение двух лет (в том числе в год выборов) закупали в соцсетях рекламу, носившую политический характер, потратив на это около $100 тыс.