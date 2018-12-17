Во Владивостоке завершаются испытания корвета «Громкий»
На Дальнем Востоке завершается проведение морской части госиспытаний корвета «Громкий» (проект 20380), построенного на Амурском судостроительном заводе, сообщает пресс-служба Восточного округа.
В ходе испытаний, в которых участвуют члены государственной приемной комиссии, проверены скоростные и маневренные качества корабля, а также работа всех его агрегатов и систем. В том числе, были проведены артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным, береговым и воздушным целям, выполнено около 30 взлетов и посадок вертолетов Ка-27 на палубу корвета, отработаны мероприятия по противолодочной обороне корабля.
По данным пресс-службы, для обеспечения испытаний привлекались 10 кораблей и вспомогательных судов ТОФ, бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35 м МиГ-31, противолодочные самолеты.
По завершении заключительного этапа испытаний состоится церемония поднятия на «Громком» военно-морского флага, после чего корвет официально войдет в состав Тихоокеанского флота.
В округе напомнили, что «Громкий» – второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ по программе перевооружения. Проект разработан ЦМКБ «Алмаз». Корабль предназначен для ведения в ближней морской зоне боевых действий с надводными и подводными кораблями противника, а также артиллерийской поддержки десанта.
Длина корабля – 104,5 м, ширина – 13 м, водоизмещение (полное) – 2,2 тыс. тонн, скорость – до 27 узлов.
Для прохождения морского этапа испытаний «Громкий» был доставлен с Амурского завода во Владивосток 31 августа.
В ходе испытаний, в которых участвуют члены государственной приемной комиссии, проверены скоростные и маневренные качества корабля, а также работа всех его агрегатов и систем. В том числе, были проведены артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным, береговым и воздушным целям, выполнено около 30 взлетов и посадок вертолетов Ка-27 на палубу корвета, отработаны мероприятия по противолодочной обороне корабля.
По данным пресс-службы, для обеспечения испытаний привлекались 10 кораблей и вспомогательных судов ТОФ, бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35 м МиГ-31, противолодочные самолеты.
По завершении заключительного этапа испытаний состоится церемония поднятия на «Громком» военно-морского флага, после чего корвет официально войдет в состав Тихоокеанского флота.
В округе напомнили, что «Громкий» – второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ по программе перевооружения. Проект разработан ЦМКБ «Алмаз». Корабль предназначен для ведения в ближней морской зоне боевых действий с надводными и подводными кораблями противника, а также артиллерийской поддержки десанта.
Длина корабля – 104,5 м, ширина – 13 м, водоизмещение (полное) – 2,2 тыс. тонн, скорость – до 27 узлов.
Для прохождения морского этапа испытаний «Громкий» был доставлен с Амурского завода во Владивосток 31 августа.
- Использованы фотографии:
- www.khabkrai.ru
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